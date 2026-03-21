Résultat de l'élection municipale 2026 Nice : Christian Estrosi promet la victoire à ses sympathisants, l'issue du 2e tour incertaine

L'élection municipale 2026 à Nice se joue entre deux favoris : Christian Estrosi et Eric Ciotti. Ceux appelés "les frères ennemis" se sont livrés une bataille ardue dont le résultat final approche.

En direct

09:01 - La gauche niçoise refuse les alliances et défend ses propres idées pour le second tour À Nice, la liste « Unis pour Nice », arrivée troisième avec 12 % des voix, se maintient au second tour des élections municipales 2026, proposant des mesures sur le pouvoir d'achat, l'écologie et le logement. Ses propositions incluent la gratuité des transports, le plafonnement des loyers et la lutte contre le changement climatique. Cette union de la gauche refuse les alliances avec d'autres partis pour rester autonome dans ses choix. Lire sur nicepresse.com

07:32 - Eric Ciotti dépose deux plaintes dont une contre Estrosi À Nice, le candidat UDR Éric Ciotti a déposé deux plaintes, dont une contre le maire Christian Estrosi, suite à des déclarations sur la préfète affirmant publiquement qu’elle aurait été virée pour corruption. Le candidat dénonce une campagne de dénigrement violente dans certains quartiers à la suite de l'affichage de messages jugés infamants. Eric Ciotti a ainsi porté une plainte supplémentaire contre X pour "diffamation et injure publique". Lire sur nicematin.com

Résultat du dernier sondage pour le second tour de l'élection municipale à Nice Sondage Elabe pour BFMTV du 1er mars 2026, avant le 1er tour

06:42 - Ecolos-PS-PCF appelle à résister contre Ciotti et Estrosi À Nice, la liste Ecolos-PS-PCF, conduite par Juliette Chesnel-Le Roux, appelle à résister contre Éric Ciotti et Christian Estrosi lors des élections municipales de 2026. La candidate souligne que les discours de Christian Estrosi ne cachent pas l'ascension de l'extrême droite. Elle refuse de se désister, évoquant l'hypocrisie du maire sortant. Lire sur nicematin.com

20/03/26 - 21:32 - Opération déchiquetage à la mairie de Nice avant le second tour À Nice, des services municipaux déchiquettent des documents à quelques jours du second tour des élections municipales de 2026, suscitant des interrogations. Des témoignages anonymes rapportent le traitement de dossiers entiers, tandis que la mairie défend ces opérations comme un tri normal. La communication officielle précise que ces actions concernent des élus ne figurant plus sur la liste de Christian Estrosi. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 20:22 - Christian Estrosi promet la victoire à ses sympathisants, l'issue du 2e tour incertaine Lors de son dernier meeting avant le second tour des municipales à Nice, Christian Estrosi a promis une victoire à ses supporters, malgré un retard de 15.000 voix au premier tour. Il a souligné l'importance de mobiliser les électeurs pour le second tour. Son épouse et d'autres alliés ont également soutenu sa candidature en évoquant ses valeurs. Lire sur nicematin.com

20/03/26 - 19:12 - Eric Ciotti présente son programme à l'occasion d'un meeting improvisé Éric Ciotti a tenu un meeting improvisé à Nice avant le second tour des élections municipales de 2026, rassemblant ses colistiers et sympathisants. Il a critiqué le maire sortant Christian Estrosi tout en présentant son programme axé sur la réconciliation et le respect. Ciotti a exprimé sa fierté pour son alliance avec le Rassemblement national. Lire sur nicematin.com

20/03/26 - 18:17 - Christian Estrosi ratisse large pour se maintenir à la mairie de Nice À Nice, Christian Estrosi mobilise ses partisans pour le second tour des élections municipales de 2026, appelant à bloquer l'extrême droite représentée par Éric Ciotti. En rassemblant plus de 300 personnes, il défend son bilan et cherche à attirer des voix à gauche, avertissant des conséquences d'une défaite. La candidate de l'union de la gauche, Juliette Chesnel-Le Roux, maintient sa position, malgré une faible participation prévue. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

20/03/26 - 18:00 - Jonathan Gensburger et Cédric Herrou déplorent l'absence d'une gauche unie Jonathan Gensburger, artiste engagé et Cédric Herrou, militant de la Roya dénoncent dans une tribune la campagne municipale à Nice, marquée par l'outrance et le mépris. Ils critiquent les leaders actuels, Christian Estrosi et Eric Ciotti, accusés de servir l'extrême droite, tout en déplorant l'absence d'une gauche unie. Leur tribune appelle à une résistance collective face à ces défis. Lire sur nicematin.com

20/03/26 - 16:41 - Christian Estrosi tente de mobiliser la gauche contre l'extrême droite À Nice, Christian Estrosi tente de séduire les électeurs de gauche pour le second tour des élections municipales, qui aura lieu dans trois jours. Lors d'un rassemblement, il appelle à mobiliser contre l'extrême droite représentée par Eric Ciotti, affirmant que son élection mènerait à des conséquences négatives. Christian Estrosi doit convaincre 15 000 voix pour remporter la victoire. Lire sur francebleu.fr

20/03/26 - 15:26 - Mireille Damiano appelle à voter "utile" pour le second tour À Nice, Mireille Damiano (LFI-NPA-Viva) appelle "au vote le plus utile pour faire barrage à l'extrême droite", exprimant des inquiétudes sur la domination politique d'Éric Ciotti, qui pourrait gérer la municipalité, la Métropole et le Département. En raison de son absence au second tour et de la non-fusion avec la liste Ecolo-PS-PC, elle souligne l'absence de représentation de ses 10 500 électeurs. Lire sur nicematin.com

20/03/26 - 14:26 - Christian Estrosi présente son projet pour la transition énergétique Lors des élections municipales de 2026 à Nice, Christian Estrosi a présenté un projet de régie solaire municipale, visant à installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics. L'initiative, soutenue par certains élus écologistes, répond à des enjeux de durabilité et de maîtrise des coûts énergétiques face à la compétition électorale. Estrosi a exprimé sa déception concernant la candidature de Juliette Chesnel-Le Roux et les enjeux politiques liés au vote vert. Lire sur nicematin.com

20/03/26 - 14:05 - "Che Guevara de la Promenade des Anglais" : Eric Ciotti attaque encore Christian Estrosi Alors que la campagne pour le second tour de l'élection municipale à Nice s'achève ce vendredi soir, Eric Ciotti a qualifié sur CNews la campagne de son adversaire Christian Estrosi de "naufrage". Selon le président de l'UDR, "Christian Estrosi s’est repeint en Che Guevara de pacotille. Sa campagne se termine dans la confusion et elle se terminera pour lui par la défaite et l’indignité", a-t-il déclaré. Il estime que son opposant "se ridiculise".

20/03/26 - 13:26 - Nice, bonne ou mauvaise élève sur la qualité de santé environnementale ? La Maison de la Bio répond À Nice, la Maison de la Bio a évalué la qualité de santé environnementale en vue des élections municipales de mars 2026. Malgré un usage élevé de pesticides, la ville se distingue par une part importante de bio dans les cantines scolaires, atteignant 27,2 % au-dessus de la moyenne nationale. La qualité de l'eau est également jugée excellente avec une note A. Lire sur nicematin.com

20/03/26 - 11:27 - Christian Estrosi lance un dernier appel à faire barrage à l'extrême droite À Nice, Christian Estrosi a fait un appel à l'unité lors de son dernier meeting avant le second tour des municipales 2026. Le rassemblement a été marqué par des discours mettant en avant l'importance de faire barrage à l'extrême droite et de promouvoir des valeurs de solidarité. Les participants ont exprimé leur désir d'une ville ouverte, porteuse d'humanité et de diversité. Lire sur nicepremium.fr