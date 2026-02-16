"The Dark Knight Rises" a conclu la trilogie Batman de Christopher Nolan en 2012. La mort de Marion Cotillard est souvent moquée dans le film, mais ce n'est pas totalement de la faute de l'actrice.

The Dark Knight Rises a fait couler beaucoup d'encre au moment de sa sortie, en 2012. Et pas uniquement parce que le film venait conclure la trilogie Batman très apprécie de Christopher Nolan, avec Christian Bale dans le rôle principal. Dans ce troisième épisode, une scène en particulier a fait beaucoup réagir et a valu à Marion Cotillard de nombreuses critiques (attention, spoilers) : celle où son personnage, la fille de Ra's al Ghul, meurt. Beaucoup de spectateurs se sont montrés, au mieux dubitatifs, au pire insultants, sur la performance de l'actrice française lors de ce passage. De notre côté, on trouve ce bashing un peu injuste.

Alors oui, la scène de la mort de Miranda Tate/Talia Al Ghul dans The Dark Knight Rises est ridicule et vient casser la tension dramatique de la séquence. Oui, on a un peu rigolé devant cette scène, et on n'a effectivement pas trouvé Marion Cotillard très convaincante. Mais non, on ne pense pas que la responsabilité repose uniquement sur les épaules de la comédienne, et on trouve ça un peu injuste qu'elle soit la seule à être critiquée pour cette séquence.

Car si les acteurs et actrices apportent leurs techniques de jeu et leur talents dans les projets auxquels ils participent, on oublie souvent qu'ils n'ont pas nécessairement carte blanche. Ils sont dirigés, principalement par le réalisateur qui leur dit quoi faire, où se placer, et quelle émotion accentuer. Dans le cas de The Dark Knight Rises, Christopher Nolan a lui aussi une part de responsabilité dans la tristement célèbre scène de mort de Marion Cotillard.

Pourtant, ni le cinéaste, ni la production sont blâmés pour cette scène. Mais s'ils avaient jugé la performance d'actrice de Marion Cotillard si mauvaise, pourquoi ne pas l'avoir coupée au montage, avec un hors-champs par exemple ? Pourquoi ne pas avoir réalisé d'autres prises ? Il n'est pas rare que certaines scènes soient tournés une seconde fois après la date de fin officielle du tournage (on appelle ça des reshoots). On ne le saura jamais : Christopher Nolan ne s'est jamais exprimé sur cette scène, contrairement à Marion Cotillard qui a réalisé son mea culpa.

Marion Cotillard a réagi à sa mort dans The Dark Knight Rises

Il aura fallu quatre ans pour que la comédienne réagisse publiquement à cette scène. "J'ai trouvé la réaction un peu disproportionnée parce que c'est dur de se voir résumée à ça, quand je fais du mieux que je peux pour trouver l'authenticité dans chaque personnage...", a réagi Marion Cotillard, la voix tremblante, dans une interview à Allociné en 2016. Souvent au cinéma, de nombreuses prises sont jetées car un comédien n'est pas nécessairement convaincant du premier coup. L'actrice oscarisée s'est toutefois étonnée que cette prise ait été conservée au montage de The Dark Knight Rises : "Il y a des ratés, et quand on les voit à l'écran, on se dit... 'Pourquoi ? Pourquoi avoir gardé ça ?' Après [sur un blockbuster de cet ampleur], il n'y a personne à blâmer... ou tout le monde."

Guillaume Canet prend la défense de Marion Cotillard

Marion Cotillard avoue ainsi avoir été blessée par la déferlante de messages moqueurs ou insultants sur sa prestation dans The Dark Knight Rises. "Se voir résumée à une scène, ça n'a pas forcément été hyper agréable." Elle concède toutefois qu'elle a appris à en rire et à passer à autre chose : "Il y a vraiment des choses plus graves dans la vie que ça, même si certaines choses peuvent blesser. Mais je n'ai pas été au bout du rouleau non plus." Avant cette interview, son ex, Guillaume Canet avait déjà pris la défense de sa compagne dans les colonnes de Première, estimant que "Nolan aurait dû monter une autre prise."

Synopsis - Cela fait huit ans que Batman (Christian Bale) n'a plus donné signe de vie. Reconnu responsable de la mort du procureur de Gotham city, Harvey Dent, le Chevalier Noir a troqué son image de héros contre celle de fugitif. Parallèlement, Bruce Wayne vit également reclus dans son manoir. À Gotham, le commissaire Gordon (Gary Oldman) arrive à maintenir l'ordre, notamment grâce à l'unité anti-crime montée par Dent. Mais lorsque Bane (Tom Hardy) commence à faire des siennes, l'intervention de Batman devient indispensable.