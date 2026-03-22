Résultat de l'élection municipale 2026 à Paris : découvrez les scores de Grégoire, Dati et Chikirou

Le résultat des élections municipales 2026 à Paris tombe ce dimanche 22 mars. Découvrez les scores de tous les candidats et le nom du vainqueur.

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19:09 - Les militants sont arrivés au QG d'Emmanuel Grégoire Au QG d'Emmanuel Grégoire à Paris, les premiers militants sont arrivés, indique France 2. "L’équipe de campagne a fait les choses en grand avec l’installation de hauts-parleurs et d’écrans géants. Emmanuel Grégoire n’est pas encore arrivé mais une partie de sa garde rapprochée est déjà là, dans le bâtiment de La Rotonde", apprend-on.

19:07 - Les équipes de Rachida Dati s'attendent à des résultats très serrés à Paris Selon un journaliste de CNEWS présent au QG de Rachida Dati, "tout est quasiment en place pour sa prise de parole après 20 heures. Les équipes pensent à des résultats très serrés".

18:58 - Des résultats vers 22 heures ? Rachida Dati est attendue dans la soirée à son QG parisien. Elle a passé une journée loin des caméras, selon CNews. Une prise de parole est attendue. Le résultat de l'élection municipale 2026, lui, est attendu sur les coups de 22 heures pour le scrutin parisien, ce dimanche 22 mars.

18:32 - Un discours place Stalingrad ou dans un bar ? Les deux options d'Emmanuel Grégoire "Deux écrans géants ont été installés au quartier de Stalingrad pour suivre la soirée électorale. En cas de défaite, Emmanuel Grégoire parlerait dans un bar sur cette place. En cas de victoire, il parlerait sur la place Stalingrad et il pourrait sauter sur un vélo en compagnie de certaines têtes de liste pour rejoindre l'hôtel de ville et fêter ce qui serait une victoire", explique Martin Baumer envoyé spécial France Télévisions à Paris.

18:28 - Les résultats pas affichés en temps réel dans la mairie du 18e Selon Le Parisien, dans la mairie du 18e arrondissement de Paris, les résultats ne seront pas affichés en temps réel sur les écrans. Il s'agit d'une décision du maire actuel, Eric Lejoindre.

18:28 - Un taux de participation étonnamment faible à Paris Le taux de participation est jugé décevant par Gilles Bornstein, éditorialiste politique de Franceinfo. 48,10% des électeurs français ont voté à 17 heures et seulement 40,98% à Paris. "Je suis très surpris et très déçu, je pensais qu’il y avait de l’enjeu, on se demandait si ça survoterait dans les communes où il y a de l’enjeu et il y a de l’enjeu partout. C’est raté, les Français ne s’intéressent plus à beaucoup d’élections, élections municipales comprises", estime-t-il. A Paris, notamment, l'enjeu est très élevé entre Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche, et Rachida Dati, représentante de la droite. Les résultats des sondages, publiés jusqu'au vendredi 20 mars, ne s'accordaient pas sur l'écart de points entre les deux candidats et certains peinaient à donner un favori franc en raison de la marge d'erreur.

18:27 - Rachida Dati pourrait s'exprimer plus tard que prévu Une prise de parole retardée pour Rachida Dati ? "On nous explique dans l’entourage de Rachida Dati qu’elle prendra la parole seulement quand les résultats seront consolidés", a déclaré Madjid Khiat, envoyé spécial de France Télévisions à Paris pour ces élections municipales.

17:50 - Les estimations de la participation à 20h Selon les projections d’Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, le taux de participation du 2e tour des élections municipales devrait atteindre 57%, soit une très nette hausse par rapport à 2020 (41,98%), année marquée par le Covid, mais en baisse par rapport à 2014 (62,13%).

17:43 - Le taux de participation à 17h à Paris Le taux de participation est en baisse à Paris pour ce deuxième tour des élections municipales 2026 à 17 heure. Il atteint 40.98% contre 44.01% au premier tour.

17:23 - Rachida Dati prendra la parole après les résultats Selon les informations de CNEWS, les membres de l'équipe de campagne de Rachida Dati sont arrivés au QG de la candidate. Elle prendra la parole ce soir après les résultats. Elle a voté ce matin et a fait une tournée des bureaux de vote ensuite. Son équipe attend un résultat serré.

17:00 - Le taux de participation aux municipales à 17 heures dévoilé à Paris A Paris, 40,98% des électeurs ont voté au 2e tour de l'élection municipale à 17 heures selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est huit points de moins que le taux de participation au niveau national évalué à 48,10%.

16:30 - Des "accointances" entre Sophia Chikirou et Rachida Dati évoquées durant les municipales Comme avant le 1er tour de la municipale à Paris, des "accointances" entre Sophia Chikirou et Rachida Dati ont été soulignées par Emmanuel Grégoire. Le candidat de la gauche, qui avait assuré que "tout le monde connaît [la] relation [des deux candidats], tout le monde connaît leurs accointances, y compris avec la justice d'ailleurs" en référence au renvoi des deux femmes en correctionnelle, s'est répété lors du débat d'entre-deux-tours provoquant l'agacement de ses concurrentes qui ont répondu en évoquant un biais raciste : "Les deux qui se connaissent, genre les deux Arabes qui se connaissent" a commenté Rachida Dati. "Ca m'a fait beaucoup de mal de prétendre que j'ai des accointances avec madame Dati, je suis sa principale opposante", a répondu pour sa part l'insoumise regrettant le fait de "renvoyer dos à dos deux personnes aux origines de l'autre côté de la Méditerranée". "Vous vous doutez bien que oui, c'est mon genre de dire ce genre d'horreur", a répondu ironiquement Emmanuel Grégoire qui précise que Sophia Chikirou et Rachida Dati se sont "croisées dans (leur) vie politique au moment de Nicolas Sarkozy". Réponse collégiale des deux candidates : "Jamais !"

16:19 - Des résultats très tardifs pour les municipales à Paris ce soir Les bureaux de vote fermant plus tard à Paris et les dépouillement ne commençant qu'à 20h, les premières estimations des instituts de sondage ne devraient être diffusées que vers 21 heures, mais il ne s’agira pas encore de résultats officiels. Les résultats définitifs, transmis progressivement par le ministère de l’Intérieur, ne devraient être connus que tard dans la soirée, voire dans la nuit de dimanche à lundi.

16:12 - Grégoire qualifie Dati de candidate choisie par l'extrême droite à Paris Emmanuel Grégoire estime que "l'extrême droite a trouvé sa candidate" en la personne de Rachida Dati pour le 2e tour de l'élection municipale à Paris. "Après Sarah Knafo, Jordan Bardella, voilà que Marine Le Pen appelle à voter pour madame Dati. Pas une voix ne doit manquer pour les battre ce dimanche. Pas une voix ne doit manquer pour faire gagner la gauche unie", a écrit le candidat de la gauche unie à trois jours du scrutin. Une déclaration faite après que Marine Le Pen a appelé "tous les honnêtes gens à faire barrage" à Emmanuel Grégoire ce dimanche. Alors que ce dernier représente la gauche, Marine Le Pen a pointé "la responsabilité de la gauche dans le système qui a permis des agressions contre tant d’enfants pendant tant d’années à Paris est intolérable" en référence au scandale des animateurs suspendus après des accusations de violence sexuelle. Avant Marine Le Pen, Sarah Knafo a également appelé à "chasser la gauche" de la mairie de Paris en votant pour Rachida Dati après son retrait.