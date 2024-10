Présidentielle américaine, en direct : Harris fait un meeting historique et donne un surnom à Trump

Le discours de Kamala Harris, mardi soir, fut l'occasion pour la démocrate de marquer une rupture avec son concurrent républicain, le qualifiant de "dictateur en herbe" à une semaine du scrutin.

L'essentiel L'élection présidentielle américaine se tiendra le 5 novembre 2024, mais les Américains ont déjà commencé à voter depuis la fin du mois de septembre avec le vote anticipé qui ouvre progressivement dans les différents États.

Le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris sont les principaux candidats de la présidentielle américaine. Ils sont au coude-à-coude dans les résultats des sondages nationaux et par État. Dans les sept swing states qui feront pencher le scrutin d'un côté ou de l'autre, l'écart est aussi très serré avec un avantage qui passe tour à tour de Trump à Harris.

Mardi soir, Kamala Harris a prononcé un discours d'union depuis l'Ellipse, près de la Maison Blanche, là où Donald Trump avait harangué la foule avant l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. "Il s’agit de choisir entre un pays qui a pour fondement la liberté de chaque Américain et un pays gouverné par le chaos et la division", a-t-elle lancé lors de son arrivée sur scène.

Ce "réquisitoire final" de la candidate démocrate comme elle aimait le rappeler ces derniers jours n'a pas épargné son concurrent républicain. Entre pouvoir d'achat et immigration, la vice-présidente a également remis sur la table le sujet de l'avortement : "Le gouvernement ne devrait pas dire aux femmes ce qu’elles doivent faire de leur corps", a-t-elle affirmé, en référence à la position relativement vague de Donald Trump concernant les IVG dans le pays.

Au total, 75 000 personnes sont venues écouter le discours de Kamala Harris à Washington. En opposition aux divisions souhaitées par l'ex-président, Kamala Harris a martelé un message basé sur l'avenir : "Nous devons cesser de nous pointer du doigt les uns les autres et commencer à nous serrer les coudes. Il est temps de tourner la page du drame, du conflit et de la confusion", affirmait-elle. La candidate démocrate a également souhaité marquer une véritable rupture avec Donald Trump, allant jusqu'à qualifier le républicain de "dictateur en herbe", un surnom qui ne devrait pas plaire au républicain.

10:55 - La victoire de Harris suspendue au vote féminin dans les "Swing states" ? Alors que les deux candidats à la présidentielle américaine s'efforcent de courtiser les électeurs avant le jour du scrutin, le 5 novembre prochain, un facteur majeur pourrait entrer en jeu, a déclaré Ron Brownstein, analyste politique majeur de CNN : le genre. "Les femmes constituent la majorité des électeurs dans chaque swing state, et elles le sont à l’échelle nationale. Les taux de participation des femmes sont plus élevés que ceux des hommes, et l’écart est particulièrement important parmi les jeunes femmes et les jeunes hommes", a-t-il déclaré sur CNN. Voilà pourquoi "si Harris veut gagner cette course, ce sera… avec le soutien des femmes des swing states, des banlieues intérieures des grandes villes qui sont traditionnellement de tendance républicaine", précise-t-il. Si de nombreuses femmes plébiscitent donc plutôt le parti républicain pour le côté sécuritaire et économique, la question du droit à l'avortement pourrait faire pencher la balance du côté démocrate cette fois-ci. 09:52 - "Nous avons le pouvoir de tourner la page" assure Harris "Tourner la page", voilà le message principal délivré par Kamala Harris lors de son meeting historique du mardi 29 octobre à l'Ellipse. Alors que la démocrate est au coude-à-coude avec son concurrent Donald Trump dans les sondages, elle a livré un discours prônant l'intérêt collectif et en faveur des libertés de chacun des Américains, notamment concernant les femmes et le droit à l'aoûtement : "Ceux qui nous ont précédés n’ont pas lutté, sacrifié et donné leur vie uniquement pour nous voir céder nos libertés fondamentales. Le 5 novembre, nous avons chacun le pouvoir de tourner la page", a indiqué la vice-présidente. 08:58 - Un meeting historique et un tour de force réussi pour Harris Kamala Harris a frappé fort avec son meeting à Washington, ce mardi soir, en prononçant sa plaidoirie finale pour "écrire le prochain chapitre" des Etats-Unis devant une immense foule. En effet, 75 000 personnes étaient présentes sur le National Hall selon la direction de sa campagne, là où Donald Trump avait harangué ses partisans avant l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Des sympathisants surchauffés, de tous âges, étaient venus garnir les travées, drapeaux américains à la main, avec l'espoir de voir Kamala Harris devenir la première présidente des Etats-Unis et de voir le blason démocrate flotter à nouveau au dessus de la Maison Blanche. Un tour de force et un pari qui semble aussi à une semaine du scrutin pour tenter de faire basculer en sa faveur, une élection qui pourrait se jouer à quelques milliers de voix dans certains Etats. 08:34 - L'avortement, cheval de bataille de Kamala Harris Révoqué par la Cour suprême, le droit à l'IVG à l'échelle fédérale sera rétabli par Kamala Harris en cas d'accession à la Maison Blanche, comme elle l'a martelé hier à Washington, marquant une différence majeure avec son concurrent républicain : "Le gouvernement ne devrait pas dire aux femmes ce qu’elles doivent faire de leur corps", a-t-elle lancé lors de son "réquisitoire final". 08:22 - "Je veux baisser les impôts de la classe moyenne", assure Harris "Il veut baisser les impôts des milliardaires, je veux baisser les impôts de ceux qui travaillent, de la classe moyenne", a indiqué Kamala Harris ce mardi soir depuis Washington, se positionnant comme la candidate du peuple et de la classe moyenne, plutôt laissée de coté par son opposant selon ses mots. "Je sais que la majorité d’entre nous ont plus en commun que ce qui nous sépare", abonde-t-elle, s'efforçant de mettre en avant le lien fort qui unit les Américains avant le scrutin tant attendu. Elle affirme vouloir s'employer "chaque jour", pour "parvenir à un consensus et à un compromis pour faire avancer les choses (...) Si vous me donnez la chance de me battre en votre nom, rien au monde ne m’en empêchera", poursuit-elle. 08:10 - "Je serai la présidente de tous les Américains", un discours d'union nationale "Donald Trump a passé une décennie à diviser le peuple américain et à nous convaincre d’avoir peur les uns des autres. Voilà qui il est, mais, Amérique, je suis ici ce soir pour vous dire que ce n’est pas qui nous sommes. Ce n’est pas qui nous sommes", a déclaré Kamala Harris lors de son meeting de l'Ellipse, dans un discours largement rassembleur dans lequel elle a fait l'éloge du collectif. Les Etats-Unis sont "un pays d'immigration" et je promets "d'écouter aussi ceux qui n'auront pas voté pour (elle), a-t-elle affirmé. "Républicains, démocrates, indépendants", peu importe, la vice-présidente reconnaît qu'elle n'est "pas parfaite", et compte bien "inviter à sa table", les Américains qui ne pensent pas comme elle. "Je serai une présidente pour tous les Américains", affirme-t-elle. 08:02 - Harris attaque et qualifie Trump de "dictateur en herbe" Lors de son meeting de l'Ellipse, ce mardi 29 octobre, la vice-présidente Kamala Harris n'a pas hésité à taper fort contre son concurrent Donald Trump, qualifiant l'ex-président des Etats-Unis de "dictateur en herbe" pour tenter à la fois, d'une certaine manière, de diaboliser son concurrent et de le décrédibiliser : "Nous ne sommes pas le véhicule qui permet à des dictateurs en herbe de mettre leurs plans à exécution (…) Nous sommes une nation assez grande pour contenir tous nos rêves, assez forte pour dépasser nos fractures, assez intrépide pour imaginer un avenir plein de promesses (…) Battons-nous pour ce beau pays que nous aimons. Et dans sept jours, nous aurons le pouvoir. Chacun de vous a le pouvoir de tourner la page et de commencer à écrire le prochain chapitre", a-t-elle lancé depuis la tribune, terminant son intervention sur une note d'espoir, le fil conducteur de son discours pendant ce meeting. 29/10/24 - 23:56 - Malgré son retrait, le nom de Robert F. Kennedy Jr. restera bien sur certains bulletins de vote FIN DU DIRECT - Petit coup dur pour le clan Trump. Alors que Robert F. Kennedy Jr. a abandonné la course à la Maison-Blanche en août dernier pour soutenir Donald Trump, la Cour suprême a annoncé ce mardi qu'elle refusait d'autoriser le neveu de l'ex-président des États-Unis de retirer son nom des bulletins de vote dans les États-clés du Michigan et du Wisconsin. Alors que Donald Trump aura besoin de toutes les voix possibles pour l'emporter face à Kamala Harris, le républicain pourrait voir certains bulletins lui échapper à cause de cette décision. Mais pour les responsables électoraux, il est trop tard, de nombreux Américains ayant déjà pris part au vote par correspondance alors que son nom était toujours sur les bulletins. 29/10/24 - 23:33 - Kamala Harris affirme que Donald Trump compte mettre en prison ses adversaires politiques Selon des extraits du discours que doit prononcer Kamala Harris ce mardi soir à l'Ellipse, et que CNN est parvenu à se procurer, la démocrate compte bien accuser son principal rival d'avoir passé la dernière décennie à "essayer de maintenir les Américains divisés et effrayés les uns des autres". "Je m’engage à écouter les experts, ceux qui seront impactés par les décisions que je prendrai, et ceux qui ne seront pas d'accord avec moi", doit affirmer Kamala Harris lors de ce discours. Et de poursuivre : "Contrairement à Donald Trump, je ne crois pas que les gens qui ne sont pas d'accord avec moi soient des ennemis. Il veut les mettre en prison. Je leur donnerai une place à ma table."

