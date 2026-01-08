His and hers : le thriller immanquable de ce début d'année sur Netflix

"His and hers" est une mini-série américaine adaptée du roman éponyme de l'autrice Alice Feeney. Les six épisodes de ce thriller sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 8 janvier 2026.

His and hers est la nouvelle mini-série à suspense de Netflix. Pour en faire le thriller de ce début d'année, la plateforme au N rouge a réuni tous les ingrédients d'un succès : un casting connu et un scénario éprouvé. il s'agit en effet de l'adaptation du roman éponyme écrit par Alice Feeney, l'une des maîtresses du thriller britannique.

Si la version série de His and hers se passe aux Etats-Unis, les deux personnages principaux sont incarnés par deux des acteurs de films d'action les plus bankable du moment : Tessa Thompson (Creed, Men in Black : International) et Jon Bernthal (The Walking dead, The Punisher). Le résultat ? Un jeu de dupe qui s'amuse à nous lancer sur des fausses pistes alors que la vérité se trouve devant nous. His and hers est disponible en streaming sur Netflix depuis le 8 janviers 2025.

Quelle est l'intrigue de His and hers ?

Depuis quelques temps, Ana semble s'être totalement coupée du monde. Peu à peu, elle délaisse sa carrière de journaliste télévisée et s'isole. Pourtant, elle sort subitement de sa torpeur en apprenant qu'un meurtre a été commis dans la ville où elle a grandit. Elle se précipite sur place pour comprendre ce qui s'est passé. Et sa présence ne passe pas inaperçue. Son ex-conjoint, le détective Jack Harper la soupçonne d'être mêlée au meurtre. À moins que ce ne soit lui, et qu'il cherche à faire diversion ? Une chose est sûre, cet assassinat les concerne tous les deux, mais un seul d'entre eux dit la vérité.

Quel casting pour His and hers ?

Tessa Thompson : Anna

Anna Jon Bernthal : Detective Jack Harper

Detective Jack Harper Pablo Schreiber : Richard

Richard Crystal Fox : Alice

Alice Sunita Mani : Priya

Priya Rebecca Rittenhouse : Lexy

Où découvrir His and hers en streaming ?

Les six épisodes de la mini-série His an hers sont disponibles en streaming depuis le 8 décembre 2025 sur la plateforme Netflix. Pour découvrir cette série, ainsi que d'autres adaptations de thrillers à succès comme Le Dôme de Glace ou Ne t'enfuis plus, vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming au N rouge dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec publicités.