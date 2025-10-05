Vingt-troisième film centré sur les aventures de James Bond, "Skyfall" est sorti en 2012 pendant l'ère Daniel Craig.

Sorti en 2012, Skyfall est l'un des James Bond les plus marquants de l'ère Daniel Craig. Musique de générique iconique signée Adele (Oscar de la meilleure chanson originale en 2013), une mission qui tourne au désastre, un attentat commis contre le M16 et un méchant incarné par Javier Bardem, le 23e film de la franchise est riche en rebondissements. A tel point que vous ne vous rappelez peut-être pas de l'identité de la James Bond Girl de ce long-métrage.

Il s'agit de Sévérine, incarnée par Bérénice Marlohe. Actrice française d'origine chinoise et cambodgienne née en 1979, elle débute sa carrière dans des spots publicitaires avant de tenir des petits rôles dans des séries télévisées. Son rôle dans Skyfall est un tournant dans sa carrière et lui permet de décrocher davantage de rôles en France. On a pu la voir dans L'Art de Séduire de Guy Mazarguil, Un bonheur n'arrive jamais seule en 2012, La Femme du Diplomate de Victor Levin en 2015 ou encore Song to Song de Terrence Malik en 2017. La même année, elle fait une apparition dans la saison 3 de Twin Peaks de David Lynch. Cependant, elle n'est plus apparue à l'écran depuis 2021, et son dernier rôle dans The Man who saved Paris de Dean Zannuck.

Synopsis - Le MI6, service de renseignements extérieurs du Royaume-Uni, est victime d'une attaque terroriste. M (Judi Dench) jure de trouver le coupable et de venger les employés décédés dans cette attaque. Mais son autorité est remise en question. Elle ne peut plus compter que sur son seul allié, James Bond (Daniel Craig). Celui-ci vient de mener une mission périlleuse à Istanbul, à la recherche d'un meurtrier qui a éliminé une section du MI6 et volé des documents ultra-confidentiels. Après avoir appris la nouvelle de l'attaque du M6, il rentre à Londres. Puis il se relance à la poursuite du meurtrier d'Istanbul à Shanghaï, puis à Macao. Il est ensuite enlevé par Raoul Siva (Javier Bardem), un ancien agent du MI6 qui accuse M de l'avoir trahi.