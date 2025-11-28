Black Friday Nintendo Switch : la Fnac brade la Switch 2 avec une offre imbattable
Voici où trouver les meilleures offres sur les consoles Nintendo Switch, ainsi que les jeux et accessoires ce vendredi de Black Friday.
Ça y est, c'est le Black Friday ! Cette année, les consoles Switch font partie des promotions les plus attendues. La sortie de la Nintendo Switch 2 début juin a en effet provoqué un énorme engouement chez les amateurs de jeux vidéos. Mais son prix de base n'est pas accessible à tous : elle est affichée sur le site Nintendo à 469,99€ seule, et à 509,99€ avec le jeu Mario Kart World ou avec Pokémon Legends Z-A. Forcément, de nombreux fans ont choisi d'attendre le Black Friday, espérant des offres intéressantes sur la console et les jeux.
Justement, des offres intéressantes sont disponibles ! La meilleure promo est chez Leclerc, Amazon, ou Cdisount puisque la Nintendo Switch 2 y est affichée à seulement 419€ ! La Switch 2 en pack avec Mario Kart World ou Pokémon Legends Z-A est aussi en promotion à 454,90€ chez Amazon, Leclerc, Cdiscount ou Rakuten. Et la Fnac propose des offres encore plus intéressantes sur la Switch 2. Retrouvez ci-dessous les meilleures offres sur les consoles, les jeux et les accessoires pendant cette journée.
10:30 - Un jeu Sonic sur Switch 2 à moins de 30€
Le jeu Sonic x Shadow Generations sur Switch 2 est proposé à seulement 29,99€ chez Cdiscount ou Micromania.
09:45 - La Switch 2 à 389€ à la Fnac !
La Fnac propose la Switch 2 à un prix imbattable. Si la console est affichée à 429,99€, les adhérents Fnac peuvent bénéficier de 10€ crédités tous les 100€ dépensés avec le code BLACKFD10, soit un prix de revient final à 389,99€ !
09:30 - La Switch 2 en pack avec Mario Kart World à un prix imbattable à la Fnac ce vendredi !
La Fnac propose un pack Switch 2 avec Mario Kart World à moins de 400€ ! Le pack est à la base affiché à 459,99€, mais la marque propose un bon cadeau crédité de 60€ aux adhérents. Attention il ne faut pas attendre : l'offre est uniquement valable aujourd'hui.
09:00 - Assassin's Creed déjà en promo en précommande
Le jeu Assassin's Creed : Shadows sur Nintendo Switch 2 n'est même pas encore sorti qu'il est déjà en promotion ! Il est proposé à 43,89 € chez Leclerc au lieu de 59,99 €. Le jeu sortira le 2 décembre 2025.
08:30 - Daemon X Machina Titanic Scion sur Switch 2 en promo
Le jeu Daemon X Machina Titanic Scion sur Switch 2 est en promo à 44,99 euros sur le site de Rakuten.
08:00 - Un jeu Zelda à prix cassé sur la Switch
Bonne nouvelle pour les fans de l'univers Zelda : le jeu "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" sur Switch est en promotion chez plusieurs sites marchands, qui le proposent dès 34,99€.
07:30 - Des manettes pour Switch 1 et 2 en promo
Le Black Friday est aussi l'occasion d'avoir des manettes moins chères. Plusieurs sont disponibles en promotion sur Switch :
- une manette sans fil Mario, Luigi et Peach, compatible sur Switch 1 et 2, proposée par Micromania à seulement 29,99€ au lieu de 59,99€
- une autre manette sans fil inspirée de Super Mario Bros, disponible chez Micromania à 49,99€ au lieu de 59,99€
- le Split Pad Pro, pour jouer à la Switch en mode portable, est en promo sur le Nintendo Store à 34,99€ au lieu de 49,99€.
07:00 - Voici où acheter la Switch 2 au meilleur prix
La Nintendo Switch est actuellement proposée à seulement 419€ à l'occasion du Black Friday ! Voici où l'acheter au meilleur prix.
27/11/25 - 17:30 - Paw Patrol en promo
Avis aux parents, le jeu du célèbre univers Paw Patrol sur Switch est en promotion à l'occasion de ce Black Friday. Il est proposé à partir de 18,99 euros sur Amazon ou Rakuten.
27/11/25 - 14:15 - Le jeu NBA 2K26 sur Switch à prix cassé
Le jeu NBA 2K26 sur Nintendo Switch est à prix cassé sur Amazon, où il est proposé à seulement 7,99€, soit une réduction de 6 % ! N'attendez pas pour en bénéficier, il y a peu d'exemplaires disponibles à ce prix.