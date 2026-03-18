Résultat de l'élection municipale 2026 Paris : une candidate exclue du débat du 2e tour, polémique en vue

Le 2e tour de l'élection municipale à Paris oppose trois candidats, mais le duel entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati concentre l'attention au point d'exclure la candidate insoumise du débat d'entre-deux-tours ce mercredi.

En direct

10:44 - Sophia Chikirou se maintien au 2e tour et ne fera pas de cadeaux à Emmanuel Grégoire Faute d'alliance entre les deux listes de gauche, la candidate insoumise Sophia Chikirou s'est maintenue pour le 2e tour de l'élection municipale à Paris. La candidate "est pleinement engagée dans cette campagne" face à Rachida Dati et Emmanuel Grégoire, a assuré Manuel Bompard, le coordinateur national de LFI, sur TF1. Sophia Chikirou défendra sa candidature jusqu'au bout sans faire de cadeaux au candidat de gauche face pour favoriser sa victoire face à la droite : "Elle a tendu la main et a proposé un rassemblement à M. Grégoire. M. Grégoire l'a refusée", a rappelé Manuel Bompard. Et l'insoumis d'ajouter : "Je sais même qu'il l'a appelée et lui a dit : 'Je suis serein, j'ai pas de raisons de perdre cette élection'." En conclusion, Manuel Bompard indique que "les électrices et les électeurs dimanche sont libres de voter pour les candidats de leur choix" et "les invite évidemment à voter pour Sophia Chikirou parce qu'elle porte un programme qui, à [son] avis, est le meilleur pour les Parisiennes et les Parisiens". .

09:46 - Sophia Chikirou exclut du débat À Paris, Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI, et Rachida Dati, candidate LR et MoDem, s'affrontent lors d'un débat crucial avant le second tour des élections municipales. La candidate LFI, Sophia Chikirou, ne sera pas présente, suscitant des critiques de son parti. La situation met en lumière des tensions autour de la représentation médiatique des diverses candidatures. Lire sur leparisien.fr

08:50 - Dati salue la "décision responsable et en cohérence" de Knafo de se désister Invitée sur CNews-Europe 1 ce mercredi matin, la candidate LR à la Mairie de Paris, Rachida Dati, a dit "prendre acte" du désistement de Sarah Knafo (Reconquête !), saluant une "décision responsable et en cohérence", ainsi que celui de Pierre-Yves Bournazel (Horizons). "Elle l'a prise en cohérence car elle a toujours dit qu'elle voulait faire battre la gauche", déclare Rachida Dati.

08:48 - La candidate Rachida Dati dévoile sa liste Rachida Dati a présenté sa liste pour le second tour des élections municipales à Paris en mars 2026. Elle intègre des personnalités comme Marlène Schiappa et Florence Berthout, tandis que Clément Beaune refuse de rejoindre sa liste après la fusion avec celle de Pierre-Yves Bournazel. Ce remaniement vise à constituer une alternative viable à la gauche qui domine la ville depuis 25 ans. Lire sur actu.fr

08:43 - Un débat Dati-Grégoire très attendu ce soir Invité de TF1 ce mercredi matin, le coordinateur de LFI, Manuel Bompard a vivement critiqué la position du Parti socialiste lors des négociations et des volontés ou non d'alliances avec les insoumis en vue du second tour. "La position de La France Insoumise elle était claire. Y compris avant le premier tour", dit-il. En revanche, "je pense que la position du Parti socialiste est une position qui est absolument pas claire". "Il me semble qu'il faut faire la distinction et j'observe avec beaucoup de colère les prises de position, par exemple de Monsieur Hollande, de Monsieur Glucksmann pour qui manifestement c'est indifférent de savoir si une ville peut basculer à gauche ou rester à droite!", poursuit-il ce matin.

06:38 - Bardella soutient Dati pour Paris en 2026 À Paris, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a exprimé sa préférence pour Rachida Dati lors du second tour des élections municipales de 2026. Bien qu'il ne fasse pas de consigne de vote officielle, il souligne l'importance de voter contre la gauche et l'extrême gauche. La dynamique semble difficile pour la droite en raison des divisions de voix. Lire sur 20minutes.fr

06:37 - Des tensions émergent à Nevers lors des élections municipales À Nevers, le maire macroniste Denis Thuriot doit faire face à une triangulaire délicate après le désistement d'Amandine Boujlilat, ancienne adjointe, qui ne donne pas de consigne de vote. La gauche, représentée par Wilfrid Séjeau, espère encore l'emporter. Les élections municipales s'annoncent serrées pour ce bastion de Renaissance. Lire sur lemonde.fr

17/03/26 - 23:46 - Rachida Dati peut gagner à Paris selon Hocque Matthieu Hocque a commenté le retrait de Sarah Knafo, affirmant qu'il pourrait bénéficier à Rachida Dati lors des élections municipales de 2026 à Paris. Cette analyse souligne les dynamiques changeantes de la compétition politique dans la capitale française. Les enjeux pour la victoire sont désormais en faveur de Dati. Lire sur cnews.fr

17/03/26 - 23:46 - Bardella soutien Dati pour faire face à la gauche Jordan Bardella a annoncé qu'il voterait pour Rachida Dati aux municipales à Paris, mettant en avant le 'risque existentiel' que représente la gauche. Sa déclaration souligne les tensions entre la droite et la gauche, notamment après le désistement de Sarah Knafo, candidate d'extrême droite, qui a perturbé les voix. Bardella plaide pour une union des droites afin d'éviter une victoire de la gauche à l'Hôtel de ville. Lire sur rtl.fr

17/03/26 - 22:50 - La droite s'unit avant le second tour À Paris, les élections municipales de 2026 voient la droite s'unir alors que la gauche reste divisée avant le second tour. Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel fusionnent leurs listes, tandis que Sarah Knafo se retire pour renforcer les chances de victoire contre une gauche éclatée, où Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou s'opposent. Lire sur europe1.fr

17/03/26 - 22:49 - Rachida Dati et Emmanuel Grégoire débattent à Paris À Paris, le débat entre Rachida Dati et Emmanuel Grégoire marque un tournant dans la campagne des municipales de 2026. Après des refus initiaux, les candidats s'affronteront enfin sur BFMTV, abordant des sujets cruciaux comme la sécurité et l'écologie. Ce moment est particulièrement attendu dans le contexte du deuxième tour des élections. Lire sur parismatch.com

17/03/26 - 21:50 - Emmanuel Grégoire au centre d'interrogations Alexandre Jardin a dénoncé l'équipe d'Emmanuel Grégoire à Paris, affirmant qu'elle chercherait à exclure les habitants des banlieues en appliquant des zones à faibles émissions. Lors d'une émission, il a mis en garde les Parisiens contre cette stratégie, jugée discriminatoire pour les classes moyennes et pauvres. Les élections municipales de 2026 seront donc marquées par des enjeux de mobilité et d'égalité sociale. Lire sur europe1.fr

17/03/26 - 20:49 - Rachida Dati bénéficierait du retrait de Knafo À Paris, le retrait de Sarah Knafo redéfinit la dynamique des municipales de 2026, offrant une opportunité à Rachida Dati. Bien que Dati ait un retard face à Emmanuel Grégoire, l'addition des voix de Knafo et Pierre-Yves Bournazel pourrait faciliter un renversement de vingt-cinq ans de domination socialiste. Cependant, le report de voix reste incertain. Lire sur parismatch.com

17/03/26 - 20:49 - Paris doit faire barrage à la gauche selon Bardella Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a exprimé son soutien pour Rachida Dati lors du deuxième tour des municipales à Paris, affirmant que son vote vise à contrer la menace de la gauche. Il a critiqué Sarah Knafo pour avoir divisé les voix de la droite et a appelé à une union pour faire barrage à l'extrême gauche. Selon Bardella, il est crucial d'agir face à ce qu'il décrit comme un 'risque existentiel' pour la ville. Lire sur huffingtonpost.fr