Stranger Things : l'impressionnant trailer de la saison 5 en met plein les yeux

La bande-annonce de la saison 5 de "Stranger Things" promet un final épique. A quelle date voir la fin de la série ?

Plus qu'un petit mois avant le retour de Stranger Things sur nos écrans. La saison 5 de la série sera la dernière, et pour l'occasion, Netflix a prévu les choses en grand. C'est en tout cas ce qu'annonce la bande-annonce partagée ce 30 octobre 2025. Au son de "Who wants to live forever" de Queen, ces nouvelles images prometetnt des scènes d'action explosives, de la peur et beaucoup de larmes. On y aperçoit notamment Linda Hamilton (LA Sarah Connor de la saga Terminator) et le retour de Vecna, prêt à se servir de Will pour arriver à ses fins.

Dans quelques semaines, on découvrira comment nos héros vont faire face à l'arrivée du monde à l'envers dans la ville de l'Indiana : le premier "volume" de la saison 5 sera mis en ligne le 27 novembre 2025 à 2 heures du matin. Pour la suite, il faudra attendre le 26 décembre (même heure) puis le 1er janvier 2026 (idem, à 2 heures) pour découvrir quel sort Netflix réserve à nos héros. En attendant, vous pouvez découvrir la bande-annonce ci-dessous.

En savoir plus

Stranger Things est une série de science-fiction très populaire depuis 2016. Mise en ligne sur Netflix, elle plonge les abonnés de la plateforme de streaming à Hawkins, dans l'Indiana, en 1983. Un jeune garçon, Will Byers, disparaît mystérieusement. Ses amis tout comme sa famille partent à sa recherche, et il est rapidement révélé que sa disparition pourrait être liée à un mystère surnaturelle... Au même moment, une jeune fille en fuite, Onze, arrive en ville et révèle posséder d'étranges pouvoirs.

Au casting de Stranger Things, on retrouve Winona Ryder, David Harbour, Milie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Charlie Heaton, Joe Kerry, Matthew Modine ou encore Gaten Matarazzo et Natalia Dyer. Ci-dessous, retrouvez toutes les informations à connaître sur l'une des séries Netflix les plus populaires du moment.

Synopsis - 1983, Hawkins, Indiana. En rentrant chez lui, Will Byers disparaît mystérieusement. Ses jeunes amis décident de se lancer dans une enquête pour le retrouver, persuadés que des forces surnaturelles sont en jeu. Les jeunes garçons vont alors rencontrer une jeune fille en fuite, Eleven (Onze). Dotée d'un étrange pouvoir, cette dernière va leur apporter des réponses sur ce qu'il se passe réellement à Hawkins.

Winona Ryder : Joyce Byers

David Harbour : Jim Hopper

Millie Bobby Brown : Eleven/Onze/Elfe

Finn Wolfhard : Mike Wheeler

Gaten Matarazzo : Dustin Henderson

Caleb McLaughlin : Lucas Sinclair

Natalia Dyer : Nancy Wheeler

Charlie Heaton : Jonathan Byers

Joe Keery : Steve Harrington

Noah Schnapp : Will Byers

Sadie Sink : Maxine "Max" Mayfield (depuis la saison 2)

Maya Hawke : Robin Buckley (depuis la saison 3)

Priah Ferguson : Erica Sinclair

Jamie Campbell Bower : Peter Ballard (depuis la saison 4)

Cara Buono : Karen Wheeler

Matthew Modine : Dr Brenner

Sean Astin : Bob Newby (saison 2)

Paul Reiser : Dr Owens (saison 2 et 3)

Dacre Montgomery : Billy Hargrove (saison 2 et 3)

Jamie Campbell Bower : Peter Ballard (saison 4)

Robert Englund : Victor Creel (saison 4)

Eduardo Franco : Argyle (saison 4)

Mason Dye : Jason (saison 4)

Joseph Quinn : Eddie Munson (saison 4)

Sherman Augustus : Lt. Colonel Sullivan (saison 4)

Nikola Djuricko : Yuri (saison 4)

Tom Wlaschiha : Dmitri (saison 4)

Tyner Rushing : Virginia Creel (saison 4)

Amybeth McNulty : Vickie (saison 4)

Myles Truitt : Patrick (saison 4)

Regina Ting Chen : Ms Kelly (saison 4)

Grace Van Dien : Chrissy (saison 4)

La saison 1 de Stranger Things est sortie sur Netflix le 15 juillet 2016. Composée de huit épisodes, elle introduit pour la première fois les personnages et l'intrigue principale. En voici un récapitulatif. A Hawkins (Indiana), en 1983, Will Byers, 12 ans, disparaît mystérieusement. Ses amis, mais également sa famille et le chef de police Jim Hopper, enquêtent sur sa disparition. En parallèle, une jeune fille aux pouvoirs surnaturels, Onze, est retrouvée par Lucas, Mike et Dustin, les amis de Will. Par la suite, une adolescente, Barbara, est enlevée par une créature mystérieuse, le Démogorgon, et se retrouve avec Will dans un monde parallèle, "le monde à l'envers". Le laboratoire de national de Hawkins mène en effet des expérimentations (le projet MKULTRA) pour ouvrir un portail vers cette dimension parallèle, qui regorge de créatures maléfiques. A la fin de la saison 1, Will est retrouvé vivant et ramené à Hawkins, contrairement à Barbara. Onze s'est sacrifié pour sauver Will et tuer le monde. Elle disparaît. Ci-dessous, retrouvez la liste des épisodes de Stranger Things saison 1 :

Chapitre 1 : la Disparition de Will Byers

: la Disparition de Will Byers Chapitre 2 : La Barjot de Maple Street

: La Barjot de Maple Street Chapitre 3 : Petit papa Noël

: Petit papa Noël Chapitre 4 : Le Corps

: Le Corps Chapitre 5 : La puce et l'acrobate

: La puce et l'acrobate Chapitre 6 : Le Monstre

: Le Monstre Chapitre 7 : Le Bain

: Le Bain Chapitre 8 : Le monde à l'envers

La saison 2 de Stranger Thigs est mise en ligne sur Netflix le 27 octobre 2017. Cette suite comporte 9 épisodes, dont vous trouverez le récapitulatif ci-après. L'intrigue se déroule toujours à Hawkins, en 1984, un an après les événements de la saison 1. Will est de retour, mais est hanté par des visions du monde à l'envers. En parallèle, une nouvelle élève, Max, arrive à Hawkins, tandis que le laboratoire de la ville continue de mener des expérimentations secrètes sur les dimensions parallèles et font rentrer des créatures du monde à l'envers dans notre monde. Mike n'a aucune nouvelle d'Onze. Pourtant, la jeune fille est bien vivante et a été recueillie par Hopper, qui la cache du monde pour la protéger. Au cours de la saison 2, Nancy rompt avec Steve et débute une relation avec Jonathan. Lucas se rapproche de Max. Onze finit par retrouver ses amis après avoir découvert la vérité sur son passé et ses pouvoirs. Le portail est finalement refermé, tout comme le laboratoire de Hawkins. Cependant, le Flagelleur mental est toujours présent dans le Monde à l'envers, et cherche à revenir dans notre dimension. Ci-dessous, retrouvez la liste des épisodes de Stranger Things saison 2 :

Chapitre 1 : Madmax

: Madmax Chapitre 2 : Des bonbons ou un sort, espèce de taré

: Des bonbons ou un sort, espèce de taré Chapitre 3 : le Batracien

: le Batracien Chapitre 4 : Will le Sage

: Will le Sage Chapitre 5 : Dig Dug

: Dig Dug Chapitre 6 : L'Espion

: L'Espion Chapitre 7 : La soeur perdue

: La soeur perdue Chapitre 8 : le Flagelleur mental

: le Flagelleur mental Chapitre 9 : le Portail

La saison 3 de Stranger Things est mise en ligne sur Netflix le 4 juillet 2019. Elle est composée de 8 épisodes, dont voici le récapitulatif. L'intrigue se déroule en juin 1985. Nos héros profitent de l'été avec insouciance. Mais le repos est de courte durée puisque des scientifiques soviétiques cherchent à ouvrir un portail vers le monde à l'envers. Le flagelleur mental et ses créatures sont de retour et prennent possession de Billy, le frère de Max. Ce dernier finira tué à la fin de la saison. Au cours de l'une des batailles, Onze perd ses pouvoirs, et Hopper se sacrifie afin de fermer le portail ouvert par la base russe. Une nouvelle fois, nos héros ont réussi à empêcher les créatures du monde à l'envers de se propager dans Hawkins, mais le sacrifie a été très fort. La famille Byers finit par recueillir Onze et quittent Hawkins pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Alors que tout le monde est persuadé de la mort de Hopper, on découvre qu'un prisonnier américain est détenu dans une prison russe, au Kamtchatka, où des Demogorgon sont maintenus en captivité. Ci-dessous, retrouvez la liste des épisodes de Stranger Things saison 3.

Chapitre 1 : Suzie, tu me reçois ?

: Suzie, tu me reçois ? Chapitre 2 : Comme des rats

: Comme des rats Chapitre 3 : La maître-nageuse disparue

: La maître-nageuse disparue Chapitre 4 : Le Sauna

: Le Sauna Chapitre 5 : L'Armada

: L'Armada Chapitre 6 : E Pluribus Unum

: E Pluribus Unum Chapitre 7 : La morsure

: La morsure Chapitre 8 : La bataille de Starcourt

La saison 4 de Stranger Things est mise en ligne en deux parties, les 27 mai et 1er juillet 2022. Elle est composée de neuf épisodes. Dans cette saison, nos héros sont séparés après la bataille de Starcourt, puisque Joyce, Will, Onze et Jonathan sont partis vivre en Californie et que Hopper est retenu prisonnier en Russie. A Hawkins, la vie suit son cours jusqu'à ce que des adolescents meurent dans des circonstances aussi atroces que surnaturelles.

Chapitre 1 : Le club du feu de l'enfer (1h16)

: Le club du feu de l'enfer (1h16) Chapitre 2 : La malédiction de Vecna (1h15)

: La malédiction de Vecna (1h15) Chapitre 3 : Le monstre et la super-héroïne (1h03)

: Le monstre et la super-héroïne (1h03) Chapitre 4 : Cher Billy (1h17)

: Cher Billy (1h17) Chapitre 5 : Projet "Nina" (1h14)

: Projet "Nina" (1h14) Chapitre 6 : Le plongeon (1h13)

: Le plongeon (1h13) Chapitre 7 : Le massacre du laboratoire d'Hawkins (1h38)

: Le massacre du laboratoire d'Hawkins (1h38) Chapitre 8 : Papa (1h25)

: Papa (1h25) Chapitre 9 : L'infiltration (2h19)

Netflix a confirmé que la saison 5 de Stranger Things serait la dernière, mais sa mise en ligne se fera en trois temps : le premier chapitre est mis en ligne le 26 novembre 2025, le second le 26 décembre 2025, avant le final prévu pour le 1er janvier 2026. La mise en ligne aura lieu à 2 heures du matin.

Série Netflix oblige, c'est en streaming que vous pouvez découvrir les épisodes de Stranger Things au moyen d'un abonnement à la plateforme. Tous les épisodes des saisons 1 à 4 sont disponibles dès maintenant, à condition d'avoir un abonnement. Les tarifs varient entre 7,99 euros par mois et 21,99 euros par mois, selon l'offre choisie.