Black Friday Nintendo Switch : déjà de grosses promos sur la Switch 2 et les jeux
Plusieurs sites n'ont pas attendu le Black Friday et proposent déjà des offres intéressantes sur la Switch et les jeux.
Le Black Friday approche ! Il sera de retour le vendredi 28 novembre 2025. Cette année, les Nintendo Switch font partie des promotions les plus attendues. La sortie de la Nintendo Switch 2 début juin a en effet provoqué un énorme engouement chez les amateurs de jeux vidéos. Mais son prix n'est pas accessible à tous : elle est affichée sur le site Nintendo à 469,99€ seule, et à 509,99€ avec le jeu Mario Kart World ou avec Pokémon Legends Z-A. Forcément, de nombreux fans ont choisi d'attendre le Black Friday, espérant des offres intéressantes sur la console et les jeux.
Mais pour les plus pressés, des offres intéressantes sont déjà disponibles ! La meilleure offre est à Leclerc, puisqu'elle y est affichée à seulement 419€ ! La Fnac aussi propose une offre intéressante : le pack Switch 2 avec Mario Kart World ou Pokémon Legends Z-A est à 459,99€.
12:00 - FC 26 en promo sur la Switch 2
Le jeu EA Sports FC 26 sur Switch 2 est en promotion : il est disponible à seulement 31,42 € sur Amazon, soit une réduction de près de 40 % !
18/11/25 - 12:00 - Pokémon Z-A à seulement 44 €
Le jeu Légendes Pokémon : Z-A, sorti en octobre 2025, est déjà disponible à prix cassé ! Il est proposé sur Amazon ou CDiscount à 44 € au lieu de 59,99 € sur le Nintendo Store.
17/11/25 - 12:00 - Les manettes Switch 2 en promo !
Pour ceux qui ont déjà la Switch 2 (ou qui ont prévu de l'acheter à un prix intéressant pendant le Black Friday), il n'y a pas que la console et les jeux : il faut aussi penser aux manettes ! C'est toujours utile d'en avoir une paire supplémentaire pour jouer à plus de 2 personnes (par exemple pour faire une compétition à Mario Kart World). Cela tombe bien, la paire de Joy-con 2 est proposée chez Auchan à 69,99 €, au lieu de 88 €.