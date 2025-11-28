Black Friday Nintendo Switch : la Fnac brade la Switch 2 avec une offre imbattable

La Rédaction

Ça y est, c'est le Black Friday ! Cette année, les consoles Switch font partie des promotions les plus attendues. La sortie de la Nintendo Switch 2 début juin a en effet provoqué un énorme engouement chez les amateurs de jeux vidéos. Mais son prix de base n'est pas accessible à tous : elle est affichée sur le site Nintendo à 469,99€ seule, et à 509,99€ avec le jeu Mario Kart World ou avec Pokémon Legends Z-A. Forcément, de nombreux fans ont choisi d'attendre le Black Friday, espérant des offres intéressantes sur la console et les jeux.

Justement, des offres intéressantes sont disponibles ! La meilleure promo est chez Leclerc, Amazon, ou Cdisount puisque la Nintendo Switch 2 y est affichée à seulement 419€ ! La Switch 2 en pack avec Mario Kart World ou Pokémon Legends Z-A est aussi en promotion à 454,90€ chez Amazon, Leclerc, Cdiscount ou Rakuten. Et la Fnac propose des offres encore plus intéressantes sur la Switch 2. Retrouvez ci-dessous les meilleures offres sur les consoles, les jeux et les accessoires pendant cette journée.

Dernières mises à jour

10:30 - Un jeu Sonic sur Switch 2 à moins de 30€

Le jeu Sonic x Shadow Generations sur Switch 2 est proposé à seulement 29,99€ chez Cdiscount ou Micromania. 

09:45 - La Switch 2 à 389€ à la Fnac !

La Fnac propose la Switch 2 à un prix imbattable. Si la console est affichée à 429,99€, les adhérents Fnac peuvent bénéficier de 10€ crédités tous les 100€ dépensés avec le code BLACKFD10, soit un prix de revient final à 389,99€ ! 

09:30 - La Switch 2 en pack avec Mario Kart World à un prix imbattable à la Fnac ce vendredi !

La Fnac propose un pack Switch 2 avec Mario Kart World à moins de 400€ ! Le pack est à la base affiché à 459,99€, mais la marque propose un bon cadeau crédité de 60€ aux adhérents. Attention il ne faut pas attendre : l'offre est uniquement valable aujourd'hui.

09:00 - Assassin's Creed déjà en promo en précommande

Le jeu Assassin's Creed : Shadows sur Nintendo Switch 2 n'est même pas encore sorti qu'il est déjà en promotion ! Il est proposé à 43,89 € chez Leclerc au lieu de 59,99 €. Le jeu sortira le 2 décembre 2025.

08:30 - Daemon X Machina Titanic Scion sur Switch 2 en promo

Le jeu Daemon X Machina Titanic Scion sur Switch 2 est en promo à 44,99 euros sur le site de Rakuten

08:00 - Un jeu Zelda à prix cassé sur la Switch

Bonne nouvelle pour les fans de l'univers Zelda : le jeu "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" sur Switch est en promotion chez plusieurs sites marchands, qui le proposent dès 34,99€.

07:30 - Des manettes pour Switch 1 et 2 en promo

Le Black Friday est aussi l'occasion d'avoir des manettes moins chères. Plusieurs sont disponibles en promotion sur Switch : 

  • une manette sans fil Mario, Luigi et Peach, compatible sur Switch 1 et 2, proposée par Micromania à seulement 29,99€ au lieu de 59,99€
  • une autre manette sans fil inspirée de Super Mario Bros, disponible chez Micromania à 49,99€ au lieu de 59,99€
  • le Split Pad Pro, pour jouer à la Switch en mode portable, est en promo sur le Nintendo Store à 34,99€ au lieu de 49,99€. 

07:00 - Voici où acheter la Switch 2 au meilleur prix

La Nintendo Switch est actuellement proposée à seulement 419€ à l'occasion du Black Friday ! Voici où l'acheter au meilleur prix. 

27/11/25 - 17:30 - Paw Patrol en promo

Avis aux parents, le jeu du célèbre univers Paw Patrol sur Switch est en promotion à l'occasion de ce Black Friday. Il est proposé à partir de 18,99 euros sur Amazon ou Rakuten. 

27/11/25 - 14:15 - Le jeu NBA 2K26 sur Switch à prix cassé

Le jeu NBA 2K26 sur Nintendo Switch est à prix cassé sur Amazon, où il est proposé à seulement 7,99€, soit une réduction de 6 % ! N'attendez pas pour en bénéficier, il y a peu d'exemplaires disponibles à ce prix. 

