Ballard : le nouveau spin-off de "Harry Bosch" à ne pas rater

"Ballard" est une série policière américaine inspirée des romans de Michael Connelly. Il s'agit du deuxième spin-off de "Harry Bosch". Disponible sur Prime Video.

Bonne nouvelle pour les fans de la franchise Bosch, après Harry Bosch (2014-2021) et la série dérivée Bosch: Legacy (2022-2025), l'univers de Michael Connelly s'agrandit avec un deuxième spin-off intitulé Ballard. Avec Maggie Q dans le rôle-titre, la série suit l'inspectrice Renée Ballard alors qu'elle s'attaque à des crimes oubliés au sein de la division des affaires non résolues de la police de Los Angeles (LAPD). Inspirée en particulier des romans Les Ténèbres et la Nuit et L'Étoile du désert, la série explore en profondeur le personnage de Ballard, une enquêtrice connue pour son empathie et sa détermination.

Avec Ballard, Prime Video ouvre un nouveau chapitre de l'univers de Bosch, tout en restant fidèle aux œuvres de Connelly, qui est encore une fois étroitement lié au projet. Côté casting, même si la série accueille une nouvelle équipe travaillant aux côtés du personnage titre, les abonnés seront heureux de retrouver au moins un visage familier. En effet, Titus Welliver reprendra le rôle de Harry Bosch, le détective à la retraite qui fera à nouveau équipe avec Ballard.

Quelle est l'intrigue de Ballard ?

Dans Ballard, l'enquêtrice Renée Ballard se retrouve à la tête de la nouvelle division des cold cases de la police de Los Angeles. Mal financée et composée uniquement de bénévoles, l'unité croule sous le travail. Plus déterminée que jamais à résoudre le plus d'affaires oubliées, Ballard suit la piste d'un tueur en série et finit par découvrir une sinistre conspiration policière. Afin de rendre justice aux victimes et à leurs familles et devant affronter des dangers qui menacent à la fois son unité et sa vie, elle fait appel à son collègue à la retraite, Harry Bosch.

Quels acteurs au casting de Ballard ?

Maggie Q : Renée Ballard

Courtney Taylor : Samira Parker

John Carroll Lynch : Thomas Laffont

Michael Mosley : Ted Rawls

Rebecca Field : Colleen Hatteras

Victoria Moroles : Martina Castro

Amy Hill : Tutu

Titus Welliver : Harry Bosch

Hector Hugo : capitaine Berchem

Michael Cassidy : Aaron

Noah Bean : Jake Pearlman

Où voir Ballard en streaming ?

Si l'univers de Harry Bosch vous manque, rendez-vous dès le 9 juillet 2025 sur Prime Video pour regarder les 10 épisodes de Ballard et découvrir les aventures de Renée Ballard, une héroïne qui cherche à faire ses preuves face à des défis complexes. Pour s'abonner, la plateforme de streaming propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.