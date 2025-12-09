The Boys : la dernière saison dévoile enfin sa bande-annonce, à quelle date se termine la série ?

La série trash de super-héros fait bientôt son retour sur Prime Video pour sa cinquième et dernière saison. En attendant, voici les premières images.

De l'hémoglobine, des jurons, et des capes : The Boys est bel et bien de retour. Prime Video a mis en ligne la bande-annonce de la cinquième et dernière saison de la série le 7 décembre. L'occasion de découvrir les premières images des derniers épisodes, qui voit un monde dévasté par les caprices du Protecteur, tandis que les Boys se reforment pour un dernier affrontement contre son ennemi.

Et les fans de Supernatural seront également surpris de voir que les Winchester se reformer dans cette série : après Jensen Ackles de retour en Soldier Boy, son comparse Jared Padalecki fait également son entrée dans l'univers de The Boys dans la peau d'un personnage encore tenu secret.

The Boys tient en haleine les abonnés de Prime Video depuis déjà quatre saisons. Et ce n'est pas près de s'arrêter : la saison 5 de The Boys sort sur Prime Video très bientôt. C'est à partir du 8 avril 2026 que les abonnés d'Amazon vont pouvoir découvrir la suite de l'affrontement entre les Boys et le Protecteur. Deux épisodes seront diffusés à cette date, avant de découvrir un nouvel épisode par semaine jusqu'au final, dernier épisode de la série, le 20 mai 2026.

fiche programme

Synopsis - Dans un univers uchronique, des personnes possédant des pouvoirs sont érigés au rang de super-héros, Les Sept. Ils travaillent pour la société Vought International, mais sont loin d'être aussi bons que ce que l'entreprise veut faire croire. Un groupe de marginaux sans pouvoir, surnommés Les Boys, est déterminé à révéler la vérité sur Les Sept et l'entreprise qui les emploie.

Karl Urban : William "Billy" Butcher

Jack Quaid : Hugh "Hughie" Campbell

Anthony Starr : John / Le Protecteur (Homelander)

Erin Moriarty : Annie January / Stella (Starlight)

Laz Alonso : Marvin Milk / La Crème

Tomer Kapon : Serge / Le Français (Frenchie)

Karen Fukuhara : Kimiko Miyashira / La Fille (The Female)

Dominique McElligott : Maggie Shaw / Reine Maeve (Queen Maeve)

Jessie Usher : Reggie Franklin / A-Train

Chace Crawford : Kevin Moskowitz / L'Homme Poisson (The Deep)

Nathan Mitchell : Black Noir

Aya Cash : Klara Risinger / Stormfront / Liberty (depuis la saison 2)

Jensen Ackles : Soldier Boy (depuis la saison 3)

Shantel VanSanten : Becca Butcher

Elisabeth Shue : Madelyn Stillwell (saison 1 et 2)

Colby Minifie : Ashley Barrett

Claudia Doumit : Victoria Neuman (depuis la saison 2)

Jennifer Esposito : Susan Raynor (saison 1 et 2)

Simon Pegg : Hugh Campbell Sr. (saison 1)

Alex Hassell : Translucide (saison 1)

Ann Cusack : Donna January

Christian Keyes : Nathan (saison 1)

Jess Salgueiro) : Robin (saison 1)

Shaun Benson : Ezekiel (saison 1)

Brittany Allen : Charlotte / Popclaw (saison 1)

Laila Robins : Grace Mallory / Le colonel

Giancarlo Esposito : Stan Edgar

Shawn Ashmore : L'Éclaireur / La Torche (saison 2)

Laurie Holden : La Comtesse Rouge (saison 3)

Saison 1 : Butcher soupçonne l'un des Super de Vought Corporation d'être responsable de la disparition de son épouse, tandis que Hughie est témoin de la mort de sa petite amie, écrasée par l'un des super-héros. Les Boys sont prêts à tout pour dévoiler la vérité sur Les Sept et l'entreprise qui les emploie.

: Butcher soupçonne l'un des Super de Vought Corporation d'être responsable de la disparition de son épouse, tandis que Hughie est témoin de la mort de sa petite amie, écrasée par l'un des super-héros. Les Boys sont prêts à tout pour dévoiler la vérité sur Les Sept et l'entreprise qui les emploie. Saison 2 : Les Boys continuent de tout mettre en œuvre pour faire tomber Vought Corporation, aidés par Stella. Désormais fugitifs, ils sont recherchés par le gouvernement, tandis que Butcher découvre la vérité sur la disparition de sa femme. Les Sept sont rejoint par Stormfront, une super-héroïne suprémaciste blanche et au passé nazi.

: Les Boys continuent de tout mettre en œuvre pour faire tomber Vought Corporation, aidés par Stella. Désormais fugitifs, ils sont recherchés par le gouvernement, tandis que Butcher découvre la vérité sur la disparition de sa femme. Les Sept sont rejoint par Stormfront, une super-héroïne suprémaciste blanche et au passé nazi. Saison 3 : Hughie découvre le lourd secret de Victoria Neuman et décide finalement de retourner auprès de Butcher qui, de son côté, a mis la main sur du composé V temporaire qu'il utilise violemment. Alors que Homelander tente de reprendre la main sur son destin, Soldier Boy - une ancienne gloire super-héroïque - s'échappe de Russie et de tout détruire sur son passage.

: Hughie découvre le lourd secret de Victoria Neuman et décide finalement de retourner auprès de Butcher qui, de son côté, a mis la main sur du composé V temporaire qu'il utilise violemment. Alors que Homelander tente de reprendre la main sur son destin, Soldier Boy - une ancienne gloire super-héroïque - s'échappe de Russie et de tout détruire sur son passage. Saison 4 : Victoria Neuman est plus proche que jamais du bureau Oval grâce au Protecteur, qui consolide son pouvoir. Butcher, qui n'a plus que quelques mois à vivre, est au bord du gouffre, tandis que le reste des Boys en a assez de ses mensonges. Mais l'équipe divisée doit trouver un moyen de travailler ensemble... avant qu'il ne soit trop tard.

The Boys est une production originale d'Amazon Prime Video. En conséquence, la série est disponible en streaming uniquement sur cette plateforme. Il faut donc avoir un abonnement à Prime Video pour découvrir les nouveaux épisodes de cette série de super-héros trash. Après la période d'essai, un abonnement coûte 69,99 euros par an (ou 6,99 euros par mois), ce qui inclut également les livraisons prioritaires d'Amazon.