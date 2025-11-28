Black Friday Nintendo Switch : une offre à ne surtout pas laisser passer sur la Switch 2, seulement ce vendredi
On vous a déniché les meilleures offres sur les consoles Nintendo Switch, ainsi que les jeux et accessoires ce vendredi de Black Friday.
Vous l'attendiez, le Black Friday est enfin arrivé ! Cette année, les consoles Switch font partie des promotions les plus attendues. La sortie de la Nintendo Switch 2 début juin a en effet provoqué un énorme engouement chez les amateurs de jeux vidéos. Mais son prix de base n'est pas accessible à tous : elle est affichée sur le site Nintendo à 469,99€ seule, et à 509,99€ avec le jeu Mario Kart World ou avec Pokémon Legends Z-A. Forcément, de nombreux fans ont choisi d'attendre le Black Friday, espérant des offres intéressantes sur la console et les jeux.
Justement, des offres intéressantes sont disponibles ! La meilleure promo est chez Leclerc, Amazon, ou CDisount puisque la Nintendo Switch 2 y est affichée à seulement 419€ ! La Switch 2 en pack avec Mario Kart World ou Pokémon Legends Z-A est aussi en promotion à 454,90€ chez Amazon, Leclerc, CDiscount ou Rakuten. Et la Fnac propose des offres encore plus intéressantes sur la Switch 2. Retrouvez ci-dessous les meilleures promos sur les consoles, les jeux et les accessoires pendant cette journée.
15:00 - Demon Slayer sur Switch en promo
Le jeu Demon Slayer Kimetsu No Yaiba The Hinokami Chronicles 2 sur Switch est proposé à 49,99€ sur Amazon, au lieu de 59,99€
14:35 - La Switch 2 en pack avec Mario Kart World à un prix imbattable à la Fnac ce vendredi !
La Fnac propose un pack Switch 2 avec Mario Kart World à moins de 400€ ! Le pack est à la base affiché à 459,99€, mais la marque propose un bon cadeau crédité de 60€ aux adhérents. Attention il ne faut pas attendre : l'offre est uniquement valable ce vendredi.
14:31 - La Switch 2 à 389€ à la Fnac seulement ce vendredi !
La Fnac propose la Switch 2 à un prix imbattable. Si la console est affichée à 429,99€, les adhérents Fnac peuvent bénéficier de 10€ crédités tous les 100€ dépensés avec le code BLACKFD10, soit un prix de revient final à 389,99€ !
14:15 - Split Fiction sur Switch 2 à seulement 31€
Le jeu d'aventure Split Fiction est proposé à seulement 31,13€ sur Amazon à l'occasion du Black Friday.
14:00 - Un jeu Star Wars sur Switch 2 en promo
Le jeu Star Wars Outlaws Edition Gold sur Nintendo Switch 2 est proposé à seulement 36,99 € au lieu de 59,99 € chez Cdiscount. Vous ne trouverez pas moins cher !
13:30 - Besoin de plus de stockage ? Des cartes SD pour Switch - 50 %
Quand on accumule les jeux sur Switch, il arrive souvent qu'on manque de place de stockage ! Heureusement, il existe des cartes micro SD, en promotion à l'occasion du Black Friday. Micromania en propose deux à - 50 % : une de 128 gb et une autre de 256 gb.
13:00 - One Piece Odyssey sur Switch à moins de 35€
Le jeu One Piece Odyssey, Deluxe Edition sur Switch est disponible à partir de 34,99€ chez Rakuten.
12:30 - Mario + Lapins Crétins à moins de 13€
Pour les amateurs des univers Mario et Lapins Crétins, le jeu Mario + Lapins Cretins: Sparks Of Hope sur Switch est fait pour vous ! Cela tombe bien, à l'occasion du Black Friday il est disponible à seulement 12,99€ sur Amazon.
12:00 - Voici où trouver la Switch 1 au meilleur prix ce vendredi
Pour ceux qui souhaitent profiter du Black Friday pour acheter la première version de la console Switch, voici où la trouver au meilleur prix.
11:30 - Le jeu Lego Party en promo
Le jeu Lego Party ! sur Switch 1 est en promo sur Cdiscount ou Amazon. Il est proposé à 31,50 € au lieu de 45,90 €, soit une réduction de 31 % !