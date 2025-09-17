Black Friday Nintendo Switch : la Switch 2 sera-t-elle en promo ?

Le Black Friday revient bientôt. Voici les offres attendues sur la nouvelle Nintendo Switch ainsi que sur les jeux.

Console Nintendo Switch 266,17€ Voir

Voir Nintendo Switch Oled blanche 295,99€ Voir

Voir Nintendo Switch Lite turquoise 185,99€ Voir

Voir Mario Kart 8 Deluxe 44,00€ Voir

Voir The Legend of Zelda : Breath of the wild 51,49€Voir Le Black Friday est de retour, avec ses promotions, le vendredi 28 novembre 2025. Cette année, une des promotions les plus attendues concerne les Nintendo Switch. La sortie de la Nintendo Switch 2 début juin a en effet provoqué un énorme engouement chez les fans de jeux vidéos. Mais son prix n'est pas accessible à tous : elle est affichée sur le site Nintendo à 469,99€ seule, et à 509,99€ avec le jeu Mario Kart World. Forcément, de nombreux fans ont choisi d'attendre le Black Friday, espérant des offres intéressantes sur la console et les jeux.

Quelles promos sur la Switch 2 et ses jeux ?

A l'heure actuelle, il n'est pas encore possible de savoir si la Nintendo Switch 2 sera en promotion lors du Black Friday. Mais il est très probable qu'il y a des offres, puisqu'il y a généralement des promotions sur la Nintendo Switch lors du vendredi noir.

Actuellement, vous pouvez trouver la Nintendo Switch 2 à un prix intéressant à Leclerc ou Carrefour, puisqu'elle y est vendue à 439€.

Côté jeux, il pourra y avoir des offres, mais il n'y en a généralement pas sur les jeux les plus populaires. Sur la Switch 2, il s'agit notamment de Mario Kart World ou Donkey Kong Bananza, mais aussi de jeux attendus comme Légendes Pokémon ZA, qui sort le 16 octobre à 54,99€.

Quelles promos sur la Nintendo Switch et ses jeux ?

Avec la sortie de la Switch 2, la première version de la console est forcément moins demandée. Le Black Friday 2025 est peut-être justement le meilleur moment pour l'acheter. A l'heure actuelle, elle est environ deux fois moins chère que la Switch 2 : elle est affichée à 269,99€ sur le site de la Fnac. Un prix qui pourrait bien baisser à l'occasion du Black Friday.

Des offres pourraient aussi avoir lieu sur les versions OLED (279€) ou Lite (environ 200€) de la Switch.

Les jeux de la première Nintendo Switch sont aussi moins élevés que la 2 : Animal Crossings, Super Mario Odyssey ou encore Mario Kart 8 Deluxe sont actuellement à 44,99€.