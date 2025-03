Adolescence : cette nouvelle série choc de Netflix ne laissera pas les abonnés indifférents

"Adolescence" est une mini-série policière britannique dont chaque épisode est filmé en une seule prise. Disponible depuis ce jeudi 13 mars 2025 sur Netflix.

Alors qu'il donne actuellement des coups de poing dans la série A Thousand Blows sur Disney+, Stephen Graham (The Chef) débarque sur Netflix dans le rôle du père d'un ado accusé de meurtre. Adolescence, probablement l'une des séries les plus originales de 2025, a déjà beaucoup fait parler, ses quatre épisodes étant entièrement filmés en plan-séquence. Ce procédé accentue la tension et offre une expérience encore plus immersive au spectateur.

Mais au-delà de ce choix audacieux, l'intrigue d'Adolescence s'annonce particulièrement intense et devrait prendre aux tripes les abonnés : la série raconte comment une ville est bouleversée lorsqu'un jeune garçon de 13 ans est arrêté pour le meurtre de sa camarade de classe.

Quelle est l'intrigue de la série Adolescence ?

Dans Adolescence, Jamie Miller, 13 ans, est arrêté pour le meurtre d'une camarade de classe. C'est alors la vie de toute sa famille, qui menait pourtant une existence ordinaire, qui bascule. Désigné "adulte responsable" pour la garde à vue de son fils, Eddie Miller plonge dans un cauchemar… Son fils est-il vraiment coupable ou s'agit-il d'une erreur judiciaire ? Tandis que l'inspecteur Bascombe mène l'enquête, une psychologue se charge d'évaluer Jamie. Découvriront-ils ce qui s'est réellement passé ? Et comment se relever après un tel drame ?

Quels acteurs au casting d'Adolescence ?

Owen Cooper : Jamie Miller

Stephen Graham : Eddie Miller

Ashley Walters : Luke Bascombe

Erin Doherty : Briony Ariston

Faye Marsay : Misha Frank

Christine Tremarco : Manda Miller

Mark Stanley : Paul Barlow

Où voir Adolescence en streaming ?

Si vous voulez vous plonger dans la poignante intrigue des quatre épisodes d'Adolescence, rendez-vous sur Netflix. Pour s'abonner à la plateforme de streaming, il existe trois options : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).