Prime Day Mac : Amazon casse les prix de plusieurs ordinateurs Apple

Le Prime Day est l'occasion idéale pour craquer sur un nouvel ordinateur. Les Mac d'Apple sont notamment en promotions pendant l'événement.

Vous attendiez des promotions pour craquer sur un nouvel ordinateur ? Cela tombe bien : le Prime Day 2025 est lancé ! Du 8 au 11 juillet 2025, Amazon propose toutes sortes de promotions sur différents produits exclusivement réservés à ses membres abonnés. Pour en profiter, il est toujours possible de s'inscrire avec une offre d'essai gratuite. N'hésitez pas à consulter notre live dédié à l'événement pour plus d'informations.

Pour en revenir à nos ordinateurs, Amazon propose plusieurs références de Mac en promotion pendant le Prime Day. On trouve notamment le MacBook Air M4 dans son format 13 pouces sorti en début d'année 2025 avec une petite baisse de prix ! Profitez de ses 16 Go de mémoire vive et d'un stockage SSD de 256 Go à moins de 1000 euros pendant le Prime Day d'Amazon.

MacBook Air M4 (13 pouces) Neuf à partir de 1084,00 € Amazon Voir

Si vous préférez disposer d'un ordinateur de bureau, pourquoi ne pas opter pour l'un des plus petits qui existent sur le marché ? Le Mac mini bénéficie également d'une puce M4, mais surtout d'un minuscule format pour pouvoir se glisser absolument partout. Profitez de ses excellentes performances avec son CPU et son GPU de 10 coeurs.

MacBook mini M4 Neuf à partir de 684,00 € Occasion à partir de 656,64 € Amazon Voir Amazon Voir

Le Mac mini M4 est actuellement en promotion à 585 euros. Une belle remise par rapport à son tarif de base de 699 euros pour un produit sorti récemment et toujours très recherché !