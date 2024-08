DIRECT. Jeux paralympiques 2024 : le show Léauté peut commencer, Lamiraut et Michaud pour une médaille... Le live

Seconde journée des Jeux paralympiques ce vendredi 30 août avec une pluie de médaille attendue.

Chiffres et lettres devant les sports L'essentiel Pour cette deuxième journée des Jeux paralympiques, Alexandre Léauté est très attendu et pourrait réaliser un doublé sur la poursuite individuelle. On suivra en 100m brasse le Français Hector Denayer qui peut également apporter une médaille.

En fin d'après midi, le double français Lamiraut et Michaud visent une qualification pour la finale du tennis de table, mais repartiront quoi qu'il arrive avec une médaille.

Lors de la première journée, la France est repartie avec 3 médailles, Marie Patouillet a terminé 2e de la finale du 500M C5 en cyclisme sur piste, Ugo Didier a été sacré champion paralympique sur le 400m nage libre et Alex Portal a remporté la médaille d'argent sur 100m papillon S13 en battant son propre record de France.

Suivez toutes les infos et les résultats des Jeux paralympiques 2024.

10:56 - Delya Boulaghlem en finale de la longueur La Française débute son concours au saut en longueur, classification T11, dans quelques instants. 10:54 - Hector Denayer en finale Le Français fait le job ce matin et termine premier de sa série, et deuxième temps au global. Il sera à la ligne d'eau numéro cinq ce soir à 19h14 pour tenter d'aller chercher une médaille. 10:52 - Alexandra Saint-Pierre et Flora Vautier s'incline au bout du suspens C'est passé tout proche pour les deux Françaises qui s'inclinent 13-11 dans le cinquième set après avoir eu deux balles de match. Elles n'auront pas de médaille en double. 10:47 - Ça passe pour Julie Rigaud Chupin En tir à l'arc à poulie Open, la Française reverse le match et s'impose dans son seizième de finale contre la Turque Sevgi Yorulmaz et file en huitièmes. 10:38 - Alexis Sanchez en repêchages Le Français termine troisième de sa série en para aviron skiff PR1 et devra passer pour les repêchages pour espérer entrer en finale. 10:36 - Alexandra Saint-Pierre et Flora Vautier s'offrent un cinquième set Superbe réaction des deux Françaises qui reviennent à deux manches partout ! Tout va se jouer dans le cinquième set décisif. 10:26 - Alexandra Saint-Pierre et Flora Vautier en difficulté Ça devient un peu plus difficile pour la paire française, désormais menée deux sets à un. 10:21 - Les Serbes reviennent Deuxième manche perdue 11-4 par Flora Vautier et Alexandre Saint-Pierre. 10:10 - La première manche pour Alexandra Saint-Pierre et Flora Vautier Début de match parfait des deux Françaises qui remportent la première manche 11-5. 10:04 - Alexandra Saint-Pierre et Flora Vautier jouent pour la médaille La paire française de para tennis de table affronte les Serbes têtes de série numéro trois pour un place en demi-finale et déjà assurer la médaille. 09:56 - Pas de finale non plus pour Dimitri Granjux Cinquième place également pour Dimitri Granjux qui est neuvième temps cumulé et premier non qualifié. 09:52 - David Smetanine cinquième de sa série Le Français termine loin de la tête pour ses derniers Jeux à 49 ans et ne sera certainement pas en finale. 09:38 - Nathalie Benoit passera par les repêchages La Française termine deuxième de sa série et passera par les repêchages demain pour aller chercher sa place en finale du para aviron skiff PR1, où elle vise une médaille. 09:30 - Début de la session de para natation Deuxième jour de para natation avec des Français dès 9h48 avec David Spetanine et Dimitri Granjux en série du 100m nage libre S4. Hector Denayer sera dans le bassin à 10h46 tandis qu'Alex Portal sera déjà de retour à 11h02 avec le 100m dos 09:21 - Le début du para aviron Cette discipline pourrait apporter plusieurs médailles à la France avec dès ce matin les séries de skiff et de deux de couple mixte. 09:09 - La France 5e au classement des médailles Avec trois médailles dont une en or, la France occupe pour le moment la cinquième place du classement des médailles, déjà dominé par la Chine qui a remporté cinq médailles dont quatre en or. 09:03 - Lucas Mazur de retour vers 11h50 Le français début son tour en simple après la défaite avec Faustine Noël en double mixte hier. Il est opposé au Brésilien Rogerio Oliveira 08:55 - Quelles chances de médailles ce vendredi ? De nouvelles médailles pourraient tomber ce vendredi pour la délégation française. Outre Hector Denayer en para natation, il faudra surveiller Alexandre Léauté à Saint-Quentin-en-Yvelines qui pourrait ouvrir son compteur et débuter sa moisson de médailles avec la poursuite individuelle. Enfin, en cas de défaite en demi-finale, la paire Fabien Lamirault et Julien Michaud sera en bronze ce vendredi, et s'ils gagnent la finale et la médaille sera demain. 08:38 - Trois médailles pour la première journée Comme à Tokyo, c'est Marie Patouillet qui a donné à la France sa première médaille, avec l'argent sur le 500m C5 au cyclisme sur piste. Dans la soirée, la Marseillaise a retenti pour la première fois avec le sacre d'Ugo Didier sur 400m nage libre, tandis qu'Alex Portal a pris la deuxième place en 100m papillon. 08:35 - Début de la deuxième journée Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la deuxième journée de compétition des Jeux paralympiques, avec de nombreuses épreuves au programme.

Les sports paralympiques

Découvrez un focus sur tous les sports des Jeux paralympiques avec les règles, la classification et le programme des épreuves

L'objectif pour ces Jeux paralympiques 2024 est assez élevé pour la délégation française qui espère battre tous les records comme pour les Jeux olympiques. "L'objectif tient surtout des médailles d'or, parce que c'est ce qui compte le plus au tableau des nations", rappelle Marie-Amélie Le Fur. "[...] On m'a demandé si ce n'était pas une ambition au rabais par rapport au top 5 olympique. Mais on avait tellement déserté la performance, on revient de loin. On était 14e à Tokyo; viser le top 8, c'est doubler le nombre de médailles d'or, donc une véritable ambition'' a lancé Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique français. Pour rappel, en 2021, la délégation paralympique tricolore avait décroché 54 breloques, dont onze titres olympiques.