Présidentielle américaine, en direct : Obama rappe avec Eminem pour Kamala Harris

L'élection américaine 2024 approche. Dans ces derniers jours de campagne, Kamala Harris peut compter sur Barack Obama.

L'essentiel L'élection présidentielle américaine se tiendra le 5 novembre 2024, mais les Américains ont déjà commencé à voter depuis la fin du mois de septembre avec le vote anticipé qui ouvre progressivement dans les différents États.

Le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris sont les principaux candidats de la présidentielle américaine. Ils sont au coude-à-coude dans les résultats des sondages nationaux et par État. Dans les sept swing states qui feront pencher le scrutin d'un côté ou de l'autre, l'écart est aussi très serré, mais l'avantage dans la plupart de ces États est désormais pour Donald Trump.

Kamala Harris tente de s'adresser spécifiquement aux "hommes latinos" ces derniers jours. Elle a donné une interview à Telemundo mardi soir. "Une partie du programme que j'ai mis en place, je suis très consciente de l'impact que cela pourrait avoir sur les hommes latinos", a-t-il dit, citant des aides à la création d'entreprise.

En meeting à Detroit hier soir, Barack Obama a fait un discours pointant les faiblesses de Donald Trump. Il a aussi rappé sur une chanson d'Eminem, qui est venu sur scène défendre la démocrate.

Le candidat républicain s'attache à obtenir le soutien d'un électorat masculin étendu aux hommes latinos et afro-américains, dont certains se détournent du camp démocrate représenté par Kamala Harris. Il courtise aussi les chrétiens avec un discours très conservateur. Mais il ratisse plus large et peut compter sur la stratégie électorale incitative d'Elon Musk qui organise une loterie quotidienne jusqu'au jour de l'élection en promettant 1 million de dollars à une personne s'engageant à soutenir Donald Trump. Le milliardaire va aussi jusqu'à relayer des accusations de fraudes électorales contre le parti démocrate.

En direct

10:54 - "Nous devons l'enfermer", Biden charge Trump Le président Joe Biden a déclaré que l'ancien président Donald Trump représentait une "véritable menace" pour la démocratie américaine, lors d'une visite au siège du Parti démocrate du New Hampshire. "Nous devons l'enfermer. L'enfermer politiquement", a-t-il déclaré. Des remarques qui interviennent après que Biden ait énuméré les propositions de Trump telles que la suppression du ministère de l'Éducation, la prise en charge de la fonction publique fédérale et la récente décision de la Cour suprême accordant une large immunité aux présidents. L'équipe de campagne du républicain a rapidement dénoncé les commentaires de Biden, appelant la vice-présidente Kamala Harris à condamner ces propos et en affirmant que cela montre que les batailles juridiques de Trump sont purement politiques. "Joe Biden vient d'admettre la vérité : lui et Kamala ont toujours eu pour plan de persécuter politiquement leur adversaire, le président Trump, parce qu'ils ne peuvent pas le battre de manière juste et équitable", a déclaré Karoline Leavitt, attachée de presse nationale de la campagne de Trump, dans un communiqué. "L'administration Harris-Biden est la véritable menace pour la démocratie", précise-t-elle. 10:09 - La promesse de Kamala Harris aux nouveaux propriétaires immobiliers latinos Kamala Harris a a donné une interview à Telemundo mardi soir dans laquelle elle commente principalement sa situation et ses projets économiques, se décrivant comme une "capitaliste pragmatique". Elle a ensuite décrit la nécessité d'un leadership en Amérique qui travaille activement avec le secteur privé "pour nous permettre d'augmenter l'accession à la propriété, pour permettre aux gens et à leurs familles de créer une richesse intergénérationnelle". En difficulté chez les hommes latinos dans les sondages, qui n'accordent pour l'instant pas leur confiance à la démocrate, Kamala Harris affirme qu'une grande partie de son programme est dédiée à la création "d'opportunités pour que les gens réussissent. Je suis très consciente de la façon dont cela affecterait les hommes latinos (...) Je sais que les hommes latinos ont souvent plus de mal à accéder aux gros prêts des grandes banques en raison de leurs relations, en raison de choses qui ne sont pas nécessairement fondées sur leurs qualifications. Je me concentre donc sur ce que nous pouvons faire pour apporter plus de capitaux aux banques communautaires qui comprendront la communauté et seront en mesure d'accorder ce type de prêts", déclare-t-elle. Dans les faits, Kamala Harris envisage de créer une aide à l'acompte pour un prêt de 25 000 dollars pour les nouveaux propriétaires latinos aux Etats-Unis. 09:11 - Barack Obama rappe du Eminem dans un meeting pour Kamala Harris Barack Obama est très impliqué dans cette campagne pour soutenir Kamala Harris. L'ancien président a tenu un meeting hier soir à Detroit, il a été présenté par le rappeur Eminem lors de ce rassemblement dans le Michigan, et a brièvement rappé les paroles d'ouverture de la chanson "Lose Yourself". "J'ai participé à de nombreux meetings. Je ne suis donc pas habituellement nerveux, mais je me sentais un peu mal après Eminem. Maintenant, je remarque que mes paumes sont moites. Mes genoux sont faibles, mes bras sont lourds. J'ai déjà vomi sur mon pull les spaghettis de maman, je suis nerveux. Mais en surface, j'ai l'air calme et prêt. À larguer des bombes, mais je continue à oublier !', a déclaré Obama sous les acclamations du public. "Je pensais qu'Eminem allait se produire sur scène. J'allais me mettre à sauter. J'adore Eminem", a-t-il continué. Ce grand rassemblement à Détroit était tout de même le cinquième de Barack Obama pour la vice-présidente Kamala Harris. au cours de sa plus grande campagne depuis qu'il a quitté ses fonctions. Lui et Kamala Harris devraient faire leur première apparition commune ce jeudi en Géorgie. L'ancien président démocrate n'a jamais été aussi présent dans une campagne depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche. 22/10/24 - 23:30 - La crainte de Kamala Harris à l'issue du scrutin FIN DU DIRECT - Au cours d'une interview accordée ce mardi à NBC News, la candidate démocrate a été interrogée sur son plan de bataille dans le cas où Donald Trump déclarerait sa victoire de manière prématurée. "Nous nous occuperons de la soirée électorale et des jours suivants au fur et à mesure qu'ils viendront", a confié Kamala Harris se disant "très ancrée dans le présent", avant de toutefois laisser entendre que ses équipes étaient prêtes à toute éventualité. Relancée sur le fait qu'elle estime le scénario possible, la candidate a déclaré : "Bien sûr. Il s’agit d’un homme, Donald Trump, qui a tenté de détruire une élection libre et équitable, qui continue de nier la volonté du peuple, qui a incité une foule violente à attaquer le Capitole des États-Unis, et 140 agents des forces de l’ordre ont été attaqués, certains ont été tués. C’est une affaire sérieuse." 22/10/24 - 22:55 - Pour Barack Obama, Donald Trump ne va pas "bouleverser les choses" s'il arrive à la Maison-Blanche En campagne pour Kamala Harris mardi, l'ex-président démocrate des États-Unis a confié comprendre les électeurs qui s'estiment en difficulté et veulent du changement, avant de pointer : "Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quiconque pourrait penser que Donald Trump va faire bouger les choses d'une manière qui est bonne pour vous." Et Barack Obama de dézinguer Donald Trump : il n'y a "absolument aucune preuve que cet homme pense à quelqu’un d’autre qu’à lui-même", arguant par ailleurs que "quand [Donald Trump] ne se plaint pas, il essaie de vendre des choses", comme des montres ou des baskets à son effigie.

Ce qu'il faut savoir

L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024 et joue principalement entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, malgré la présence de quelques autres petits candidats dans la course à la Maison Blanche. L'élection s'annonce particulièrement serrée cette année à en croire les différents sondages nationaux ou ceux réalisés dans chaque Etat. Aux Etats-Unis, ce sont les résultats du scrutin Etat par Etat qui sont décisifs pour l'issue de l'élection.

Chacun des 50 Etats du pays représente un certain nombre de grands électeurs, plus l'Etat est peuplé et plus le nombre de grands électeurs est important. Ce sont en définitive ces grands électeurs qui votent pour le futur président des Etats-Unis. Mais les grands électeurs ne sont pas distribués aux camps républicain et démocrate proportionnellement aux résultats du scrutin, ils vont tous à un seul et même parti : celui qui a obtenu le score le plus important. Pour espérer remporte l'élection présidentielle, les candidats doivent dont remporter le scrutin dans un maximum d'Etats pour obtenir le plus de grands électeurs possibles. Il faut remporter 270 grands électeurs pour être assuré d'une victoire.

L'issue de l'élection est déjà connue dans la plupart des Etats américains qui ont des habitudes électorales très ancrées : les territoires des côtes est et ouest sont d'ordinaire très progressistes comme la Californie ou New-York et votent pour le camp démocrates, ceux du Midwest sont plutôt conservateurs et soutiennent majoritairement le parti républicain. Mais il y a une poignée d'Etats, appelés swing states, qui d'une élection sur l'autre peuvent basculer d'un camp à un autre. Ce sont ces Etats qui décident de l'issue de l'élection : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin.