Résultat de l'élection municipale 2026 Saint-Brieuc : Un rassemblement citoyen demande l'union des listes de gauche pour le second tour
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc opposera Hervé Guihard à Victor Bonnot. Pierre-Yves Thomas et Henri Alloy sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
03:41 - Victor Bonnot défend Bernard Croguennec à Saint-Brieuc
À Saint-Brieuc, la campagne pour les élections municipales de mars 2026 se durcit. Le maire sortant, Hervé Guihard, critique son opposant Victor Bonnot et son colistier Bernard Croguennec pour leur lien présumé avec l'extrême droite. Bonnot réaffirme son soutien à Croguennec, défendant leur engagement local contre les attaques partisanes. Lire sur ouest-france.fr
17/03/26 - 12:36 - Joannic Martin annonce soutenir Victor Bonnot pour le second tour
À Saint-Brieuc, Joannic Martin, tête de liste 'Un nouvel horizon pour Saint-Brieuc', appelle ses électeurs à soutenir Victor Bonnot lors du second tour des élections municipales. Bonnot, arrivé deuxième avec 31,7 % des voix, se trouve à seulement 227 voix du maire sortant. Ce soutien fait suite à une période de tensions entre les deux candidats malgré leur affiliation au même parti. Lire sur letelegramme.fr
17/03/26 - 12:26 - Les quartiers de Saint-Brieuc divisés sur le choix du prochain maire
Les élections municipales à Saint-Brieuc ont révélé une ville divisée entre les partisans de l'ancien maire Hervé Guihard et le candidat divers droite Victor Bonnot, avec un écart de seulement 227 voix. Le centre-ville semble plus favorable à Bonnot, tandis que Guihard conserve des quartiers traditionnellement à gauche. Le second tour s'annonce compétitif avec l'émergence des extrêmes. Lire sur letelegramme.fr
17/03/26 - 12:17 - Un rassemblement citoyen demande l'union des listes de gauche pour le second tour
À Saint-Brieuc, suite au premier tour des élections municipales, un rassemblement citoyen s'est tenu pour encourager l'union des listes de gauche. Les participants sont frustrés par le refus du maire sortant Hervé Guihard de fusionner avec Henri Alloy de La France Insoumise. La crainte d'une victoire de la droite alimente leur colère. Lire sur letelegramme.fr
17/03/26 - 04:21 - Des divisions à gauche avant le second tour
À Saint-Brieuc, le premier tour des élections municipales a révélé des divisions au sein de la gauche, lorsque Henri Alloy (LFI) a proposé une fusion avec le maire sortant Hervé Guihard, qui a refusé. Malgré l'absence d'accord, la liste 'Saint-Brieuc en commun' a été déposée, se préparant à affronter Victor Bonnot de la droite. Le maire sortant appelle à une campagne respectueuse face à l'adversaire commun, la droite. Lire sur letelegramme.fr
16/03/26 - 23:36 - Les listes se battent à Saint-Brieuc pour les municipales
À Saint-Brieuc, les prochaines élections municipales se dessinent avec une compétition quadrangulaire entre les listes de Guihard, Bonnot, Thomas et Alloy. Les résultats restent incertains, mais Pierre-Yves Thomas a exprimé la probabilité d'une participation de sa liste au second tour. Le contexte politique est marqué par un score serré à Lamballe également. Lire sur letelegramme.fr
16/03/26 - 22:36 - Hervé Guihard veut préserver Saint-Brieuc face à l'extrême droite
À Saint-Brieuc, le premier tour des élections municipales montre Hervé Guihard en tête avec une courte avance sur Victor Bonnot, désignant une possible quadrangulaire. L'extrême droite, représentée par Pierre-Yves Thomas, a également progressé significativement. Le maire sortant et le candidat LFI envisagent une fusion technique pour faire front commun. Lire sur letelegramme.fr
16/03/26 - 21:38 - Le débat public se prépare
À Saint-Brieuc, les élections municipales de 2026 approchent avec le second tour prévu pour le 22 mars. Quatre candidats ont été qualifiés du premier tour, et un débat public animé par Ouest-France se tiendra le 19 mars avant ce second tour. L'événement sera accessible sur inscription, avec une jauge limitée à 130 places. Lire sur ouest-france.fr
16/03/26 - 20:36 - Henri Alloy confirme son maintien à Saint-Brieuc
À Saint-Brieuc, Henri Alloy (LFI) a déposé sa liste en préfecture, confirmant son maintien pour le second tour des municipales 2026. Malgré une proposition de fusion avec la gauche, Hervé Guihard a rejeté cette idée, entraînant un duel à quatre lors d'un scrutin très serré. Cette division à gauche pourrait influencer l'issue du vote. Lire sur francebleu.fr
16/03/26 - 20:00 - Saint-Brieuc enregistre une hausse de participation aux municipales
À Saint-Brieuc, le taux de participation au premier tour des élections municipales atteint 22,57 % à midi, marquant une hausse par rapport aux élections de 2020, où il était de 18,84 %. Ce chiffre reflète également une participation comparable à la moyenne départementale des Côtes-d’Armor, qui est de 22,78 %. Les électeurs sont encouragés à voter pour cette élection clé. Lire sur letelegramme.fr