Ce qu'il faut savoir

L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024 et joue principalement entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, malgré la présence de quelques autres petits candidats dans la course à la Maison Blanche. L'élection s'annonce particulièrement serrée cette année à en croire les différents sondages nationaux ou ceux réalisés dans chaque Etat. Aux Etats-Unis, ce sont les résultats du scrutin Etat par Etat qui sont décisifs pour l'issue de l'élection.

Chacun des 50 Etats du pays représente un certain nombre de grands électeurs, plus l'Etat est peuplé et plus le nombre de grands électeurs est important. Ce sont en définitive ces grands électeurs qui votent pour le futur président des Etats-Unis. Mais les grands électeurs ne sont pas distribués aux camps républicain et démocrate proportionnellement aux résultats du scrutin, ils vont tous à un seul et même parti : celui qui a obtenu le score le plus important. Pour espérer remporte l'élection présidentielle, les candidats doivent dont remporter le scrutin dans un maximum d'Etats pour obtenir le plus de grands électeurs possibles. Il faut remporter 270 grands électeurs pour être assuré d'une victoire.

L'issue de l'élection est déjà connue dans la plupart des Etats américains qui ont des habitudes électorales très ancrées : les territoires des côtes est et ouest sont d'ordinaire très progressistes comme la Californie ou New-York et votent pour le camp démocrates, ceux du Midwest sont plutôt conservateurs et soutiennent majoritairement le parti républicain. Mais il y a une poignée d'Etats, appelés swing states, qui d'une élection sur l'autre peuvent basculer d'un camp à un autre. Ce sont ces Etats qui décident de l'issue de l'élection : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin.