Présidentielle américaine, en direct : Harris se dit confiante, Trump évoque des tricheries

Dernier jour de campagne avant "l'election day" de la présidentielle américaine. Kamala Harris se montre confiante malgré des résultats qui restent très serrés dans les sondages, tandis que Donald Trump estime que seules des tricheries pourront le faire perdre.

L'essentiel : Dernier jour de campagne avant "l'election day" de la présidentielle américaine prévue le mardi 5 novembre 2024. Déjà plus de 75 millions d'Américains ont participé au scrutin grâce au vote anticipé et au vote par correspondance.

Les résultats de la présidentielle américaine s'annonce toujours aussi serrés dans les sondages à seulement quelques heures de début du scrutin. Selon l'agrégateur de sondages 270towin, Kamala Harris est en tête au niveau national, mais ce sont les résultats dans les sept swing states qui seront décisifs concernant l'identité du vainqueur entre la candidate démocrate et Donald Trump.

La campagne présidentielle a été l'une des plus agressives avec des attaques mutuelles et presque quotidiennes entre les deux candidats durant les dernières semaines. Mais pour le sprint final Kamala Harris joue la carte du contraste entre sa victoire et le danger d'un second mandat de Donald Trump qui engagerait un retour en arrière concernant plusieurs droits sociaux. Le candidat républicain, lui, estime que seules des tricheries l'empêcheront d'être élu à la Maison Blanche et place les jalons d'une contestation en cas de défaite.

10:29 - Les femmes avec Harris et les hommes derrière Trump selon les sondages L'élection américaine pourrait être l'une des plus genrée de l'histoire d'après plusieurs sondages publiés durant le week-end. Les études réalisées auprès des électeurs des sept swing states montrent que la majorité des femmes américaines soutiennent Kamala Harris quand Donald Trump est soutenu pour moitié par des hommes. D'après les sondages du New York Times, réalisé du 24 octobre au 2 novembre, Kamala Harris est soutenue par 55 % des femmes sondées, contre 38 % des hommes, tandis que Donald Trump est porté par 54% des hommes et 39 % de femmes. Un "gender gap" confirmé par un sondage de NBC News d'après qui Kamala Harris est soutenue par 57 % des femmes sondées, contre 41 % des hommes quand Donald Trump apparaît soutenu par 58 % des hommes, contre 40 % des femmes. Kamala Harris est effectivement soutenue par la majorité des femmes, notamment celles diplômées de l'enseignement supérieur. Donald Trump peut compter sur les femmes sans diplome universitaire a expliqué Sara Sadhwani, professeure adjointe de politique au Pomona College, à CNN. Mais ces dernières sont moins susceptibles de se rendre aux urnes le jour de l'élection parce qu'elles "ne voient pas toujours le résultat d'une élection comme quelque chose qui va réellement leur être bénéfique à l'avenir" d'après la spécialiste. Des précisions qui si elles se vérifient pourraient influencer l'issue du scrutin. 09:45 - "Ca ne me dérange pas" : Trump évoque des tirs visant les journalstes Nouveau dérapage pour Donald Trump ? Le candidat républicain à la présidentielle n'a pas maché ses mots envers les journalistes qu'il accuse de relayer de fausses informations et d'être "corrompus" lors de son meeting du 3 novembre en Pennsylvanie. Mais le milliardaire ne s'est pas contenté de ses attaques habituelles et a déclaré que "cela ne [le] dérangeait pas" si quelqu'un tirait sur les journalistes lors de ses meetings. Plus précisément, Donald Trump a indiqué, en référence aux précédentes tentatives d'assassinat le visant, qu'il faudrait "tirer à travers les journalistes" pour "l'atteindre" et que cela ne le dérangeait pas. Des propos depuis nuancés par l'équipe de campagne de Donald Trump, dont le directeur Steven Cheung selon qui le milliardaire a mis en garde les journalistes des menaces qu'ils pourraient recevoir : "Le président Trump a déclaré que les médias étaient en danger, dans la mesure où ils le protégeaient et, par conséquent, étaient eux-mêmes en grand danger, et auraient dû également disposer d'une protection en verre." 08:58 - Ces sondages donnent l'avantage à Kamala Harris Plusieurs sondages publiés dimanche, à deux jours de l'élection présidentielle, confèrent un avantage, même léger, à Kamala Harris. Selon l'étude du New York Times et de Siena College, la candidate démocrate est donnée en tête dans quatre des sept swing states avec jusqu'à trois points d'avance au maximum : le Nevada, la Caroline du Nord, le Wisconsin et la Géorgie. Mais un autre sondage a aussi apporté une bonne nouvelle à Kamala Harris, celui réalisé dans l'Iowa par Des Moines Register et Mediacom Iowa et qui place la candidate démocrate devant Donald Trump avec trois points d'avance (47% contre 44%). Une résultat surprise puisque l'Iowa n'est pas un swing state et se classe historiquement parmi les Etats conservateurs et républicains. 08:41 - Le programme de Kamala Harris pour le dernier jour de campagne Ce lundi 4 novembre, Donald Trump s'offre un dernier tour de piste dans trois des sept swing states. Le candidat républicain se rendra en Caroline du Nord dans la matinée, en Pennsylvanie plus précisément à Reading et Pittsburgh dans l'après-midi et enfin dans le Michigan dans la soirée. Ces trois swing states sont ceux qui comptent le plus de grands électeurs. De son côté, Kamala Haris doit se rendre en Pennsylvanie, à Pittsburgh et à Philadelphie, pour ses derniers rassemblements de campagne. Et comme lors des précédents des meetings démocrates, plusieurs personnalités seront présentes pour soutenir Kamala Harris comme Lady Gaga, Katy Perry ou Oprah Winfrey. Mais l'équipe de campagne de la démocrate sera également présente dans d'autres Etats : à Phoenix en Arizona, à Détroit dans le Michigan et à Las Vegas dans le Nevada. 08:26 - Donald Trump accuse le camp démocrate de "voler" l'élection Donald Trump a plusieurs fois accusé le camp démocrate d'être à l'origine de tricheries dans le scrutin de la présidentielle et a estimé que sa défaite à l'issue de l'élection n'est possible qu'en cas de tricherie semant le doute sur l'intégrité du vote, notamment auprès des soutiens républicains qui relaient ces accusations. Les démocrates "essaient à toute force de voler" le scrutin a lancé le milliardaire républicain en meeting. De quoi laisser présager une possible vague de contestation des résultats en cas de défaite de Donald Trump. Le candidat républicain a d'ailleurs déclaré qu'il n'aurait "pas dû partir" de la Maison Blanche en 2020 après la victoire de Joe Biden, résultat que Donald Trump n'a jamais reconnu, et l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. 08:13 - "Nous avons le vent dans le dos" assure Kamala Harris aux électeurs Kamala Harris donnait un meeting dans le Michigan dimanche soir et sur scène elle a invité les électeurs à voter et à la soutenir. Un message surtout adressé aux jeunes électeurs, confrontés au réchauffement climatique et aux violences et au recul des droits sociaux comme le droit à l'avortement, et à ceux issus de la communauté arabo-musulmane très nombreux dans le Michigan. Ces derniers, soutiens habituels du camp démocrate, sont peu enclins à voter pour Kamala Harris après les positions prises à l'administration de Joe Biden dans le guerre au Proche-Orient. "Nous avons le vent dans le dos parce que notre campagne s’appuie sur les ambitions, les aspirations et les rêves du peuple américain, parce que nous sommes optimistes et enthousiastes quant à ce que nous pouvons faire ensemble, et parce que nous savons qu’il est temps qu’une nouvelle génération de dirigeants s’installe en Amérique", a-t-elle assuré se montrant confiante sur l'issue du scrutin et pour convaincre davantage. 08:00 - Fin de campagne présidentielle aux Etats-Unis Kamala Harris et Donald Trump vivent leur dernier jour de campagne avec l'élection présidentielle américaine ce lundi 4 novembre avant le scrutin qui se tiendra demain dans les bureaux de vote des Etats-Unis. Les deux candidats continuent d'arpenter les swing states jusqu'à la dernière minute pour s'assurer d'un maximum de votes dans ces Etats qui feront pencher la balance en faveur de l'un ou de l'autre. Si Donald Trump a l'avantage en Arizona, en Géorgie et en Caroline du Nord, Kamala Harris est en tête dans le Michigan, les candidats sont quasiment à égalité dans le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin. A noter que les résultats des sondages sont dans la marge d'erreur dans chacun des Etats, des surprises sont donc possibles.

