Résultat de l'élection municipale 2026 Paris : les sondages avantagent un candidat, Grégoire et Dati à la lutte

Le 2e tour de l'élection municipale à Paris oppose trois candidats, mais c'est entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati que le scrutin se joue. La bataille est acharnée, les accusations fusent, mais les sondages donne un avantage clair à l'un des candidats.

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11:09 - Grégoire et Dati à seulement un point d'écart dans un sondage Un nouveau sondage sur les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Paris est tombé ce vendredi. L'étude Elabe pour BFMTV, Le Figaro, La Tribune Dimanche, en partenariat avec Berger Levrault, donne l'avantage au candidat de l'union de la gauche, comme les autres études publiées ces dernières heures. Mais à la différence des précédents sondages, elle annonce un duel très serré avec seulement un point d'écart entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati : 45,5 % des intentions de vote contre 44,5 %. En tenant compte de la marge d'erreur, le sondage ne permet pas de désigner un favori. Sophia Chikirou, troisième candidate en lice, est créditée de 10 % des intentions de vote.

Les résultats du dernier sondage des municipales à Paris Sondage Elabe pour BFMTV, Le Figaro et La Tribune dimanche, du 20 mars

10:01 - Emmanuel Grégoire accuse Macron d'être "intervenu" dans les municipales Les élections municipales à Paris prennent un tournant avec les accusations d'Emmanuel Grégoire contre Emmanuel Macron. Le candidat de la gauche a accusé le président d'être "intervenu" pour "aider au retrait" de la candidate d'extrême droite Sarah Knafo, ce qui a suscité une réponse virulente de Macron. Lire sur rtl.fr

09:37 - "Mensonge", scandale.. Knafo et Dati attaque Grégoire Alors qu'Emmanuel Grégoire maintient ses propos sur Emmanuel Macron et sa supposée intervention pour le retrait de Sarah Knafo, Rachida Dati évoque des dires "absolument scandaleux" sur France 2. "Emmanuel Grégoire ne peut pas défendre son bilan, on verse dans le complotisme. Ce n'est pas digne de quelqu'un qui prétend être maire de Paris", tranche la candidate de la droite à municipale à Paris. Après elle, c'est Sarah Knafo qui a qualifié les dires d'Emmanuel Grégoire de "mensonge" sur BFMTV : "Monsieur Grégoire entend des voix, si quelqu'un avait voulu me faire douter de me désister, c'était si Emmanuel Macron avait osé m'appeler". Elle ajoute que ce qui l'a poussé à se désister c'est "Emmanuel Grégoire, son bilan" et la nécessité, selon elle, d'y faire barrage.

08:44 - Le soutient de l'extrême droite à Dati "ne peut pas être le fruit du hasard" estime Grégoire Au lendemain de ses accusations remarquées à l'endroit d'Emmanuel Macron en lien avec le retrait de Sarah Knafo, le candidat de l'union de la gauche maintient ses propos au micro de RTL. "Je ne balance jamais de boule puante", assure-t-il ajoutant ne pas "faire de complotisme". Emmanuel Grégoire dit "observer un soutien à tout prix" du président de la République à la candidate LR à la mairie de Paris et invite les journalistes à regarder "cela de près et je les laisse faire leur travail", sans apporter davantage de précision. Et le socialiste de conclure sur RTL : "Ma conviction c'est qu'avoir l'extrême droite qui soutient intégralement madame Dati ne peut pas être le fruit du hasard".

08:39 - Grégoire dit avoir "hâte de travailler" avec Dati après les municipales Emmanuel Grégoire comme Rachida Dati continuent de défendre leur candidature et de croire en leur élection. La candidate de la droite a jugé sa victoire "jouable", malgré les résultats qui lui sont défavorables, mais reconnaît que "rien n'est joué à ce stade". Selon elle, "cela va se jouer sur la mobilisation des électeurs qui veulent le changement à Paris". De son côté, Emmanuel Grégoire a présumé de l'issue du scrutin s'imaginant maire et a déclaré avoir "hâte de travailler" avec Rachida Dati au conseil municipal et avec qui il "espère retrouver avec elle des relations apaisées".

08:25 - Grégoire prend l'avantage sur Dati dans les résultats des sondages du 2e tour Arrivé en tête du premier tour de l'élection municipale à Paris, Emmanuel Grégoire parait aussi en mesure de s'imposer au second tour ce dimanche selon les derniers sondages publiés entre jeudi et soir et ce vendredi. Alors qu'une étude de l'Ifop pour Paris Match le crédite de 46 % des intentions de vote contre 44 % pour Rachida Dati, le sondage Cluster17 pour Politico donne le candidat de l'union de la gauche avec sept points d'avance sur la représentante de la droite : 48 % contre 41 %. Sophia Chikirou, troisième candidat en jeu, se maintien avec 11 % des intentions de vote.

