Présidentielle américaine, en direct : Harris tacle Trump sur l'avortement, le républicain inflexible sur l'immigration

Tous deux en meeting, Trump et Harris se renvoient la balle sur les droits des femmes et l'immigration. Le républicain poursuit son entreprise de décrédibilisation de son adversaire, estimant qu'elle est "bête comme ses pieds".

L'essentiel L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024, mais plus de 65 millions d'Américains ont déjà commencé à voter en anticipé dans de nombreux États.

Le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris sont les principaux candidats de la présidentielle américaine. Les résultats des sondages nationaux et par État restent très serrés. Dans les sept swing states qui feront pencher le scrutin en faveur de l'un des candidats, l'écart est infime avec un avantage qui passe de l'un à l'autre.

Jeudi soir, Kamala Harris a rappelé vouloir rétablir le droit fédéral à l'avortement face à son concurrent qui joue la montre sur le sujet : "Nous savons que cet homme ne respecte tout simplement pas la liberté des femmes ou l'intelligence des femmes pour prendre des décisions concernant leur propre vie", a-t-elle déclaré lors de son meeting à Las Vegas. "Et nous savons que s'il était élu, il interdirait l'avortement dans tout le pays", poursuit-elle.

De son côté, Donald Trump a promis de mettre fin à une "invasion" de millions de clandestins et de les expulse" lors d'une prise de parole à Albuquerque (Nouveau-Mexique). "Les prisons du monde entier sont vidées pour être déversées dans notre pays", a-t-il affirmé, tout en décrivant une Amérique submergée par les "meurtriers" et les "trafiquants de drogue", à cause de la vice-présidente Harris qui est "bête comme ses pieds".

En direct

10:46 - En Pennsylvanie, la catastrophe du vote anticipé Alors que l'ancien président Donald Trump exhortait les électeurs à voter plus tôt lors de cette élection - un changement majeur par rapport aux années d'attaques républicaines contre le vote anticipé et par correspondance à travers le pays- plusieurs bureaux de comté de Pennsylvanie ont été confrontés à un flot de personnes voulant utiliser le processus de "vote par correspondance à la demande" de l'État. Dans le comté de Bucks, juste à l'extérieur de Philadelphie, les électeurs ont attendu plusieurs heures pour demander et soumettre leur bulletin de vote par correspondance mardi, dernier jour pour le vote anticipé en personne dans l'État, jusqu'à ce qu'un procès intenté par l'équipe de Trump réussisse à prolonger le délai. Le procès dans le comté de Bucks fait suite à une série d'autres poursuites concernant les bulletins de vote par correspondance dans l'État, contestant des questions telles que les exigences de date manuscrite et l'opportunité de compter les votes provisoires exprimés en personne par ceux dont le bulletin de vote par correspondance a été rejeté pour des raisons techniques. 09:37 - "Les prisons du monde entier sont vidées pour être déversées dans notre pays", lance Trump en Arizona En campagne à Albuquerque (Nouveau-Mexique) ce jeudi, Donald Trump a appuyé l'un des thèmes centraux de son programme, l'immigration. Il a réaffirmé sa volonté de vouloir mettre fin à une "invasion" de millions de clandestins et a indiqué être prêt à les expulser une fois revenu à la Maison Blanche. En Arizona : même combat pour le républicain. Il a notamment accusé les immigrés s'avoir provoqué une vague de criminalité dans le pays. "Les prisons du monde entier sont vidées pour être déversées dans notre pays", a-t-il expliqué. Selon lui, l'Amérique serait submergée par les "meurtriers" et les "trafiquants de drogue". En cause ? Kamala Harris, une responsable politique qui serait "bête comme ses pieds" et dont la politique de "frontière ouverte" avec le Mexique serait un échec cuisant. 08:32 - "S'il était élu, il interdirait l'avortement dans tout le pays", affirme Harris Présente en meeting à Las Vegas ce jeudi soir, la candidate démocrate Kamala Harris a été soutenue par la star mondiale Jennifer Lopez. La vice-présidente a notamment poursuivi sa stratégie de mobilisation des femmes en promettant de rétablir le droit fédéral à l'avortement, face à Donald Trump, 78 ans, qui multiplie les sorties sexistes et qui n'a toujours pas indiqué de position claire sur le sujet des IVG. "Nous savons que cet homme ne respecte tout simplement pas la liberté des femmes ou l'intelligence des femmes pour prendre des décisions concernant leur propre vie", a-t-elle déclaré jeudi. "Et nous savons que s'il était élu, il interdirait l'avortement dans tout le pays", poursuit-elle. 31/10/24 - 23:30 - Ces dates qui ont marqué la campagne présidentielle américaine FIN DU DIRECT - De simple revanche de 2020, la campagne de l'élection présidentielle américaine 2024 a connu un tournant le 27 juin, lors du premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. La performance de l'actuel président des États-Unis a suscité un vif débat, questionnant ses capacités à mener la campagne pour les démocrates, mais il faudra attendre le 21 juillet pour qu'il annonce qu'il ne se représente pas et qu'il soutient la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris, soit quatre jours après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19, le 17 juillet. Avant cela, le 13 juillet, Donald Trump recevait une balle, qui le touchait à l'oreille, en plein meeting, en Pennsylvanie. Le 19 juillet, il était officiellement nommé candidat des républicains pour la troisième élection consécutive. Après le désistement de Joe Biden, les démocrates ont officiellement désigné Kamala Harris candidate le 6 août. En acceptant de manière officielle la nomination le 23 août, Kamala Harris est devenue la première femme noire et sud-asiatique à concourir pour un grand parti à la présidence des États-Unis. 31/10/24 - 22:56 - L'une des "élections les plus importantes de notre vie", estime Kamala Harris En meeting à Phoenix, en Arizona, Kamala Harris a déclaré à la foule venue l'acclamer qu'il s'agissait de l'une des "élections les plus importantes de notre vie". Évoquant le "travail" qui l'attend à cinq jours du scrutin, la démocrate a assuré : "Ne vous y trompez pas, nous gagnerons."

Lire aussi

Ce qu'il faut savoir

L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024 et joue principalement entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, malgré la présence de quelques autres petits candidats dans la course à la Maison Blanche. L'élection s'annonce particulièrement serrée cette année à en croire les différents sondages nationaux ou ceux réalisés dans chaque Etat. Aux Etats-Unis, ce sont les résultats du scrutin Etat par Etat qui sont décisifs pour l'issue de l'élection.

Chacun des 50 Etats du pays représente un certain nombre de grands électeurs, plus l'Etat est peuplé et plus le nombre de grands électeurs est important. Ce sont en définitive ces grands électeurs qui votent pour le futur président des Etats-Unis. Mais les grands électeurs ne sont pas distribués aux camps républicain et démocrate proportionnellement aux résultats du scrutin, ils vont tous à un seul et même parti : celui qui a obtenu le score le plus important. Pour espérer remporte l'élection présidentielle, les candidats doivent dont remporter le scrutin dans un maximum d'Etats pour obtenir le plus de grands électeurs possibles. Il faut remporter 270 grands électeurs pour être assuré d'une victoire.

L'issue de l'élection est déjà connue dans la plupart des Etats américains qui ont des habitudes électorales très ancrées : les territoires des côtes est et ouest sont d'ordinaire très progressistes comme la Californie ou New-York et votent pour le camp démocrates, ceux du Midwest sont plutôt conservateurs et soutiennent majoritairement le parti républicain. Mais il y a une poignée d'Etats, appelés swing states, qui d'une élection sur l'autre peuvent basculer d'un camp à un autre. Ce sont ces Etats qui décident de l'issue de l'élection : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin.