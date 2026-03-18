Résultat de Martine Vassal à la municipale de 2026 : un front efficace contre le RN ?

Martine Vassal, candidate de la droite et du centre aux élections municipales à Marseille, peut difficilement prétendre à la victoire, mais elle compte obtenir un maximum de sièges face à la gauche et l'extrême droite.

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Déjà présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal s'est une nouvelle fois engagée dans la course à la mairie de Marseille. Candidate de la droite et du centre à l'élection municipale 2026 dans la deuxième ville de France qui a passé plus de trente ans avec une direction LR à sa tête, l'élue n'a pas réussi à s'imposer au premier tour du scrutin. Mais avec 12,41 % des suffrages, elle est arrivée troisième et peut se maintenir au second tour. C'est d'ailleurs la stratégie qu'elle a décidé d'adopter.

Martine Vassal a été largement sollicitée par les deux camps ayant fait mieux qu'elle au premier tour de la municipale à Marseille. La gauche, sortie en tête, l'a invitée à se retirer au profit du maire sortant Benoît Payan pour faire barrage à l'extrême droite, tandis que le RN a tendu la main aux électeurs et élus de la droite "comme ceux de madame Vassal" pour battre la gauche. "Nous tendons la main à tout le monde, mais c'est à Martine Vassal de dire ce qu'elle souhaite faire", déclarait Franck Allisio, candidat du RN à Marseille, sur BFMTV au lendemain du premier tour.

Aucune de ces sollicitations n'a convaincu Martine Vassal. "Entre la gauche de monsieur Payan, l'extrême droite du RN et l'extrême gauche LFI, il existe à Marseille un courant de pensée profondément républicain, attaché à l'ordre, à la responsabilité, à l'équilibre et au respect de toutes les sensibilités de notre ville. Il serait impensable de priver les Marseillais de cette représentation au second tour", a-t-elle écrit dans le communiqué officialisant son maintien au second tour de l'élection municipale à Marseille. Si la candidate de la droite refuse de donner ses voix à la gauche, elle refuse aussi de voir l'extrême droite s'installer à Marseille et en maintenant sa candidature elle sait qu'elle privé le candidat RN d'un possible report de voix de certains de ses électeurs.

Les résultats de Martine Vassal dans les sondages des municipales à Marseille

Martine Vassal a accusé un retard de plus de 20 points sur les deux candidats arrivés en tête dans les résultats du premier tour de l'élection municipale à Marseille. Benoît Payan a récolté 36,70 % des voix et Franck Allisio 35,02 %, tandis qu'elle a obtenu 12,41 % des suffrages. Un score correspondant aux estimations des sondages. Concernant le second tour de la municipales, ces mêmes sondages créditaient la candidate de 13 % à 18 % des intentions de vote selon les instituts, en l'occurrence Opinionway pour le JDD ou Ifop pour La Provence.