L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024 et joue principalement entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, malgré la présence de quelques autres petits candidats dans la course à la Maison Blanche. L'élection s'annonce particulièrement serrée cette année à en croire les différents sondages nationaux ou ceux réalisés dans chaque Etat. Aux Etats-Unis, ce sont les résultats du scrutin Etat par Etat qui sont décisifs pour l'issue de l'élection.

Chacun des 50 Etats du pays représente un certain nombre de grands électeurs, plus l'Etat est peuplé et plus le nombre de grands électeurs est important. Ce sont en définitive ces grands électeurs qui votent pour le futur président des Etats-Unis. Mais les grands électeurs ne sont pas distribués aux camps républicain et démocrate proportionnellement aux résultats du scrutin, ils vont tous à un seul et même parti : celui qui a obtenu le score le plus important. Pour espérer remporte l'élection présidentielle, les candidats doivent dont remporter le scrutin dans un maximum d'Etats pour obtenir le plus de grands électeurs possibles. Il faut remporter 270 grands électeurs pour être assuré d'une victoire.

L'issue de l'élection est déjà connue dans la plupart des Etats américains qui ont des habitudes électorales très ancrées : les territoires des côtes est et ouest sont d'ordinaire très progressistes comme la Californie ou New-York et votent pour le camp démocrates, ceux du Midwest sont plutôt conservateurs et soutiennent majoritairement le parti républicain. Mais il y a une poignée d'Etats, appelés swing states, qui d'une élection sur l'autre peuvent basculer d'un camp à un autre. Ce sont ces Etats qui décident de l'issue de l'élection : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin.