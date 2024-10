Election présidentielle américaine, en direct : Trump mise sur Musk et Harris s'entoure de stars afro-américaines

Alors que l'élection présidentielle américaine se tiendra le 5 novembre, Donald Trump et Kamala Harris cherchent à consolider et élargir leur électorat en s'entourant de certaines personnalités et en se décrédibilisant mutuellement.

L'essentiel L'élection présidentielle américaine se tiendra le 5 novembre 2024, mais les Américains ont déjà commencé à voter depuis la fin du mois de septembre avec le vote anticipé dans certains Etats.

Donald Trump et Kamala Harris selon les principaux candidats de la présidentielle américaine, le premier pour le camp républicain et la deuxième pour le parti démocrate, en remplacement de Joe Biden qui a renoncé à un nouveau mandat sous la pression de son camp. Les deux candidats sont au coude-à-coude dans les résultats des sondages nationaux et par Etat. Dans les sept swing states a même de faire pencher le scrutin d'un côté ou de l'autre, l'écart est aussi très serré, mais l'avantage dans ces Etats est désormais pour Donald Trump.

La campagne présidentielle est marquée par les attaques injurieuses de Donald Trump contre sa rivale et le républicain a incité ses électeurs à l'imiter en qualifiant Kamala Harris de "vice-présidente de merde [sic]". En réponse, Kamala Harris a jugé sur MSNBC que la républicain "dégrade la fonction présidentielle" et qu'il "ne devrait plus jamais se présenter derrière le sceau du président des États-Unis, [car] il n'a pas gagné ce droit".

Ce week-end, Donald Trump a fait parler de lui en se mettant en scène chez McDonalds pour moquer sa rivale, qui dit avoir travailler pour l'enseigne durant ses études, et a profité du soutien d'Elon Musk pour fidéliser ses électeurs à coup de chèque. de son côté Kamala Harris a tenté de séduire l'électorat afro-américain en s'entourant de vedettes noires dont Lizzo, Usher ou Stevie Wonder qui lui a souhaité son anniversaire dans une église d'Atlanta, en Géorgie.

Suivez les dernières informations sur la campagne de l'élection présidentielle américaine dans notre direct.

