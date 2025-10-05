Vingt-troisième film centré sur les aventures de James Bond, "Skyfall" est sorti en 2012 pendant l'ère Daniel Craig.
Programme TV
Sorti en 2012, Skyfall est l'un des James Bond les plus marquants de l'ère Daniel Craig. Musique de générique iconique signée Adele (Oscar de la meilleure chanson originale en 2013), une mission qui tourne au désastre, un attentat commis contre le M16 et un méchant incarné par Javier Bardem, le 23e film de la franchise est riche en rebondissements. A tel point que vous ne vous rappelez peut-être pas de l'identité de la James Bond Girl de ce long-métrage.
Il s'agit de Sévérine, incarnée par Bérénice Marlohe. Actrice française d'origine chinoise et cambodgienne née en 1979, elle débute sa carrière dans des spots publicitaires avant de tenir des petits rôles dans des séries télévisées. Son rôle dans Skyfall est un tournant dans sa carrière et lui permet de décrocher davantage de rôles en France. On a pu la voir dans L'Art de Séduire de Guy Mazarguil, Un bonheur n'arrive jamais seule en 2012, La Femme du Diplomate de Victor Levin en 2015 ou encore Song to Song de Terrence Malik en 2017. La même année, elle fait une apparition dans la saison 3 de Twin Peaks de David Lynch. Cependant, elle n'est plus apparue à l'écran depuis 2021, et son dernier rôle dans The Man who saved Paris de Dean Zannuck.
Synopsis - Le MI6, service de renseignements extérieurs du Royaume-Uni, est victime d'une attaque terroriste. M (Judi Dench) jure de trouver le coupable et de venger les employés décédés dans cette attaque. Mais son autorité est remise en question. Elle ne peut plus compter que sur son seul allié, James Bond (Daniel Craig). Celui-ci vient de mener une mission périlleuse à Istanbul, à la recherche d'un meurtrier qui a éliminé une section du MI6 et volé des documents ultra-confidentiels. Après avoir appris la nouvelle de l'attaque du M6, il rentre à Londres. Puis il se relance à la poursuite du meurtrier d'Istanbul à Shanghaï, puis à Macao. Il est ensuite enlevé par Raoul Siva (Javier Bardem), un ancien agent du MI6 qui accuse M de l'avoir trahi.
Film d'action
- Liste des acteurs james bond dans l'ordre
- Qui sera le prochain james bond
- Prochain acteur james bond
- Helen mccrory skyfall > Guide
- Acteur james bond skyfall > Guide
- Skyfall streaming vf > Guide
- Skyfall streaming vo > Accueil - Film d'action
- Daniel craig skyfall > Accueil - Film d'action
- Gladiator 2 : pourquoi cette suite risque-t-elle de diviser les fans du film culte ?
- Top Gun Maverick : Tom Cruise a-t-il vraiment piloté des avions pour les besoins du film ?
- Fast and Furious 10 : séances, bande-annonce, streaming, cameo... Les infos
- Doctor Strange 2 : que signifient les scènes post-génériques ? On vous explique
- Mission Impossible 8 : Tom Cruise refuse de répondre à cette question que tout le monde se pose
- Les 4 Fantastiques : le film est-il la renaissance espérée de Marvel ? L'avis des critiques
- La Planète des Singes 2024 : est-il indispensable de voir le reste de la saga avant de voir ce film ?
- Tomb Raider : synopsis, Alicia Vikander, streaming, avis... Tout sur le film sur Lara Croft
- Jurassic World Renaissance : faut-il voir le film d'aventure de l'été ? Ce qu'en disent les critiques
- Black Panther 2 : de quoi est mort l'acteur Chadwick Boseman ?
- Thunderbolts* : le dernier film Marvel vaut-il le coup ? Les critiques sont (presque) unanimes
- Everything Everywhere All at once : explication du film aux 7 Oscars et de sa fin
- The King's Man : bande-annonce, date de sortie... Tout sur King's man 3
- Deadpool et Wolverine : est-il vraiment indispensable de voir la scène post-générique ?
- Une bataille après l'autre : noté 4,8/5, c'est "le film plus fou de l'année" selon les critiques
- Superman : est-ce que cette nouvelle version vaut le coup ? Voici ce qu'en pensent les critiques
- Le Joker apparaît-il dans The Batman ? Il faut rester jusqu'au bout du film pour le voir
- Ballerina : à quel moment se déroule l'intrigue de cet épisode dans la saga John Wick ?
- Mission Impossible 7 : casting, avis, bande-annonce, suite, critique...
- Shang Chi : synopsis, casting, scènes post-générique, streaming, critiques, Disney+...
- Justice League : il existe une autre version du film, les fans la préfèrent à l'original
- Hunger Games 6 : que sait-on déjà du prochain film en préparation ?
- Uncharted : faut-il connaître le jeu avant de voir le film ?
- Venom : synopsis, casting, streaming, avis... Tout sur le film avec Tom Hardy
- Kraven le chasseur : le film Marvel s'offre une sanglante bande-annonce, quelle date de sortie ?
- Mad Max Fury Road : synopsis, casting, bande-annonce, streaming, avis...
- John Wick 4 : casting, avis, critiques, suite, séances, streaming...
- Furiosa : que vaut le prequel de "Mad Max Fury Road" ? Notre critique
- Piège de cristal
- Batman v Superman : le crossover de super-héros a-t-il une suite ?
- Morbius : y a-t-il une scène post-générique à la fin du film ?
- Black Widow : la scène post-générique expliquée
- Ant-Man 3 : critiques, scène post-générique, bande-annonce, casting...
- Spider-Man No Way Home : où voir le film en VOD streaming et à quel prix ?
- Les Éternels : que signifient les scènes post-générique ? Explications
- The Suicide Squad : synopsis, casting, bande-annonce, seances, streaming...
- Kingsman 3 : date, casting.... Ce que l'on sait sur le film
- Avengers 6 : date, personnages... Tout sur Secret Wars
- The Northman
- Avengers 5 : intrigue, date, personnages... Ce qu'on sait sur Doomsday
- Fast and Furious 9 : synopsis, casting, bande-annonce, streaming, photos, avis...
- Sonic 2 : intrigue, casting, streaming, avis... Les infos sur le film
- Fantastic Four : privé de réalisateur, où en est le film des Quatre Fantastiques ?
- The Batman 2 : la suite annoncée, Matt Reeves et Robert Pattinson de retour
- Legend of Zelda, le film : qui sont Bo Bragason et Benjamin Evan Ainsworth, les acteurs principaux ?
- L'Odyssée : le prochain film de Christopher Nolan se dévoile, quelle date de sortie ?