The Boroughs, retraite rebelle : une nouvelle série Netflix produite par les créateurs de Stranger Things

"The Boroughs, Retraite Rebelle" est une série d'horreur Netflix produite par les créateurs de Stranger Things.

The Boroughs, Retraite Rebelle est une série américaine horrifique créée par Jeffrey Addiss et Will Matthews (tous deux également à l'origine de la série d'animation Dark Crystal : Le Temps de la résistance). Cette série est produite par Matt et Ross Duffer, les créateurs de Stranger Things. Et les fans de la série d'horreur rétro culte ont de quoi se réjouir puisque The Boroughs, retraite rebelle suit également un groupe de misfits attachants tentant de déjouer une conspiration surnaturelle. À la différence prêt que les héros sont cette fois-ci un peu plus âgés, puisqu'il s'agit de retraités.

Pour incarner les héros de la série, The Boroughs, Retraite Rebelle se paye un casting cinq étoiles composé notamment de Geena Davis (Thelma et Louise, Beetlejuice), Alfred Molina (Spider Man, Magnolia) ou encore Bill Pullman (The Sinner, Independance Day). Vous pouvez découvrir la première saison de cette série en streaming sur Netflix depuis le 21 mai 2025.

Quelle est l'intrigue de The Boroughs, Retraite Rebelle ?

À la mort de son épouse, Sam déménage dans un village pour retraité du Nouveau Mexique : The Boroughs. Dans ce lieu aux airs de village de vacances, les habitants profitent de leur vieux jours pour s'amuser et se détendre dans ce lieu magnifiquement entretenu. Pourtant, Sam ne se sent pas à l'aise : quelque chose cloche. Peu à peu, il est victime de visions qui lui font craindre pour sa santé mentale. Mais si tout était vrai et qu'une menace planait sur The Boroughs ? Avec l'aide d'une poignée de résidents fantasques, Sam va tenter de percer le mystère de cet endroit qui n'est paradisiaque en apparence.

Quel casting pour The Boroughs, Retraite Rebelle ?

Bill Pullman : Jack

Jack Geena Davis : Renee

Renee Clarke Peters : Art

Art Alfred Molina : Sam

Sam Alfre Woodard : Judy

Judy Denis O'Hare : Wally

Wally Jena Malone : Claire

Claire Carlos Miranda : Paz

Paz Seth Numrich : Blaine

Blaine Alice Kremelberg : Anneliese

Où visionner The Boroughs, Retraite Rebelle en streaming ?

La première saison de The Boroughs, Retraite Rebelle est disponible en streaming sur Netflix dès le 21 mai 2026. La plateforme du géant au N rouge diffuse également la saga Stranger Things et la série d'animation Dark Crystal : Le Temps de la résistance. Pour découvrir tous ces contenus vous pouvez vous abonner à Netflix dès 7,99 euros par mois.