19/03/26 - 20:49 - Un sondage donne Emmanuel Grégoire vainqueur, mais.. D'après le sondage Ifop pour Paris Match et Sud Radio publié ce jeudi soir, Emmanuel Grégoire pourrait sortir vainqueur des élections municipales à Paris. Mais les intentions de vote sont serrées et Rachida Dati semble être en embuscade. Emmanuel Grégoire arriverait ainsi premier avec 46%, juste devant son opposante de droite (44%). Loin derrière, Sophia Chikirou parviendrait tout de même à récolter 10% des voix.

19/03/26 - 19:59 - "Je sais ce que j'entends" : Grégoire maintient ses dires sur l'intervention de Macron Ce jeudi, devant son QG de campagne, Emmanuel Grégoire a maintenu ses propos sur l'intervention supposée d'Emmanuel Macron pour obtenir le retrait de Sarah Knafo à Paris. "Je sais ce que j'entends, ce qui se raconte partout, partout", répond de façon sibylline le candidat de la gauche, malgré le démenti catégorique de l'Elysée et d'Emmanuel Macron lui-même. "Je vois en tout cas que Rachida Dati et tous ses soutiens, et j'y inclus évidemment les membres du gouvernement, aucun ne s'est éloigné ou n'a refusé les voix de l'extrême droite et les prises de position en leur faveur exprimés par Marine Le Pen et les autres responsables du Rassemblement national", a rajouté le socialiste au passage.

19/03/26 - 16:48 - Rachida Dati pourrait gagner à Paris selon Coquerel À Paris, à quelques jours du second tour des élections municipales, Eric Coquerel, député LFI, critique Emmanuel Grégoire pour son approche, affirmant qu'elle pourrait favoriser la candidate Rachida Dati. Ce contexte électoral reflète les tensions au sein des alliances politiques de gauche. La compétition est donc particulièrement serrée. Lire sur cnews.fr

19/03/26 - 16:00 - Des colistiers de Rachida Dati complimente sa rivale Sophia Chikirou à Paris Lors des élections municipales de 2026 à Paris, le débat d’entre-deux tours a vu des proches de Rachida Dati, candidate LR, encenser Sophia Chikirou, candidate LFI. Malgré leurs désaccords, ils louent son panache et ses propositions, face à un Emmanuel Grégoire, candidat PS, perçu comme manquant de contenu. Cette dynamique semble viser à affaiblir Grégoire, en même temps que Dati se renforce dans une triangulaire incertaine. Lire sur leparisien.fr

19/03/26 - 15:49 - Le débat crucial pour Paris en 2026 À Paris, le débat final des élections municipales de 2026 a opposé Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie, à Rachida Dati, la candidate de la droite, avant le second tour. Grégoire a critiqué Dati pour son soutien de l'extrême droite, tandis que Sophia Chikirou, de LFI, s'est déclarée la véritable opposante à Dati. Ce scrutin marque un tournant après 25 ans de gauche à la mairie de Paris. Lire sur la-croix.com

19/03/26 - 15:49 - Rassemblement pour Emmanuel Grégoire à Paris À Paris, Bertrand Delanoë incite les électeurs de Pierre-Yves Bournazel à choisir Emmanuel Grégoire pour le second tour des municipales, soulignant leurs points communs. Il accuse Rachida Dati de tromperie pour avoir formé une alliance avec l'extrême droite, malgré des promesses contraires. La campagne est marquée par des tensions sur les alliances. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 15:35 - Des propos "strictement faux et pas à la hauteur" reprochés à Grégoire Accusé par Emmanuel Grégoire d'être "personnellement intervenu" pour obtenir le retrait de Sarah Knafo de la municipale à Paris, Emmanuel Macron a répondu au candidat de la gauche depuis Bruxelles en marge du conseil européen. "Je ne connais pas madame Knafo à titre personnel. Je n'interviens pas du tout dans ces municipales (...) j'ai largement autre chose à faire", a tranché le chef de l'Etat, cinglant. Il a dénoncé des propos qui "n'ont aucun sens", "strictement faux et pas à la hauteur" d'un candidat à la mairie de Paris. Pour Emmanuel Macron, ces déclarations "déshonorent un peu la personne qui les dit".

19/03/26 - 14:49 - À Paris, Emmanuel Grégoire confronté à Marine Le Pen À Paris, Marine Le Pen exhorte à faire barrage à Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste à la mairie, lors du second tour des élections municipales. Elle critique la gestion de la municipalité sortante, pointant les responsabilités dans un scandale lié au périscolaire. Emmanuel Grégoire réagit en soulignant la montée de l'extrême droite comme un enjeu majeur. Lire sur bfmtv.com