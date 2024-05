DIRECT. Débat Attal-Bardella : les derniers préparatifs avant le choc

Gabriel Attal et Jordan Bardella ont rendez-vous ce soir à 20h15 sur France 2 pour un duel lourd d'enjeux à l'approche des européennes. Suivez les derniers préparatifs.

L'essentiel France 2 organise ce jeudi soir un débat entre le président du Rassemblement national Jordan Bardella et le Premier ministre Gabriel Attal, à un peu plus de deux semaines des élections européennes. La confrontation est à suivre à partir de 20h15 sur la deuxième chaîne ainsi que sur TV5 Monde.

Ce duel entre Jordan Bardella et Gabriel Attal à quelques semaines des européennes suscite des critiques : sur l'absence de la tête de liste macroniste Valérie Hayer, remplacée par le Premier ministre, mais aussi sur celle de Raphaël Glucksmann, pourtant au coude-à-coude avec les Valérie Hayer dans les sondages.

A la suite du débat, quatre têtes de liste seront reçues sur le plateau par la journaliste Caroline Roux : Manon Aubry (LFI), François-Xavier Bellamy (LR), Marie Toussaint (EELV) et Marion Maréchal (R!).

A quelques heures du débat, les deux adversaires achèvent leurs préparatifs. Gabriel Attal, qui "n'a pas eu beaucoup de temps de préparation" selon son entourage, affute aujourd'hui ses arguments avec un "faux Bardella" dans son bureau. Côté RN, les préparatifs ont commencé dès mercredi dernier.

En direct

15:36 - Pour le RN, ce débat sera "la confrontation de notre projet et de leur bilan" Le duel Attal-Bardella sera "tout d'abord la confrontation de notre projet et de leur bilan, aussi bien au niveau européen que national", annonce Renaud Labaye à Franceinfo. Pour ce cadre du RN, la présence même du Premier ministre autorise Jordan Bardella à élargir le débat aux enjeux nationaux, au-delà du contexte de campagne pour les européennes. 15:23 - Gabriel Attal "a envie" de "claquer le beignet" à Jordan Bardella Dans l'équipe de campagne des macronistes, la participation de Gabriel Attal à l'effort est salué par quelques voix : "Les sondages s'aggravent, il n'y a pas de dynamique", constate une source interne auprès de Franceinfo. Alors "pourquoi ne pas utiliser nos atouts avec un Premier ministre très populaire, bon débatteur et qui a envie de se confronter à Bardella pour lui claquer le beignet ? Ça peut être mobilisateur pour notre camp." 15:15 - Le duel Attal-Bardella fait grincer des dents au sein du camp macroniste La décision de présenter Gabriel Attal face à Jordan Bardella, qui répond à une demande de ce dernier, ne fait pas l'unanimité dans la majorité présidentielle : "Je comprends qu'il ait accepté, mais je me demande si cela n'installe pas Bardella dans une position qu'il n'a pas encore", pointe le député Horizon François Jolivet auprès de Franceinfo. Une députée Renaissance dit carrément son "désaccord avec le fait que le Premier ministre débatte avec Jordan Bardella, qui n'est que tête de liste". Pour rappel, la tête de liste de la coalition macroniste, Valérie Hayer, a débattu avec Jordan Bardella le 2 mai. 15:06 - La stratégie d'Attal : "dramatiser" sur le danger d'une "vague brune" Les équipes du Premier ministre l'admettent volontiers : pour convaincre face au Rassemblement national, Gabriel Attal va devoir "dramatiser" sur les conséquences qu'aurait une "vague brune" au Parlement européen le 9 juin. Il s'agira, selon les sources du Monde, de présenter la liste de Valérie Hayer comme "la seule véritablement proeuropéenne" face aux "bataillons d’apparatchiks d’extrême droite". 14:58 - Bardella "peut dire n’importe quoi avec beaucoup d’aplomb", selon Attal Gabriel Attal ne prend pas son adversaire à la légère : selon le Premier ministre, Jordan Bardella est "un bon débatteur qui peut dire n’importe quoi avec beaucoup d’aplomb", rapporte Le Monde. Les deux hommes se sont déjà affrontés six fois au cours de la campagne présidentielle 2022. 14:31 - Attal doit débusquer les "mensonges" et les "incohérences" de Bardella L'équipe de Gabriel Attal a attentivement visionné le débat qui a opposé Jordan Bardella à Valérie Hayer début mai. A leurs yeux, Jordan Bardella est parvenu à orienter le débat sur ses sujets de prédilection, au détriment des enjeux européens. Ce soir, la stratégie de Gabriel Attal consistera donc à recadrer le débat sur les élections européennes, confie son entourage au Monde, et à pointer les "mensonges" et les "incohérences" de son adversaire. 13:42 - Jordan Bardella, "c’est Jean Dujardin dans OSS 117" Dans les couloirs de l'Elysée, la confiance en Gabriel Attal est totale à l'approche du débat de ce soir. Jordan Bardella est "prenable", assure-t-on au Monde. On va même jusqu'à ironiser sur l'adversaire : "Bardella se déguise en Chirac version 1977. Mais en réalité, c’est Jean Dujardin dans OSS 117." Une punchline qui rappelle celle du communiste Léon Deffontaines à l'adresse du candidat du RN, lors du débat de mardi sur LCI : "Ok OSS 117 !" 12:59 - Attal a échangé avec Macron sur le débat le week-end dernier En pleine gestion de crise en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron a tout de même trouvé le temps d'échanger avec son Premier ministre, le week-end dernier, au sujet du débat face à Jordan Bardella, selon les informations de Politico. Dans l'entourage du chef du gouvernement, la confiance est plutôt de mise à l'approche du duel : après avoir attentivement visionné le débat du président du RN avec Valérie Hayer, "on s’est dit qu’il était vraiment très prenable", assure un membre de l'entourage de Gabriel Attal, qui a relevé des "signes visibles d’arrogance, d’agacement, voire de panique" de la part du favori des européennes. 12:25 - "Ça va être l’événement de la campagne", espère-t-on à Matignon Chez les macronistes, l'enjeu est de taille à l'approche du débat de ce soir : il s'agit de faire de ce duel le grand événement de la campagne. Pour mieux éclipser tous les candidats qui ne seront pas sur le plateau de France 2 à 20h15, en tête desquels Raphaël Glucksmann, rival direct de Valérie Hayer dans les sondages. Un ministre vend même une "rencontre des titans" à Libération. "La confrontation entre le Premier ministre et le candidat qui est en tête des sondages, à une heure de grande écoute, est de nature à faire entrer le pays dans la campagne", estime pour sa part le directeur de campagne de la liste Renew, Pieyre-Alexandre Anglade. 11:59 - Gabriel Attal, "l'arme anti-Bardella" ? "À sa nomination, Gabriel Attal a beaucoup été présenté comme l’arme anti-Jordan Bardella. Quand on a un atout on s’en sert", indique l'eurodéputée Nathalie Loiseau au HuffPost. D'après l'ancienne tête de liste macroniste, Jordan Bardella "se voit déjà comme le Premier ministre d’une Marine Le Pen présidente." Pourtant, "à deux reprises, les Français n’ont pas été convaincus par les débats de la candidate RN. On verra ce qu’ils pensent de Jordan Bardella." 11:44 - "Nous sommes en position de force et non de challenger", estime un député RN Pour Thomas Ménagé, le Rassemblement national a l'avantage dans ce débat Attal-Bardella. "C'est la macronie qui est en difficulté", rappelle le député aux Echos. Par ailleurs, "les sujets sur lesquels mettre Attal devant ses responsabilités sont nombreux, que ce soit sur la Nouvelle-Calédonie" ou "la situation sécuritaire et pénitentiaire ou économique." 11:31 - Un débat à suivre en direct sur France 2 et TV5 Monde Jordan Bardella et Gabriel Attal ont rendez-vous ce soir à 20h15 sur le plateau de France 2, face à la journaliste Caroline Roux. Mais le débat sera également retransmis en direct par TV5 Monde. Le quotidien régional Ouest France est aussi partenaire de l'émission. 11:20 - Le débat Attal-Bardella, répétition générale de la présidentielle 2027 ? Jordan Bardella et Gabriel Attal sont souvent perçus comme les deux héritiers naturels de leur camp. Se retrouveront-ils face à face au second tour de la présidentielle 2027 ? Si c'était le cas, voici comment pourraient voter les Français : Bardella - Attal : qui gagnerait en cas de duel à la présidentielle ? Le débat Bardella - Attal, une répétition générale en vue de la présidentielle 2027 ? Voici comment les Français voteraient si ce duel arrivait au second tour. 11:06 - Bardella, le candidat de TikTok ? Attal n'est pas en reste Raphaël Gluckmann dénonçait encore ce matin "la politique TikTok" de Jordan Bardella, sur Sud Radio. Le président du Rassemblement national est en effet hyperactif sur le réseau social préféré des jeunes, ce qui lui vaut de fréquentes critiques de ses adversaires. Mais il est loin d'être le seul à faire le pari des nouveaux réseaux sociaux pour s'adresser aux jeunes. Gabriel Attal est d'ailleurs bien présent sur TikTok, lui aussi. Le Premier ministre a également fait une arrivée remarquée sur le réseau BeReal en février, où il poste fréquemment des clichés de sa vie quotidienne, de sa famille ou encore de son chien. 10:59 - "C'est le débat du vide contre le vide" La petite phrase est lâchée par un conseiller ministériel dans les colonnes des Echos : "C'est le débat du vide contre le vide". Une manière de critiquer l'importance qu'accordent Jordan Bardella et Gabriel Attal à la forme dans leur campagne, au détriment, déplorent certains, du fond. LIRE PLUS

En savoir plus

Gabriel Attal et Jordan Bardella se feront face sur le plateau de France 2 ce jeudi 23 mai à partir de 20h15. La 2e chaîne s'attend à réaliser de très bonnes audiences pour l'occasion. Un temps cité pour codiffuser le débat, TF1 ne sera finalement pas de la partie. Le match sera animé par la journaliste Caroline Roux dans son émission "L'événement".

Campagne européenne oblige, Gabriel Attal et Jordan Bardella seront invités à évoquer leur programme pour l'Union européenne et les grands sujets qui animent le Parlement européen. D'après Le Parisien, le débat s'organisera autour de trois grands thèmes : économie et écologie, immigration et asile, guerre en Ukraine et Europe de la défense.

Pourtant au coude à coude avec Valérie Hayer dans les sondages, la tête de liste du parti socialiste et de Place publique n'a pas été conviée à l'émission de Caroline Roux du 23 mai. France 2 a fait le choix d'un duel entre les deux camps favoris, ce qui a le don d'agacer Raphaël Glucksmann. Son allié, le patron du Parti socialiste Olivier Faure, a d'ailleurs écrit à l'Arcom à ce sujet ce weekend, demandant au régulateur de l'audiovisuel de "mettre en œuvre [son] pouvoir de régulation pour assurer le respect de l'expression pluraliste du débat politique".

"Est-ce que vous trouvez normal que le service public organise, à quinze jours de l'élection européenne, un débat (...) entre la droite et l'extrême droite en excluant la gauche ?" Déplorait Raphaël Glucksmann dimanche 12 mai sur France 3. Ce dernier a dénoncé une volonté de "réinstaller en permanence ce faux duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen."

Etrange choix d'affiche à deux semaines des élections européennes : si Jordan Bardella est bien la tête de liste du Rassemblement national pour ce scrutin, Gabriel Attal, pour sa part, ne figure pas sur la liste du camp macroniste. Valérie Hayer, tête de liste officielle de Renaissance, sera donc l'autre grande absente de cette soirée tant attendue. Rappelons que l'eurodéputée a déjà débattu avec Jordan Bardella le 2 mai, un face-à-face qui n'a pas paru affecter la dynamique de campagne des deux camps. Cette fois-ci, c'est le Premier ministre en personne qui viendra défendre le bilan d'Emmanuel Macron et son projet européen.

"Je trouve aussi anormal que Mme Hayer soit invisibilisée et remplacée par le Premier ministre, qui n'est pas candidat aux élections européennes", a pointé Raphaël Glucksmann sur France 3. "C'est un désaveu de la liste Hayer, que ce ne soit pas elle", confirme Julien Odoul. Mais pour le porte-parole du RN, "vu l'expérience du débat qu'elle avait fait avec Jordan Bardella, ils sont obligés et contraints d'envoyer le Premier ministre."