A Knight of the Seven Kingdoms : faut-il avoir vu "Game of Thrones" et "House of the Dragon" pour suivre l'intrigue ?

Une nouvelle série Game of Thrones est sortie sur HBO Max depuis le 19 janvier 2026. On vous dit tout ce qu'il faut savoir pour bien suivre le programme.

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

Les fans de Game of Thrones peuvent se réjouir : après House of the Dragon, l'univers continue de s'étendre avec une nouvelle série dérivée de l'univers fantastique de George R.R. Martin. Diffusé sur HBO Max depuis le 19 janvier 2026, A Knight of the Seven Kingdoms est l'adaptation des nouvelles Tales of Dunk and Egg, qui introduisent certains des clans de la saga du trône de fer.

L'intrigue se déroule 72 ans après House of the Dragon et 90 ans avant Game of Thrones : peu de risque de se faire spoiler la fin de la première, et pas besoin de connaître les événements de la seconde pour tout comprendre. Les fans de la première heure pourront reconnaître des références et des noms (les Targaryens, les Lannister, les Baratheon...), mais ce sont les seuls clins d'œil que la série s'autorise. Il faut juste avoir en tête que les Targaryen sont toujours au pouvoir, mais qu'ils n'ont plus leurs célèbres dragons depuis qu'ils se sont éteints au cours de la Danse des dragons (la guerre que l'on voit dans House of the Dragon).

Car A Knight of the Seven Kingdoms se concentre sur un duo improbable : un jeune chevalier naïf mais courageux et son écuyer, en route pour un tournoi. A priori, pas de lien avec la grande histoire de Game of Thrones... Si ce n'est certains Targaryen qu'ils vont croiser sur leur route. Mais les lecteurs des nouvelles savent que la petite histoire rejoint la grande et que des rebondissements attendent les spectateurs!

Quelle est l'intrigue de A Knight of the Seven Kingdoms ?

Presque cent ans avant le début de Game of Throne, une époque où la lignée des Targaryen détient toujours le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu des mémoires, Dunk est une jeune écuyer au service d'un vieux chevalier qui vient de mourir en route pour un prestigieux tournoi. Dunk décide alors de participer sous le nom de ser Duncan le Grand et prend sa place. Il rencontre sur sa route un jeune garçon insolent, surnommé "l'Oeuf", qu'il prend à son service comme écuyer. Mais ce dernier est pourtant bien plus que ce qu'il semble être au premier abord...

Quel casting pour A Knight of the Seven Kingdoms ?

Peter Claffey : Ser Duncan le Grand / Dunk

Dexter Sol Ansell : Oeuf

Finn Bennett : Aerion Targaryen

Bertie Carvel : Baelor Targaryen

Tanzyn Crawford : Tanselle

Daniel Ings : Ser Lyonel Baratheon

Sam Spruell : Maekar Targaryen

Danny Webb : Ser Allan de Pennytree

Shaun Thomas : Raymun Fossoway

Edward Ashley : Ser Steffon Fossoway

Henry Ashton : Daeron Targaryen

Yousseff Kerkour : Steely Pate

Tom Vaughan-Lawlor : Plummer

Daniel Monks : Ser Manfred Dondarrion

Où voir A Knight of the Seven Kingdoms en streaming ?

Les épisodes de la première saison de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knig sont diffusés depuis le 19 janvier 2026 sur HBO, à raison d'un épisode par semaine. En France, ce sera sur HBO Max qu'il faudra se rendre pour découvrir les prochains épisodes, dans la nuit qui suit leur diffusion américaine. La plateforme de streaming propose également les autres séries dérivées de l'univers : Game of Thrones et House of the Dragon.