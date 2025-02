Bref 2 : quand a lieu le retour de la série culte ? La date est connue

14 ans après son dernier épisode, la série française revient pour de nouveaux épisodes sur Disney+. Et les fans n'auront pas à patienter bien longtemps.

En 2011, Bref avait marqué les esprits par son style percutant, court, et son identité narrative assumée qui dépeint les affres d'une génération, de ses dilemmes existentielles à l'absurdité de son quotidien. Quatorze ans plus tard, la série française fait un retour inattendu sur le petit écran : on y suit toujours le même héros qui, âgé désormais de 40 ans, commence à se remettre enfin en question.

Toujours portée par un casting de visages très identifiés de la scène humoristique française et du petit écran (voir plus bas), la saison 2 de Bref, aussi intitulée bref.2, arrive très bientôt sur les écrans : c'est à partir du 14 février 2025 que la série fait son retour. Au programme, 6 épisodes, d'une durée de trente minutes chacun, un format qui varie de celui, plus court, de la première saison. Pour les découvrir, il faudra se rendre sur la plateforme de streaming Disney++, accessible uniquement par abonnement, à cette date. Et la première saison sera également mise en ligne sur le site !

Quelle est l'intrigue de Bref 2 ?

Après avoir décortiqué les affres de la fin de la vingtaine, la saison 2 de bref s'attaque aux nouvelles problématiques de son protagoniste, aujourd'hui âgé de 30 ans : les relations amoureuses, le rapport au parent, les nouvelles rencontres, l'amitié, la parentalité, la remise en question.

Quels acteurs au casting de Bref 2 ?

Kyan Khojandi

Baptiste Lecaplain

Bérengère Krief

Alice David

Keyvan Khojandi

Mikaël Alhawi

Laura Felpin

Jean-Paul Rouve

Alexandre Astier

Doria Tillier

Orelsan

Gringe

Jonathan Cohen

Mister V

McFly & Carlito

Freddy Gladieux

Noémie Lvovsky

Bertrand Usclat

Où voir Bref 2 en streaming ?

Bref 2, ou la saison 2 de bref, est mise en ligne dès le 14 février 2025. Les fans devront posséder un abonnement à Disney+ pour découvrir ces six nouveaux épisodes, mais également l'intégralité de la saison 1, en streaming. Rappelons que les tarifs varient selon les offres : de 5,99 euros par mois pour l'abonnement avec publicités à 9,99 euros par mois pour l'abonnement standard, jusqu'à 13,99 euros par mois pour l'abonnement premium.