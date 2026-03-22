Résultat de l'élection municipale 2026 à Paris : un duel Dati-Grégoire serré au 2e tour ? Le scrutin en direct
Les résultats de l'élection municipale à Paris sont parmi les plus attendus ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez les scores des candidats dès leur publication.
- Le résultat de l'élection municipale 2026 à Paris est rendu ce dimanche 22 mars. Les électeurs parisiens ont jusqu'à 20 heures pour voter.
- Trois candidats sont en lice pour la municipale à Paris : Emmanuel Grégoire pour l'union de la gauche, Rachida Dati pour la droite et le centre et Sophia Chikirou pour LFI. Les résultats des sondages, publiés jusqu'au vendredi 20 mars, annonçaient un duel serré entre les deux premiers, mais donnaient l'avantage au socialiste.
- Suivez la journée électorale jusqu'à l'annonce des résultats des municipales à Paris et la découverte du nom du futur maire.
09:45 - Clément Beaune, poil à gratter des municipales à Paris
À Paris, Clément Beaune, ancien numéro 3 de la liste de Pierre-Yves Bournazel, a annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Grégoire au second tour des élections municipales. Cette décision est en opposition avec la fusion avec la liste de Rachida Dati. La campagne municipale à Paris se révèle particulièrement serrée, avec des enjeux importants pour les électeurs centristes. Lire sur cnews.fr
09:05 - Une campagne pas comme les autres à Paris
La campagne pour les municipales de 2026 à Paris a suscité un grand intérêt avec des intrigues politiques et des rivalités. Avant même le départ d'Anne Hidalgo, les stratégies et polémiques se ssont intensifiées parmi les candidats potentiels. Lire sur leparisien.fr
08:45 - A Paris, un suspense intense pour les municipales 2026
Les élections municipales de 2026 à Paris suscitent un grand suspense, avec des enjeux cruciaux pour les partis politiques à un an de la présidentielle. Les résultats du second tour s'annoncent incertains, alors que la droite espère reprendre la ville après un long règne socialiste. Les tensions politiques sont palpables, notamment entre les candidats majeurs. Lire sur leparisien.fr
07:59 - Ouverture des bureaux de vote à Paris !
Le premier tour des élections municipales débute ce dimanche dans tout le pays. Lors des précédentes élections municipales, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le 2nd tour. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 899 bureaux de vote de Paris sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. Découvrez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Paris. Pour une notification gratuite des résultats du second tour des élections municipales à Paris dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
21/03/26 - 16:22 - Pour rappel, qui sont les candidats à la mairie de Paris ?
À l'issue des dépôts de candidatures en préfecture, trois listes principales restent en lice dans la capitale après les recompositions de l'entre-deux-tours. La liste menée par Emmanuel Grégoire représente l'union de la gauche et des écologistes. Face à lui, Rachida Dati dirige une liste d'union de la droite et du centre regroupant Les Républicains, le MoDem et l'UDI. Sa candidature a été renforcée par la fusion avec la liste de Pierre-Yves Bournazel (Horizons), bien que ce dernier ait annoncé son retrait personnel de la course. Enfin, Sophia Chikirou maintient la liste « Le Nouveau Paris Populaire » pour La France insoumise et ses alliés. À noter que Sarah Knafo (Reconquête), bien que qualifiée, a choisi de retirer sa candidature pour ce second tour.
21/03/26 - 13:21 - L'Élysée se défend après les soupçons de manoeuvres d'Emmanuel Macron à Paris
L'Élysée est en pleine contre-attaque après les accusations lancées par Emmanuel Grégoire (PS) concernant une implication directe d'Emmanuel Macron dans les municipales parisiennes. Le candidat socialiste affirme que le chef de l'État aurait œuvré en coulisses pour favoriser le retrait de Sarah Knafo afin de dégager la voie à Rachida Dati. Si le président a fustigé des propos qui le "déshonorent", plusieurs révélations de presse évoquent des pressions exercées jusque dans l'entourage de Vincent Bolloré. Le compte X de l’Élysée a publié de son côté un communiqué assurant que "le chef de l’État n’est en aucune façon intervenu dans le retrait de madame Knafo", ajoutant qu'"en République, les rumeurs anonymes et sans preuves ne devraient jamais être présentées comme une information." Lire sur huffingtonpost.fr
21/03/26 - 10:52 - La réélection immédiate des maires d'arrondissement pourrait-elle freiner la participation ?
À Paris, l'élection municipale de 2026 suscite des questions sur la mobilisation des électeurs, notamment dans les arrondissements où les maires ont déjà été réélus, comme c'est le cas de Jérémy Redler dans le XVIe. L'engagement électoral est donc incertain. Lire sur leparisien.fr