Présidentielle américaine, en direct : Harris à la conquête des républicains quand Trump séduit les minorités

A deux semaines de l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump mènent campagne pour s'attirer l'électorat le plus large possible alors que le scrutin s'annonce très serré. Le milliardaire prend toutefois l'avantage dans les résultats de sondages.

L'essentiel L'élection présidentielle américaine se tiendra le 5 novembre 2024, mais les Américains ont déjà commencé à voter depuis la fin du mois de septembre avec le vote anticipé qui ouvre progressivement dans les différents États.

Donald Trump et Kamala Harris sont les principaux candidats de la présidentielle américaine. Le premier pour le camp républicain et la deuxième pour le parti démocrate, en remplacement de Joe Biden, qui a renoncé à un nouveau mandat sous la pression de son camp. Les deux candidats sont au coude-à-coude dans les résultats des sondages nationaux et par État. Dans les sept swing states a même de faire pencher le scrutin d'un côté ou de l'autre, l'écart est aussi très serré, mais l'avantage dans la plupart de ces États est désormais pour Donald Trump.

Chaque candidat peut compter sur une base électorale solide, mais Kamala Harris perd des points auprès de l'électorat afro-américain masculin dont une part de 20% affiche une préférence pour Donald Trump. Le milliardaire gagne aussi en popularité auprès des électeurs latino-américains malgré ses positions clairement xénophobes et racistes sur l'immigration. La vice-présidente tente de reconquérir cet électorat, mais elle essaie aussi de s'attirer les votes des républicains modérés, notamment en s'affichant avec l'ancienne élue républicaine Liz Cheney qui soutient ouvertement la démocrate.

La campagne présidentielle est marquée par les attaques injurieuses et/ou personnelles de Donald Trump contre Kamala Harris. Depuis lundi soir, le républicain accuse le camp démocrate de vouloir tricher pendant ces élections. La vice-présidente qui s'est faite traiter de "folle" ou de "vice-présidente de merde [sic]" par son rival a jugé sur MSNBC qu'il "ne devrait plus jamais se présenter derrière le sceau du président des États-Unis, [car] il n'a pas gagné ce droit" et "dégrade la fonction".

Suivez les dernières informations sur la campagne de l'élection présidentielle américaine dans notre direct.

En direct

11:33 - Sans preuve, Trump soupçonne de le camp démocrate de tricherie Donald Trump a déjà accusé le camp démocrate de tricherie à plusieurs reprises durant les derniers mois de campagne électorale, mais il n'a jamais apporté de preuve. Lundi soir, lors d'une conférence de presse en Caroline du Nord il a à nouveau "semé le doute sur l’intégrité de l’élection" rapporte le New York Time. Toutefois, le républicain a reconnu ne pas avoir de preuve concernant une éventuelle fraude organisée par le parti démocrate. "Je connais l’autre camp, et ils ne sont pas bons. Mais je n’ai pas vu cela", a déclaré Donald Trump après avoir lancé de nouvelles accusations. Michael Whatley, le nouveau président du comité national républicain, a entretenu ces soupçons en ajoutant : "Ils essaient, mais est-ce qu’ils y arrivent ? Ils ne vont pas réussir à s’en tirer comme ça, pas vrai ?" 10:42 - Harris accuse Trump de ne pas tout dire de son état de santé (encore) Kamala Harris a une nouvelle fois retourné l'argument de l'âgé et la santé mentale contre Donald Trump, alors que celui-ci ne cessait de question l'état de santé de Joe Biden lorsque ce denier était encore son rival. La vice-présidente a profité de son meeting dans le Wisconsin pour remettre en avant ce que beaucoup qualifie de moment d'égarement, ou de scène lunaire, du républicain qui a interrompu son meeting pour diffuser de la musique pendant une demi-heure lors d'un événement organisé en Pennsylvanie, le 14 octobre. Elle a aussi rappelé le refus de Donald Trump de rendre public un rapport médical sur sa santé et le refus du même homme de se confronter à un nouveau débat ou une interview longue comme Kamala Harris a pu le faire sur Fox News. "Je me demande ce qu'il cache. Je me demande aussi ce que son équipe essaie de cacher en l'empêchant ou en lui suggérant de ne plus débattre avec moi, de ne plus faire ces interviews", a-t-elle déclaré. 10:16 - "Dieu m’a sauvé dans un but précis" : Trump courtise les chrétiens Donald Trump s'est longuement adressé à la communauté chrétienne lors d'un événement organisé par des leaders religieux en Caroline du Nord, le lundi 21 octobre. Le candidat républicain a déroulé ses idées conservatrices, notamment concernant le genre et l'avortement, devant des fidèles adhérant à cette idéologique. Mais il s'est aussi présenté comme un homme sauvé par la main de Dieu en référence à la tentative d'assassinat qui l'a visé le 13 juillet en Pennsylvanie. "Ma foi a pris un sens nouveau" depuis ce jour "où j’ai été jeté à terre, essentiellement par ce qui semblait être une main surnaturelle. Et j’aimerais penser que Dieu m’a sauvé dans un but précis, et c’est pour rendre notre pays plus grand que jamais auparavant", a-t-il déclaré devant une foule emballée. Les proches du candidat, dont son fils, ont également présenté le républicain comme le "plus grand défenseur de la liberté religieuse" parmi les anciens présidents. A contrario, le camp démocrate a été dénoncé comme une issue "très destructrice pour la religion". 09:41 - Une campagne très genrée : Harris cherche le vote féminin et Trump veut attirer les électeurs masculins Une fois n'est pas coutume, la campagne américaine est très divisée à plusieurs égards. Le partage de l'électorat entre les deux principaux candidats est très net que ce soit sur des critères géographiques (les Etats côtiers plutôt démocrates et ceux du Midwest plutôt républicain) ou ethno-racials (le vote de la majorité des Afro-américains et Latino-américain va au camp démocrate). Cela pourrait aussi être le cas concernant le genre, c'est en tout cas une stratégie mise en place par Kamala Harris et Donald Trump. La démocrate s'adresse aux femmes dans sa campagne en faisant du droit de l'avortement une de ses priorités avec la santé des femmes. Elle cherche d'ailleurs à rallier les électrices républicaines à sa cause et profite du soutien de la très conservatrice Liz Cheney pour ça. Si l'ancienne parlementaire est farouchement opposée à l'avortement, elle estime que seule Kamala Harris peut apporter la réponse nécessaire à la prise en charge de la santé des femmes et invite ses soutiens à voter pour la démocrate. "Je voudrais juste rappeler aux gens que, si vous êtes inquiets, vous pouvez voter selon votre conscience et ne jamais avoir à dire un mot à qui que ce soit. Des millions de républicains feront cela le 5 novembre", a insisté Liz Cheney pour inciter au vote démocrate chez l'électorat républicain. De son côté, Donald Trump mise sur l'acquisition de l'électorat masculin. Il a déjà la préférence d'une partie conséquente des hommes blancs, notamment des moins diplômés et de ceux issus de milieux ruraux. Mais il s'attire aussi la sympathie des électeurs masculins afro-américains et latinos ce qui constitue une nouveauté. De manière générale, le républicain mise sur une forme de fraternité organisée autour de l'image de l'homme fort et très prégnante dans l'univers MAGA [Make America great again, ndlr] qui s'appuie sur la nostalgie "d’une domination au détriment de l’autre sexe" analyse Le Monde. Un machisme plus ou moins prononcé qui semble séduire une partie importante de l'électorat masculin. 09:06 - Donald Trump fait campagne auprès des Latino-américains Donald Trump qui fait de la lutte contre l'immigration, notamment contre l'immigration latino-américaine qu'il qualifie de "problème numéro 1", fait aussi campagne auprès de l'électorat latino-américain à deux semaines de la présidentielle. Le candidat républicain doit participer à une table ronde organisée dans l'une de ses propriétés immobilières en Floride avec des électeurs latinos. Plusieurs sondages récents montrent que le milliardaire gagne des voix du côté de cet électorat, en dépit de ces violentes déclarations contre les migrants et de la politique migratoire qu'il défend. Ces électeurs, contre une partie de l'électorat masculin afro-américain, seraient plus emballés par le programme politique de Donald Trump se souvenant d'une situation économique plus propice durant le mandat du républicain que ces dernières années. La table ronde de ce mardi 22 octobre est d'ailleurs consacrée aux sujets économiques. Reste que la Floride reste un Etat majoritairement dominé par l'idéologique républicaine. Mais l'érosion du vote des Latino-américains pour le camp démocrate s'observe aussi dans d'autres Etats, dont la Pennsylvanie qui est un swing state clef. "Il y a vingt ans, entre 70 et 80% du vote latino allait aux démocrates, mais aujourd’hui c’est plutôt 60/40" explique par exemple Will Gonzales, acteur associatif du quartier latino et très populaire Centro de Oro, au nord de Philadelphie, auprès de Franceinfo. 08:35 - Les républicains modérés dans le viseur de Kamala Harris Kamala Harris a fait campagne dans le "Wall blue", c'est-à-dire la ceinture des trois swing stats du nord habituellement acquis au camp démocrate - la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin - ce lundi 21 octobre. Mais si la candidate a fait campagne auprès des démocrates, elle avait aussi l'objectif de séduire des républicains modérés de ces Etats. Elle était d'ailleurs accompagnée de l'ancienne parlementaire républicaine Liz Cheney pour gagner en sympathie auprès des électeurs plus conservateurs. Le colistier de Kamala Harris, Tim Walz, s'est aussi engagé dans cette opération séduction initiée des républicains qui pourraient encore hésiter. L'homme du Midwest a indiqué lors d'une interview dans "The Daily Show" de Comedy Central que nombre de républicains "essaient d’obtenir l’autorisation d’abandonner le truc MAGA [Make America great again, ndlr] et de passer à autre chose". "Ce sont des gens qui veulent trouver une raison de ne pas voter pour Donald Trump. Nous devons leur donner cette raison", a-t-il ajouté.

Ce qu'il faut savoir

L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024 et joue principalement entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, malgré la présence de quelques autres petits candidats dans la course à la Maison Blanche. L'élection s'annonce particulièrement serrée cette année à en croire les différents sondages nationaux ou ceux réalisés dans chaque Etat. Aux Etats-Unis, ce sont les résultats du scrutin Etat par Etat qui sont décisifs pour l'issue de l'élection.

Chacun des 50 Etats du pays représente un certain nombre de grands électeurs, plus l'Etat est peuplé et plus le nombre de grands électeurs est important. Ce sont en définitive ces grands électeurs qui votent pour le futur président des Etats-Unis. Mais les grands électeurs ne sont pas distribués aux camps républicain et démocrate proportionnellement aux résultats du scrutin, ils vont tous à un seul et même parti : celui qui a obtenu le score le plus important. Pour espérer remporte l'élection présidentielle, les candidats doivent dont remporter le scrutin dans un maximum d'Etats pour obtenir le plus de grands électeurs possibles. Il faut remporter 270 grands électeurs pour être assuré d'une victoire.

L'issue de l'élection est déjà connue dans la plupart des Etats américains qui ont des habitudes électorales très ancrées : les territoires des côtes est et ouest sont d'ordinaire très progressistes comme la Californie ou New-York et votent pour le camp démocrates, ceux du Midwest sont plutôt conservateurs et soutiennent majoritairement le parti républicain. Mais il y a une poignée d'Etats, appelés swing states, qui d'une élection sur l'autre peuvent basculer d'un camp à un autre. Ce sont ces Etats qui décident de l'issue de l'élection : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin.