Présidentielle américaine, en direct : le dernier meeting de Trump entaché de polémiques et de références racistes

L'essentiel L'élection présidentielle américaine se tiendra le 5 novembre 2024, mais les Américains ont déjà commencé à voter depuis la fin du mois de septembre avec le vote anticipé qui ouvre progressivement dans les différents États.

Le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris sont les principaux candidats de la présidentielle américaine. Ils sont au coude-à-coude dans les résultats des sondages nationaux et par État. Dans les sept swing states qui feront pencher le scrutin d'un côté ou de l'autre, l'écart est aussi très serré avec un avantage qui passe tour à tour de Trump à Harris.

Dimanche 27 octobre, se tenait un meeting très attendu pour le camp républicain dans la mythique salle du Madison Square Garden de New-York. Un meeting qui a rassemblé 20 000 personnes ainsi que des proches de Donald Trump comme Elon Musk, Robert Francis Kennedy Jr, ou encore l'ex-animateur conservateur de Fox News Tucker Carlson.

Le meeting a été marqué par de nombreux propos polémiques concernant les immigrés et certaines communautés des Etats-Unis, que ce soit de la part de Trump lui-même ou par l'intermédiaire de certains de ses intervenants. L’humoriste Tony Hinchcliffe a par exemple comparé Puerto Rico à une "une île flottante d’ordures au milieu de l’océan".

Au cours de la soirée, Donald Trump en a remis une couche sur sa concurrente en qualifiant Kamala Harris d'incompétente, avant que Tucker Carlson ne dérape en ciblant les origines de la démocrate, la qualifiant de "samoane-malaysienne à faible quotient intellectuel". Pour rappel, la vice-présidente des Etats-Unis a des origines jamaïcaines et indiennes.

Enfin, un des conseillers du candidat républicain a pris la parole devant la foule pour déclarer que "l’Amérique est pour les Américains et les Américains seulement". Un militant a lui qualifié Harris d'"antéchrist" en brandissant un crucifix dans une salle chauffée à blanc.

09:16 - Un QG de campagne démocrate visé par des tirs en Arizona À Tempe, près de Phoenix, les vitres d'un QG de campagne démocrate ont été visées par des coups de feu, comme révélé dans un reportage de France Info. Depuis ces dernières semaines, le bureau a été la cible de tirs à trois reprises. Après la tentative d'assassinat dont a été victime Donald Trump, la violence semble s'emparer plus globalement de cette campagne, faisant régner un lourd climat politique dans le pays. Les derniers tirs ont eu lieu le 6 octobre dernier selon ABC News. S'il est impossible d'affirmer avec précision que le local a bien été visé pour des raisons politiques, les pancartes "Arizona pour Harris" à l'intérieur laissent peu de place au doute. "Je ne pensais pas que ce genre de choses pourrait se produire ici", explique une femme qui travaille proche du QG des démocrates. 08:34 - La star Ricky Martin s'indigne après les propos de Trump sur Porto Rico Pendant le meeting de Donald Trump ce dimanche, l’humoriste Tony Hinchcliffe a comparé Porto Rico, à "une île flottante d’ordures au milieu de l’océan", de quoi déclencher un véritable tollé sur les réseaux sociaux et les réactions de certaine stars de cette communauté. Le chanteur Ricky Martin, notamment, s'est indigné : "Voilà ce qu'ils pensent de nous", a-t-il déclaré. Il a ensuite conseillé à ses 18 millions d'abonnés de soutenir la candidate démocrate le 5 novembre prochain : "votez pour Kamala Harris". 08:23 - Un meeting décrié avant l'heure et comparé à un rassemblement nazi Avant même le début du meeting, le lieu posait problème en raison d'un rassemblement nazi qui s'était tenu dans la même salle en 1939. En effet, une organisation américaine pro-hitlérienne, le Bund germano-américain avait organisée un meeting au Madison Square Garden. Une similitude dénoncée par Hillary Clinton sur CNN, ancienne adversaire de Donald Trump en 2016. Ce dimanche, Tim Walz, le colistier de Kamala Harris confirmait de son côté qu'il existait un "parallèle direct" entre les deux évènements. L'équipe de campagne de Donald Trump réfute ses arguments, et qualifie ces commentaires de "dégoûtants". 08:12 - "L’Amérique est pour les Américains et les Américains seulement" De nouvelles polémiques pour Trump à une grosse semaine du scrutin. Ce dimanche 27 septembre, lors d'un meeting de campagne au Madison Square Garden de New-York, le candidat républicain accompagné de sa garde rapprochée dont Elon Musk, n'a pas hésité à multiplier les sorties polémiques, voire racistes à l'encontre de Kamala Harris et de certaines communautés résidant aux Etats-Unis. Après avoir une nouvelle fois, rappelé "l'incompétence" de sa concurrente, il l'a accusée d'avoir ouvert les vannes du pays pour faire entrer des millions de migrants "criminels", mais ce n'est pas tout. L'ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson a qualifié la vice-présidente des Etats-Unis de "samoane-malaysienne à faible quotient intellectuel". En réalité, Kamala Harris a des origines jamaïcaines par son père et indiennes par sa mère. Un conseiller de Trump, Stephen Miller n'a lui pas hésité à lancer que : "l’Amérique est pour les Américains et les Américains seulement", avant qu'un militant ne qualifie Harris "d'antéchrist" en brandissant un crucifix sous les applaudissements du public.

Ce qu'il faut savoir

L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024 et joue principalement entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, malgré la présence de quelques autres petits candidats dans la course à la Maison Blanche. L'élection s'annonce particulièrement serrée cette année à en croire les différents sondages nationaux ou ceux réalisés dans chaque Etat. Aux Etats-Unis, ce sont les résultats du scrutin Etat par Etat qui sont décisifs pour l'issue de l'élection.

Chacun des 50 Etats du pays représente un certain nombre de grands électeurs, plus l'Etat est peuplé et plus le nombre de grands électeurs est important. Ce sont en définitive ces grands électeurs qui votent pour le futur président des Etats-Unis. Mais les grands électeurs ne sont pas distribués aux camps républicain et démocrate proportionnellement aux résultats du scrutin, ils vont tous à un seul et même parti : celui qui a obtenu le score le plus important. Pour espérer remporte l'élection présidentielle, les candidats doivent dont remporter le scrutin dans un maximum d'Etats pour obtenir le plus de grands électeurs possibles. Il faut remporter 270 grands électeurs pour être assuré d'une victoire.

L'issue de l'élection est déjà connue dans la plupart des Etats américains qui ont des habitudes électorales très ancrées : les territoires des côtes est et ouest sont d'ordinaire très progressistes comme la Californie ou New-York et votent pour le camp démocrates, ceux du Midwest sont plutôt conservateurs et soutiennent majoritairement le parti républicain. Mais il y a une poignée d'Etats, appelés swing states, qui d'une élection sur l'autre peuvent basculer d'un camp à un autre. Ce sont ces Etats qui décident de l'issue de l'élection : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin.