Black Friday PS5 : c'est LA bonne affaire du Black Friday, des packs PS5 à prix cassé

BLACK FRIDAY PS5. La PS5 fait l'objet de belles offres pour ce Black Friday 2025 ! Mais quelle est la meilleure promo du moment ? De la PS5 Slim à la PS5 Pro haut de gamme en passant par les packs, on a fait le tri pour vous !

11:05 - Le jeu FC 26 à 40 euros sur Amazon C'est le bon plan sur les jeux PS5 : le Black Friday permet de profiter de jeux à prix réduit, notamment le dernier opus de la simulation de foot FC 26 (ex-Fifa). Voilà une belle affaire à saisir sur Amazon qui propose le célèbre jeu à 40 euros en ce moment. De quoi en profiter dès maintenant ou glisser une belle surprise sous le sapin ! FC 26 sur PS5 40 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon 10:31 - Un pack exceptionnel sur CDiscount : une PS5 Pro +FC 26 + le lecteur de disque PS5 C'est une offre haut de gamme que propose CDiscount durant ce Black Friday avec un pack qui séduira plus d'un gamer : imaginez la meilleure version de la PS5, la PS5 Pro, accompagnée du dernier opus du jeu de foot le plus populaire, FC26, et du fameux lecteur de disque pour PS5 qui vous permettra de ménager l'espace sur votre disque dur ! Le tout pour 769 euros, soit plus de 100 euros d'économies par rapport au prix de base affiché à 878 euros. Les stocks promettent de fondre comme neige au soleil. Pack PS5 Pro + FC 26 + lecteur de disque pour PS5 769 euros VOIR L'OFFRE sur CDiscount

Quels sont les prix les plus bas sur la PS5 ?

Sony a lancé son opération promo pour le Black Friday le vendredi 21 novembre pour une offre limitée dans les stocks et dans les temps jusqu'au 18 décembre. Le prix le plus attractif est pour la PS5 Slim proposée à 349 euros soit 150 euros de moins.

PS5 Digital Edition

Pour rappel, la PS5 est aujourd'hui disponible en plusieurs versions : Slim avec ou sans lecteur de disque et Pro. Chaque console a donc son tarif. La console PS5 la moins chère reste la version dite "Digital" dépourvue de lecteur de disque et qui ne permet de jouer qu'en téléchargeant vos jeux sur le net. C'est d'ailleurs également le cas de la PS5 Pro bien plus onéreuse, ce qui a fait grincer des dents à la sortie de cette console boostée au prix très "premium"...

Pour ce Black Friday, Sony a aussi dévoilé une baisse de prix de 100 euros sur la version Slim "Standard Edition", ce qui devrait l'afficher à 449 euros.

A quel prix trouver la PS5 Standard Edition avec son lecteur de disque ?

Pour ce Black Friday, Sony a aussi dévoilé une baisse de prix de 100 euros sur la version Slim "Standard Edition", ce qui l'affiche à 449 euros pour cette console munie d'un lecteur de disque intégré et qui permet donc de jouer à des jeux dématérialisés comme sur CD pour libérer de l'espace sur votre console. C'est sans doute le meilleur choix pour ceux qui n'ont pas besoin de la qualité haut de gamme de la PS5 Pro mais d'une console polyvalente.

La PS5 Pro enfin bradée pour le Black Friday !

PS5 Standard Edition

Surprise ! En 2024, l'opération Black Friday de Sony n'avait pas concerné la version Pro haut de gamme restée aux alentours de 800 euros. Cette fois, Sony a dévoilé une offre avec une promo très rare de 100 euros ! On la voit donc pendant un mois à 699 euros, un record.

PS5 Pro

Quels sont les packs PS5 vendus durant le Black Friday 2025 ?

Consoles de jeux Sony PS5 Slim Ã‰dition Digitale + FC 26

Chaque année, le Black Friday est aussi l'occasion de profiter de "packs" spéciaux qui combinent la console et des accessoires : manettes et/ou jeux. Les jeux sont souvent des opus récemment sortis ou des valeurs sûres. On retrouve ainsi régulièrement des packs permettant de profiter de points ou d'avantages (DLC) sur le jeu Fortnite, très apprécié des ados. Ce sera à nouveau le cas cette année avec un nouveau "bundle" dit Fortnite Flowering Chaos offrant des points V-Bucks. On trouve aussi des packs avec une 2e manette Dual Sense ou le jeu de football FC26.

Les meilleures promos sur les manettes Dual Sense PS5

Le Black Friday est aussi l'occasion de profiter d'accessoires à prix réduits pour équiper votre PS5. C'est le cas des manettes Dual Sense pour PS5. On trouve aussi des promos sur les manettes premium Edge PS5.

Manette DualSense V2 pour PS5 et PC Blanc

Manette Sans Fil Dualsense Edge

Des promos sur le lecteur de disque PS5 ?

PlayStation Lecteur de disque pour consoles PS5 Digital Edition (mince)

Pour ceux qui disposent d'une PS5 Pro ou d'une PS5 Slim Digital Edition dépourvue de lecteur de disque, il est possible d'opter pour un lecteur de disque externe à raccorder à sa console Sony. Le Black Friday permet aussi parfois de profiter de petits prix sur ces accessoires.