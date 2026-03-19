Résultat de l'élection municipale 2026 Lille : la bataille fait rage entre les deux listes de gauche, qui l'emportera ?

L'élection municipale 2026 à Lille reste incertaine entre deux puissantes listes de gauche : celle du maire sortant alliée aux écologistes et celle de la candidate LFI.

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09:00 - Un débat tendu à quelques jours du second tour Les quatre candidats qui se sont qualifiés pour le second tour ont débattu pendant 30 minutes ce mercredi 18 mars sur le plateau de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Ils ont débattu de leur grand projet urbain, de politique sociale et de stationnement. L'ambiance était tendue.

08:36 - Les candidats de gauche jouent leurs derniers cartes Ce jeudi à 19 heures, Arnaud Deslandes et Stéphane Baly tiennent un meeting commun pour le second tour, salle du Gymnase 7 place Sébastopol. Au Grand Palais, c'est la candidate LFI, Lahouaria Addouche, qui va tenir un discours de campagne en présence de Jean-Luc Mélenchon. Les candidats jouent leurs dernières cartes puisque la campagne de l'entre-deux-tours s'achève vendredi soir à minuit. Pas de meeting par contre pour Violette Spillebout et Matthieu Valet, qui ont aussi déposé leur liste pour le second tour.

18/03/26 - 13:06 - Jean-Luc Mélenchon à Lille pour soutenir la candidate LFI après l'échec d'une alliance avec les Écolos Jean-Luc Mélenchon se rendra jeudi à Lille pour soutenir la candidature de Lahouaria Addouche aux élections municipales. Cette dernière a surpris en arrivant seconde, loin derrière le maire PS Arnaud Deslandes, dont la position est confortée après le ralliement des Verts. Le contexte politique local est tendu avec des tensions entre les différentes listes. Lire sur lavoixdunord.fr

18/03/26 - 11:15 - Quelles chances pour Violette Spillebout et Matthieu Valet ? Face à l'alliance de la gauche et au score de la liste LFI, que peuvent espérer Violette Spillebout et Matthieu Valet toujours en course ? La candidate Renaissance-MoDem-Horizons, arrivée à la quatrième place (11,14 %), a tenté de tendre la main à Arnaud Deslandes pour une coalition républicaine, mais en vain. Elle pourrait toutefois bénéficier d’un report de voix des électeurs du candidat LR Louis Delemer, arrivé sixième avec 8,46%. De son côté, Matthieu Valet qualifié avec 10,92% des voix pourrait être en difficulté, mais tient à faire "campagne jusqu’au bout pour Lille, Hellemmes et Lomme" pour que le RN face son retour au conseil municipal de Lille.

18/03/26 - 11:06 - Vers une nouvelle majorité rose-verte À Lille, Stéphane Baly a soutenu le maire sortant Arnaud Deslandes après une défaite au premier tour des élections municipales de 2026. Ce ralliement marque un retour à une coalition rose-verte, espérant relancer une majorité de gauche. Les deux camps ambitionnent de redonner vie à une histoire politique commune datant de l'ère Aubry. Lire sur mediacites.fr

18/03/26 - 11:06 - Les socialistes renforcent leur position à Lille À Lille, les élections municipales de 2026 s'orientent vers une quadrangulaire après l'accord entre socialistes et écologistes, qui se renforcent ainsi. Ce rapprochement fait suite à des négociations difficiles, remontant à leur précédente gouvernance conjointe de la ville, interrompue en 2020. Les tensions durant les discussions reflètent les enjeux politiques actuels. Lire sur lavoixdunord.fr

18/03/26 - 10:35 - Les insoumis déçus de la fusion avec le PS Les écologistes ont rejoint la liste PS. Cette fusion n'a pas plu aux Insoumis : "Nous ne comprenons pas ce choix en complète contradiction avec les six années passées dans l’opposition de Stéphane Baly et sa campagne intransigeante de premier tour", a réagi LFI, dans un communiqué. Les Verts et le PS ont pourtant déjà fusionné par le passé à Lille : en 2001, 2008 et 2014 pour des municipales aussi. Mardi matin, Arnaud Deslandes a évoqué sur ici Nord un "mariage d’amour" : "On a renoué avec une histoire qui s’est longtemps écrite entre les Verts et nous par le passé. Il y a eu de beaux projets qui ont été portés ensemble. On a fait un break de six ans, et on se retrouve maintenant", a-t-il déclaré.

18/03/26 - 08:06 - Lahouaria Addouche s'active à Lille pour 2026 À Lille, Lahouaria Addouche, candidate LFI, a récemment déposé sa liste pour les municipales 2026. Elle a passé un après-midi à Wazemmes, un quartier où elle est bien connue, tandis que sa popularité s'est confirmée auprès des jeunes. Elle distribue des tracts destinés aux commerçants pour établir un lien avec les habitants. Lire sur lavoixdunord.fr

17/03/26 - 23:06 - Les écologistes redéfinissent leur stratégie à Lille À Lille, la liste « Tout pour Lille demain » pour les élections municipales de 2026 est dominée par Arnaud Deslandes et les écologistes. Le positionnement des candidats, comme Stéphane Baly en troisième place, montre un remaniement significatif avec la disparition de certains membres de la gauche unie. Ce mini-remaniement illustre les tensions entre les partis en vue de la co-gestion de la ville. Lire sur lavoixdunord.fr