En direct

17:27 - Biden et Harris lancent une mesure pour faciliter la contraception des femmes Joe Biden a annoncé ce lundi son intention d'élargir l'accès aux produits contraceptifs en vente libre. "Cette nouvelle mesure contribuerait à garantir que des millions de femmes bénéficiant d'une assurance maladie privée puissent accéder à la contraception gratuite dont elles ont besoin", a fait savoir le président américain dans un communiqué. La loi américaine actuelle exige que la plupart des régimes d'assurance couvrent gratuitement la contraception, mais elle leur permet aussi d'exiger une ordonnance. La proposition de Joe Biden étendrait la couverture aux produits en vente libre, y compris aux contraceptifs d'urgence. Kamala Harris, associée à cette mesure, a vanté une proposition : Le président Biden et moi-même soutenons la majorité des Américains – républicains comme démocrates – qui soutiennent l’accès à la contraception. [...] Alors que nous luttons pour protéger et étendre les soins de santé, des soi-disant dirigeants extrémistes attaquent la liberté de procréation à chaque occasion". 16:16 - Harris résiste dans les sondages nationaux, mais décroche dans les swing states Une petite vague favorable à Donald Trump se ressent dans les sondages réalisés dans chaque swing states ces dernières jours. Selon les dernières études publiées jusqu'au 21 octobre, le candidat républicain bénéficie d'une avance sur sa rivale dans quatre des sept swing states d'après l'agrégateur de sondages 270towin : il dispose de plus d'un point d'avance en Arizona et en Géorgie, mais de seulement quelques dixièmes de points dans le Nevada et la Caroline du Nord. Kamala Harris conserve l'avantage, avec moins d'un point cependant, dans le Michigan et en Pennsylvanie. Enfin, dans le Wisconsin, les deux candidats se trouvent à quasi égalité, si besoin qu'aucun ne peut être considéré comme avantagé. Cette tendance dans les sondages par Etat commence à se faire ressentir dans les sondages nationaux. Même si Kamala Harris conserve l'avantage pour l'heure son avance se réduit. Et pour cause, si la candidate démocrate était systématiquement en tête des sondages ces dernières semaines, depuis quelques jours les études plaçant Donald Trump en tête se font plus nombreuses. Lire l'article Élection américaine 2024 : dernier sondage, tendances en faveur de Trump... Vers un résultat historique 15:54 - Regroupement de stars autour de Kamala Harris Kamala Harris a enchainé les meetings durant le week-end et chacun a été l'occasion de s'illustrer aux côtés de vedettes afro-américaines. Samedi, la démocrate était à Détroit, dans le Michigan, pour l'ouverture du vote anticipé, mais elle n'était pas seule. La rappeuse Lizzo accompagnait la vice-présidente qui a lancé sur scène : "L’Amérique est-elle prête à avoir sa première femme présidente ? Je n’ai qu’une chose à dire : il est vraiment temps !" en reprenant son célèbre titre About Damn Time. Puis Kamala Harris s'est rendue à Atlanta, en Géorgie, dimanche et se trouvait cette fois en compagnie du chanteur de R&B Usher. Plus tard, dans le même Etat, c'est Stevie Wonder qui a apporté son soutien à la candidate américaine. La vedette afro-américaine a même chanté Happy Birthday à Kamala Harris qui fêtait ses 60 ans ce dimanche. Tous ces soutiens sont les bienvenus pour la candidate et ils sont pensés, car Kamala Harris cherche à reconquérir le vote de l'électorat masculin afro-américain. Ce dernier, s'il est majoritairement pro-démocrate, voit une partie des électeurs se détourner de Kamala Harris au profit de Donald Trump. Une minorité qui peut suffire à priver la vice-présidente de la victoire à la présidentielle. 15:31 - 1 million de dollar contre la promesse de vote Trump : la nouvelle stratégie d'Elon Musk Elon Musk prend pleinement part à la campagne présidentielle et c'est au profit de Donald Trump que le milliardaire américain incite les électeurs à voter. Le directeur général du réseau social X, anciennement Twitter, ou encore de SpaceX ne regarde pas à la dépense. Après avoir fait don de 75 millions de dollars à la campagne du candidat républicain, l'homme est prêt à faire don d'un million de dollars à un électeur partisan de Donald Trump par jour, le premier don est survenu dimanche 20 octobre à Pittsburg, dans l'Etat clef de Pennsylvanie. Seules contreparties exigées pour recevoir le chèque : habiter et voter dans un swing state, être inscrit sur les listes électorale et bien sûr soutenir la candidature de Donald Trump. La pratique qui s'apparente à un achat de voix est illégale et a alerté le camp démocrate qui l'a dénoncée auprès des forces de l'ordre et de la justice, mais ni Elon Musk, ni le parti républicain ne semble s'en soucier. 15:20 - Dernière ligne droite pour Trump et Harris Les candidats à l'élection présidentielle américaine Donald Trump et Kamala Harris entament les deux dernières semaines de campagne avant le scrutin du 5 novembre. Le républicain comme la démocrate cherchent à se distinguer et à prendre l'avantage lors de ce "money time". D'autant que les résultats des sondages sont très serrés tant au niveau nationale que dans les swing states, même si selon les dernières études Donald Trump reprend un léger avantage face à Kamala Harris qui est resté en tête durant des semaines.

Ce qu'il faut savoir

L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024 et joue principalement entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, malgré la présence de quelques autres petits candidats dans la course à la Maison Blanche. L'élection s'annonce particulièrement serrée cette année à en croire les différents sondages nationaux ou ceux réalisés dans chaque Etat. Aux Etats-Unis, ce sont les résultats du scrutin Etat par Etat qui sont décisifs pour l'issue de l'élection.

Chacun des 50 Etats du pays représente un certain nombre de grands électeurs, plus l'Etat est peuplé et plus le nombre de grands électeurs est important. Ce sont en définitive ces grands électeurs qui votent pour le futur président des Etats-Unis. Mais les grands électeurs ne sont pas distribués aux camps républicain et démocrate proportionnellement aux résultats du scrutin, ils vont tous à un seul et même parti : celui qui a obtenu le score le plus important. Pour espérer remporte l'élection présidentielle, les candidats doivent dont remporter le scrutin dans un maximum d'Etats pour obtenir le plus de grands électeurs possibles. Il faut remporter 270 grands électeurs pour être assuré d'une victoire.

L'issue de l'élection est déjà connue dans la plupart des Etats américains qui ont des habitudes électorales très ancrées : les territoires des côtes est et ouest sont d'ordinaire très progressistes comme la Californie ou New-York et votent pour le camp démocrates, ceux du Midwest sont plutôt conservateurs et soutiennent majoritairement le parti républicain. Mais il y a une poignée d'Etats, appelés swing states, qui d'une élection sur l'autre peuvent basculer d'un camp à un autre. Ce sont ces Etats qui décident de l'issue de l'élection : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin.