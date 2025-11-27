Stranger Things : si vous ne voulez pas voir de spoilers, voici ce qu'il faut absolument faire

Le début de la saison 5 de "Stranger Things" est enfin sur Netflix. Si vous n'avez pas pu voir les quatre épisodes, voici des techniques pour éviter les spoils sur les réseaux sociaux et le web.

Sommaire Intrigue de Stranger Things

Casting de Stranger Things

Stranger Things saison 1

Stranger Things saison 2

Stranger Things saison 3

Stranger Thing saison 4

Stranger Things saison 5

Stranger Things en streaming Les fans de Stranger Things attendent la suite de la série de science-fiction depuis plus de trois ans. Leur patience a été récompensée : le début de la saison 5 a été mis en ligne dans la nuit du 27 novembre, à 2 heures du matin. Quatre épisodes sont déjà disponibles, avant de découvrir une nouvelle salve de trois épisodes prévue pour le 26 décembre. L'épisode final, qui viendra conclure les intrigues autour du Monde à l'envers et des habitants de Hawkins, sera proposé à partir du 1er janvier. Cette saison 5 débute à l'automne 1987, dans un Hawkins malmené par l'ouverture des failles vers le Monde à l'Envers. Nos héros cherchent désormais à retrouver Vecna pour l'anéantir. En parallèle, le gouvernement a placé la ville sous quarantaine militaire et redouble d'efforts pour capturer Onze, qui doit de nouveau se cacher. Netflix prévoit pour chaque salve une mise en ligne à partir de 2 heures du matin en France. Les quatre premiers épisodes sont donc disponibles depuis déjà plusieurs heures. Mais attention : avec le décalage horaire, les abonnés américains les plus rapides ont déjà pu binge-watcher la série... et tout commenter sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas eu le courage de vous lever à 2 heures du matin pour voir les quatre épisodes de Stranger Things, vous pouvez chercher une façon d'éviter les spoils sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous vous proposons ci-dessous des techniques et astuces qui vous permettront d'éviter de gâcher votre expérience de visionnage, le temps que vous rattrapez cette saison 5. 1. Evitez les réseaux sociaux La première astuce est la plus évidente : éviter les réseaux sociaux jusqu'à ce que vous ayez tout vu. Faites donc une petite détox de X, Instagram, TikTok, Youtube, ou même Facebook et Snapchat pour être sûrs de votre coup, le temps de voir les quatre épisodes qui se regardent en 4 heures et 31 minutes. Il convient également d'éviter Reddit (qui ne propose pas de filtrage de mot), Twitch ou Discord, ainsi que d'éviter les messageries et chats qui parlent de la série (Whatsapp, Messenger,...). Une détox de réseau social qui ne fait pas de mal et vous garantit totalement le plaisir de visionnage. Il convient également de rattraper très rapidement les épisodes de cette saison 5 si vous n'arrivez pas à rester déconnecter très longtemps. 2. Masquez les mots clés Si vous ne pouvez vraiment pas éviter d'utiliser les réseaux sociaux (vous les utilisez pour votre travail par exemple), vous pouvez masquer des sujets et des mots clés sur les réseaux sociaux pour ne pas tomber sur les contenus relatifs. Vos paramètres vous permettent de sélectionner les mots qui ne doivent pas apparaître dans votre fil, et de les remettre une fois que vous avez vus les épisodes. Il convient toutefois de bien préparer la liste de mots clés à bloquer (Stranger Things StrangerThings, #StrangerThings, #StrangerThings5, #StrangerThingss5, #ST5, saison 5, les noms de personnages et mots typiques de spoilers). 3. Des extensions pour s'aider Sur ordinateur (et partiellement sur Firefox Android), il existe également des extensions pour masquer des mots clés spécifiques sur tous les sites et réseaux sociaux afin de ne pas se faire spoiler. Vous pouvez tester SpoilerProtection, Hide Spoilers : Block & Blur Spoilers ou Instagram Spoiler Blocker. Enfin, la solution la plus efficace pour éviter de se faire spoiler les prochains épisodes de Stranger Things reste de regarder rapidement les épisodes, et d'empêcher ses proches d'en parler.

Dernières mises à jour

15:25 - Comment ne pas se faire spoiler Stranger Things sur Twitch et Discord Même sur Twitch et Discord, il est possible de se faire spoiler, sur les titres de stream ou dans le chat pour le premier, sur les salons dédiés pour le second. Pour Twitch, mieux vaut masquer le tchat (icône de chat-> masquer) dans des streams qui peuvent potentiellement traiter de la série. Pour Discord, il est conseiller de quitter ou de muter des serveurs ou des salons qui peuvent contenir des spoils, ou muter le salon dédié aux spoilers de stranger things. Notons que le texte flouté dans Discord peuvent être des spoils que les utilisateurs ont décidé de flouter pour ne pas divulgâcher des informations sur la série : il suffit simplement de ne pas cliquer, ou de quitter le salon en question. 14:20 - Evitez les spoilers de Stranger Things sur Youtube Youtube peut également être un vrai nid à spoilers si on ne fait pas attention. Rien qu'avec des miniatures ou des recommandations de comptes qu'on ne suit pas, il est possible de se faire spoiler. Il n'existe toutefois pas de paramètres permettant de bloquer certains sujets sur l'application. Vous pouvez alors utiliser une extension spécifique pour votre navigateur (via ordinateur), comme YTBlock, Blocktube ou Youtube Keyword Bloquer pour bloquer des vidéos par mots-clés. Le plus efficace reste toutefois d'éviter de se rendre sur Youtube le temps du visionnage des épisodes de Stranger Things. 13:20 - Comment ne pas se faire spoiler sur Threads Si vous utilisez Threads, peut-être ne voulez-vous pas tomber sur des commentaires postés par des fans de Stranger Things sur le réseau social, le temps de rattraper la saison 5. Il est possible d'ajouter des filtres de mots et de bloquer certains termes, pour une durée plus ou moins longues. Voici la méthode : Allez dans Paramètres > Confidentialité > Mots masqués Créez un filtre personnalisé Stranger Things Ajoutez les mots clés correspondant à masquer Choisissez qui bloquer (n'importe qui ou seulement les comptes que vous ne suivez pas) et la durée de blocage (30 jours ou jusqu'à réactivation). Si besoin, désactiver ce blocage après le visionnage. Réactivez le avant la mise en ligne des épisodes suivants, les 26 décembre et 1er janvier. 12:16 - Est-il possible de se protéger sur Instagram ? Malheureusement, il n'est pas encore possible de filtrer des termes sur l'ensemble de son feed Instagram pour se protéger des spoilers. Il convient donc d'éviter ce réseau social avant de regarder Stranger Things. En revanche, il est possible de masquer certains mots en commentaires et DM. Pour cela, voici la méthode : Rendez-vous dans Paramètres et confidentialité (sur votre profil) > Mots masqués. Activer filtrer les commentaires et masquer les commentaires. Dans Gérer les mots et expressions personnalisés, ajouter les mots clés liés à Stranger Things (la liste est disponible plus bas) et activer l'option "masquer les commentaires". Répéter l'opération dans la partie "Messages". Si jamais un post sur Stranger Things apparaît, il n'est pas possible de l'éviter totalement. Vous pouvez en tout cas cliquer sur Pas Intéressé(e) ou Masquer si l'option se présente, ou mettre en sourdine les comptes qui peuvent potentiellement vous spoilers (comme la page Netflix ou les comptes orientés sur les séries, ou vos amis qui aiment bien commenter tout ce qu'il se passe dans les épisodes) pendant un temps. Notons également qu'il existe une extension dédiée sur votre navigateur d'ordinateur pour tenter de masquer les posts contenant certains mots clés : Spoiler Blocker. 11:10 - Comment ne pas se faire spoiler "Stranger Things" sur TikTok ? TikTok peut être une mine à spoilers, et il convient de ne pas oublier de masquer des mots clés sensibles pour ne pas découvrir par inadvertance du contenu lié à la saison 5 de Stranger Things en scrollant innocemment. Voici la méthode à appliquer : Rendez-vous dans Paramètres > Préférences de contenu > Filtrer les mots-clés. Cliquez sur Ajouter un mot clé. Entrez chaque mot et hashtag (en priorité Stranger Things, #StrangerThings, saison 5, Stranger Things saison 5, Netflix, #StrangerThings5 ainsi que les prénoms des personnages ou même le mot Netflix) Choisissez le flux sur lequel appliquer ce filtre. Pour plus d'efficacité, sélectionnez toutes les cases. Vous retrouvez ensuite la liste de vos mots clés filtrés et vous pouvez les supprimer une fois que vous avez vu les épisodes. Il faudra recommencer l'opération avant l'arrivée des prochains épisodes de la saison 5, les 26 décembre et 1er janvier. Vous pouvez également gérer les thèmes qui vous intéressent ou non en vous rendant dans Paramètres > Préférences de contenu > Gérer les thèmes. Vous pouvez mettre certaines catégories, comme Séries/Films, Actualité divertissement et d'autres le temps de la diffusion de la saison. 10:03 - Comment masquer des mots sur X/Twitter ? Vous ne savez pas comment masquer des termes sur X (anciennement Twitter) ? Pas de panique, c'est très simple : Allez dans l'onglet Plus>Paramètres > Confidentialité et sécurité > Masquer et bloquer > Mots masqués. Cliquez sur +/ajouter pour indiquer les mots et les hashtags que vous ne voulez pas voir apparaître (vous en trouverez la liste exhaustive un peu plus bas dans cet article). Choisissez où le masquer et la durée. Il est recommandé de cocher la case "Fil d'actualité", "De tout le modne" et la durée en fonction de votre vitesse de visionnage. Puis enregistrez. Une fois les épisodes vus, et si vous avez coché la durée "jusqu'à ce que vous réaffichiez le mot", vous pouvez cliquez sur l'icone rouge en forme de haut-parleur barré à droite pour que les termes réapparaissent dans votre fil d'actualité. Avant la mise en ligne des épisodes suivants, les 26 décembre et 1er janvier, recommencez l'opération. 09:00 - Ce qu'il ne faut pas oublier de faire après avoir vu les épisodes Vous avez vu les épisodes, vous avez éviter tous les spoilers en masquant des mots clés et termes sur les réseaux sociaux... Mais vous avez une dernière manoeuvre à accomplir : n'oubliez pas de réactiver les mots que vous avez masqué pour pouvoir échanger ou voir du contenu lié à Stranger Things ! Et à l'approche de la mise en ligne des nouveaux épisodes, les 26 décembre et 1er janvier, on recommence, pour une expérience de visionnage garantie zéro spoil. 08:25 - D'autres termes à masquer pour ne prendre aucun risque Si vous ne souhaitez prendre vraiment aucun risque, vous pouvez également masquer tous les termes typiques utilisés dans des messages contenant des spoilers sur les séries. Et comme Stranger Things est mise en ligne en soirée aux Etats-Unis, nous vous recommandons de masquer également des termes anglais. En voici une liste non-exhaustive : meurt, mort, death, spoiler, #spoiler, ending, fin, final, fin de Stranger Things, derniers épisodes de Stranger Things, plot twist, #plottwist, review, critique, avis, nouveau personnage, new character, retour, return. Vous pouvez même ajouter Netflix à la liste. Normalement, avec toutes ces précautions, vous devriez ne tomber sur aucun spoiler sur les réseaux sociaux. 08:03 - Pourquoi il est conseillé de bloquer les noms des personnages Parfois, les internautes ne mentionnent pas le nom de la série dans leurs posts ou leurs descriptions de vidéos. Vous pouvez donc potentiellement vous retrouver avec des spoils dans votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux même en ayant masqué le titre de la série ou les termes généraux. C'est pourquoi nous vous recommandons également de masquer les noms des personnages principaux de la série. En voici la liste : Eleven, Onze, Mike, Will, Max, Hopper, Lucas, Dustin, Steve, Joyce, Jonathan, Robin, Vecna, Erica, Murray, Dr Brenner, Démogorgon, Flagelleur Mental, Mind Flayer, Argyle, Vickie. Vous pouvez également masquer les noms des personnages qui font leur arrivée dans la saison 5, ou a minima le nom de leurs acteurs : Linda Hamilton (le nom de son personnage n'est pas encore connu), Holly (jouée par Nell Fisher), et les acteurs Jake Connelly et Alex Breaux. 07:01 - Des mots clés et hashtags principaux à bloquer sur les réseaux sociaux Si vous utilisez les réseaux sociaux, il y a plusieurs termes que vous devrez masquer ou bloquer pour ne pas vous faire spoiler les nouveaux épisodes de la série de science-fiction. En voici une liste non-exhaustive : Stranger Things, StrangerThings, ST5, Stranger Things 5, nouvelle saison Stranger Things, #StrangerThings, #StrangerThings5, #StrangerThingsS5, #StrangerThingssaison5 ou encore #StrangerThingsSeason5 et #ST5. Rien que le fait de copier/coller cette liste dans les paramètres de blocage de mots clés va vous permettre d'éviter un grand nombre de spoils. 06:10 - Ne tardez pas avant de regarder la saison 5 de "Stranger Things" L'ère du binge-watching en streaming et l'avènement des réseaux sociaux a rendu très difficile (voire quasi impossible) la possibilité de déguster un programme selon sa propre temporalité sans se gâcher la surprise des rebondissements, des caméos ou des twists. Pour préserver l'expérience de visionnage intact, nous vous recommandons donc, si vous le pouvez avec votre emploi du temps, de ne pas tarder avant de visionner la saison 5 de Stranger Things. Cela peut s'avérer déjà complexe en temps normal, ça l'est encore plus avec une série de cette ampleur : dans cette première partie, l'épisode le plus court dure 54 minutes, le plus long dure plus de 1h20. Il faut donc réussir à trouver exactement 4 heures et 31 minutes dans son emploi du temps pour tout visionner. Pas simple quand on a d'autres obligations. 04:02 - Les trois astuces imparables pour ne pas se faire spoiler Stranger Things Les épisodes de Stranger Things sont en ligne depuis deux heures déjà. Si vous n'avez pas le temps de les voir cette nuit (ce qui serait bien normal), vous avez tout de même plusieurs manières de ne pas vous faire spoiler, que l'on vous donne ci-dessous : Masquer les mots clés, hashtags et les termes liés à la série sur les réseaux sociaux (Stranger Things, #StrangerThings, #StrangerThings5, ...) Installer une extension sur votre navigateur qui vous permette de bloquer les contenus comportant les mots de votre choix. Ne pas aller sur les réseaux sociaux avant de voir les quatre premiers épisodes de la saison 5.

Stranger Things est une série de science-fiction très populaire depuis 2016. Mise en ligne sur Netflix, elle plonge les abonnés de la plateforme de streaming à Hawkins, dans l'Indiana, en 1983. Un jeune garçon, Will Byers, disparaît mystérieusement. Ses amis tout comme sa famille partent à sa recherche, et il est rapidement révélé que sa disparition pourrait être liée à un mystère surnaturelle... Au même moment, une jeune fille en fuite, Onze, arrive en ville et révèle posséder d'étranges pouvoirs. Au casting de Stranger Things, on retrouve Winona Ryder, David Harbour, Milie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Charlie Heaton, Joe Kerry, Matthew Modine ou encore Gaten Matarazzo et Natalia Dyer. Ci-dessous, retrouvez toutes les informations à connaître sur l'une des séries Netflix les plus populaires du moment.

1983, Hawkins, Indiana. En rentrant chez lui, Will Byers disparaît mystérieusement. Ses jeunes amis décident de se lancer dans une enquête pour le retrouver, persuadés que des forces surnaturelles sont en jeu. Les jeunes garçons vont alors rencontrer une jeune fille en fuite, Eleven (Onze). Dotée d'un étrange pouvoir, cette dernière va leur apporter des réponses sur ce qu'il se passe réellement à Hawkins.

Winona Ryder : Joyce Byers

David Harbour : Jim Hopper

Millie Bobby Brown : Eleven/Onze/Elfe

Finn Wolfhard : Mike Wheeler

Gaten Matarazzo : Dustin Henderson

Caleb McLaughlin : Lucas Sinclair

Natalia Dyer : Nancy Wheeler

Charlie Heaton : Jonathan Byers

Joe Keery : Steve Harrington

Noah Schnapp : Will Byers

Sadie Sink : Maxine "Max" Mayfield (depuis la saison 2)

Maya Hawke : Robin Buckley (depuis la saison 3)

Priah Ferguson : Erica Sinclair

Jamie Campbell Bower : Peter Ballard (depuis la saison 4)

Cara Buono : Karen Wheeler

Matthew Modine : Dr Brenner

Sean Astin : Bob Newby (saison 2)

Paul Reiser : Dr Owens (saison 2 et 3)

Dacre Montgomery : Billy Hargrove (saison 2 et 3)

Jamie Campbell Bower : Peter Ballard (saison 4)

Robert Englund : Victor Creel (saison 4)

Eduardo Franco : Argyle (saison 4)

Mason Dye : Jason (saison 4)

Joseph Quinn : Eddie Munson (saison 4)

Sherman Augustus : Lt. Colonel Sullivan (saison 4)

Nikola Djuricko : Yuri (saison 4)

Tom Wlaschiha : Dmitri (saison 4)

Tyner Rushing : Virginia Creel (saison 4)

Amybeth McNulty : Vickie (saison 4)

Myles Truitt : Patrick (saison 4)

Regina Ting Chen : Ms Kelly (saison 4)

Grace Van Dien : Chrissy (saison 4)

La saison 1 de Stranger Things est sortie sur Netflix le 15 juillet 2016. Composée de huit épisodes, elle introduit pour la première fois les personnages et l'intrigue principale. En voici un récapitulatif. A Hawkins (Indiana), en 1983, Will Byers, 12 ans, disparaît mystérieusement. Ses amis, mais également sa famille et le chef de police Jim Hopper, enquêtent sur sa disparition. En parallèle, une jeune fille aux pouvoirs surnaturels, Onze, est retrouvée par Lucas, Mike et Dustin, les amis de Will. Par la suite, une adolescente, Barbara, est enlevée par une créature mystérieuse, le Démogorgon, et se retrouve avec Will dans un monde parallèle, "le monde à l'envers". Le laboratoire de national de Hawkins mène en effet des expérimentations (le projet MKULTRA) pour ouvrir un portail vers cette dimension parallèle, qui regorge de créatures maléfiques. A la fin de la saison 1, Will est retrouvé vivant et ramené à Hawkins, contrairement à Barbara. Onze s'est sacrifié pour sauver Will et tuer le monde. Elle disparaît.

La saison 2 de Stranger Thigs est mise en ligne sur Netflix le 27 octobre 2017. Cette suite comporte 9 épisodes, dont vous trouverez le récapitulatif ci-après. L'intrigue se déroule toujours à Hawkins, en 1984, un an après les événements de la saison 1. Will est de retour, mais est hanté par des visions du monde à l'envers. En parallèle, une nouvelle élève, Max, arrive à Hawkins, tandis que le laboratoire de la ville continue de mener des expérimentations secrètes sur les dimensions parallèles et font rentrer des créatures du monde à l'envers dans notre monde. Mike n'a aucune nouvelle d'Onze. Pourtant, la jeune fille est bien vivante et a été recueillie par Hopper, qui la cache du monde pour la protéger. Au cours de la saison 2, Nancy rompt avec Steve et débute une relation avec Jonathan. Lucas se rapproche de Max. Onze finit par retrouver ses amis après avoir découvert la vérité sur son passé et ses pouvoirs. Le portail est finalement refermé, tout comme le laboratoire de Hawkins. Cependant, le Flagelleur mental est toujours présent dans le Monde à l'envers, et cherche à revenir dans notre dimension.

La saison 3 de Stranger Things est mise en ligne sur Netflix le 4 juillet 2019. Elle est composée de 8 épisodes, dont voici le récapitulatif. L'intrigue se déroule en juin 1985. Nos héros profitent de l'été avec insouciance. Mais le repos est de courte durée puisque des scientifiques soviétiques cherchent à ouvrir un portail vers le monde à l'envers. Le flagelleur mental et ses créatures sont de retour et prennent possession de Billy, le frère de Max. Ce dernier finira tué à la fin de la saison. Au cours de l'une des batailles, Onze perd ses pouvoirs, et Hopper se sacrifie afin de fermer le portail ouvert par la base russe. Une nouvelle fois, nos héros ont réussi à empêcher les créatures du monde à l'envers de se propager dans Hawkins, mais le sacrifie a été très fort. La famille Byers finit par recueillir Onze et quittent Hawkins pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Alors que tout le monde est persuadé de la mort de Hopper, on découvre qu'un prisonnier américain est détenu dans une prison russe, au Kamtchatka, où des Demogorgon sont maintenus en captivité.

La saison 4 de Stranger Things est mise en ligne en deux parties, les 27 mai et 1er juillet 2022. Elle est composée de neuf épisodes. Dans cette saison, nos héros sont séparés après la bataille de Starcourt, puisque Joyce, Will, Onze et Jonathan sont partis vivre en Californie et que Hopper est retenu prisonnier en Russie. A Hawkins,

Mike, Dustin et Lucas poursuivent leur adolescence à Hawkins et ont rejoint le Hellfire Club, mené par le marginal et charismatique Eddie Munson. Max culpabilise et s'isole depuis la mort de son demi-frère. Hopper, lui, est bien vivant, mais prisonnier d'un camp soviétique duquel il réussit finalement à s'échapper. Mais le malheur n'est jamais loin à Hawkins, et des lycéens sont assassinés après avoir été hantés par des visions de cauchemars. Sensible à ses visions, Max est potentiellement la prochaine victime. Eddie est d'abord suspecté par les habitants de la ville, mais on découvre que le tueur n'est autre qu'un certain Vecna, premier cobaye du laboratoire où a grandi Onze. Celui-ci y a déclenché un massacre avant d'être projeté dans le Monde à l'Envers, où il est devenu le tueur que l'on connaît. Avec chaque meurtre, il ouvre une nouvelle faille vers le Monde à l'Envers.

A la fin de la saison 4 de Stranger Things, la bande est réunie mais Vecna réussit à ouvrir quatre failles qui déchirent totalement Hawkins et ravagent la ville. Eddie se sacrifie et meurt sans avoir réussi à prouver son innocence. Après avoir servi d'appât pour piéger Vecna, Max est plongée dans un profond coma, sans qu'on sache si elle pourra se réveiller un jour. Blessé, Vecna disparaît, mais Will sent grâce à son lien avec le Monde à l'Envers qu'il est toujours vivant. La saison 4 s'achève sur l'image d'une neige rouge venue du Monde à l'Envers qui tombe sur la ville : la guerre entre les deux dimensions va officiellement débuter.

Netflix a confirmé que la saison 5 de Stranger Things serait la dernière, mais sa mise en ligne se fera en trois temps : le premier chapitre est mis en ligne le 26 novembre 2025, le second le 26 décembre 2025, avant le final prévu pour le 1er janvier 2026. La mise en ligne a lieu à 2 heures du matin.

Série Netflix oblige, c'est en streaming que vous pouvez découvrir les épisodes de Stranger Things au moyen d'un abonnement à la plateforme. Tous les épisodes des saisons 1 à 4 sont disponibles dès maintenant, à condition d'avoir un abonnement. Les tarifs varient entre 7,99 euros par mois et 21,99 euros par mois, selon l'offre choisie.