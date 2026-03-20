Résultat de l'élection municipale 2026 Bordeaux : l'électorat de Dessertine, clé du 2e tour

Les résultats s'annoncent serrés entre le maire écologiste sortant Pierre Hurmic et le macroniste Thomas Cazenave au deuxième tour des élections municipales 2026 à Bordeaux.

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14:01 - Pierre Hurmic fustige son adversaire avant le second tour À Bordeaux, Pierre Hurmic évoque les enjeux des élections municipales de 2026, affirmant que son projet se concentre sur la transition écologique et la justice sociale. Selon lui, la campagne s'est durcie suite au retrait de Philippe Dessertine, avec une opposition claire à son rival Thomas Cazenave. Hurmic dénonce l'influence macroniste sur la candidature Dessertine, soulignant la nécessité d'une véritable alternance politique. Lire sur sudouest.fr

13:01 - Pierre Hurmic déterminé à l'emporter en meeting de fin de campagne Pierre Hurmic, le maire écologiste de Bordeaux, a conclu sa campagne électorale avec un dernier meeting, rassemblant près de 800 personnes. Il a exprimé sa détermination à ce que les Bordelais décident de leur avenir lors des élections municipales de 2026, tout en critiquant son adversaire. La gauche s'est unie pour le soutenir, soulignant l'importance de la mobilisation électorale. Lire sur sudouest.fr

12:24 - Thomas Cazenave renforce son équipe pour mobiliser plus d'électeurs À Bordeaux, les élections municipales de 2026 se préparent activement. Thomas Cazenave, l'actuel maire, a accueilli Yves Simone, un guide touristique et ancien candidat, dans son équipe pour renforcer sa campagne. Cette collaboration vise à mobiliser les électeurs en vue des enjeux locaux cruciaux à venir. Lire sur sudouest.fr

12:01 - Dans certains quartiers les électeurs hésitent encore sur le choix du candidat à soutenir À Bordeaux, les quartiers de Brazza, Bastide et Euratlantique révèlent une diversité électorale à l'approche du second tour des élections municipales. Les électeurs oscillent entre soutien au maire sortant et rejet manifeste de certaines propositions. Cette situation reflète la mixité sociale et les enjeux de ces nouveaux quartiers en pleine évolution. Lire sur rue89bordeaux.com

Résultat du sondage Cluster 17 pour Politico à Bordeaux du 9 mars (avant le 1er tour)

10:16 - Nordine Raymond appelle à soutenir Pierre Hurmic au second tour Pour les élections municipales de 2026 à Bordeaux, Nordine Raymond, représentant de La France Insoumise (LFI), incite les électeurs à soutenir Pierre Hurmic lors du second tour. Cette démarche vise à unir les voix de gauche pour renforcer leur présence dans la gestion municipale. L'enjeu est de mobiliser les électeurs autour d'une candidature commune. Lire sur sudouest.fr

19/03/26 - 17:31 - Bordeaux face à des visions divergentes pour l'avenir Avant le second tour des municipales 2026 à Bordeaux, Pierre Hurmic et Thomas Cazenave s'affrontent sur des visions divergentes de la ville. Les enjeux de sécurité, propreté et mobilités sont au cœur du débat, avec un électorat hétérogène qui pourrait arbitrer le scrutin. Les choix des Bordelais détermineront l'orientation future de la capitale girondine. Lire sur bordeaux-gazette.com

19/03/26 - 16:32 - Le duel s'intensifie à Bordeaux pour 2026 À Bordeaux, les élections municipales de 2026 s'annoncent particulièrement compétitives avec un affrontement marqué entre Pierre Hurmic, le maire sortant, et son challenger Thomas Cazenave. Ce duel politique mettra en lumière des visions opposées pour l'avenir de la ville. Les enjeux incluent le développement urbain et l'écologie. Lire sur bulletinbordelais.eu

19/03/26 - 15:32 - Philippe Dessertine se retire des municipales à Bordeaux À Bordeaux, Philippe Dessertine a annoncé son retrait de la course aux élections municipales de 2026, créant une surprise au sein de la candidature qui s'annonçait prometteuse. Son départ soulève des questions sur l'avenir politique de la ville dans le contexte électoral local. Les enjeux municipaux se précisent alors que d'autres candidats se positionnent. Lire sur bulletinbordelais.eu

19/03/26 - 13:46 - Pierre Hurmic courtise ses électeurs à Bordeaux À Bordeaux, le maire sortant Pierre Hurmic intensifie sa campagne avant le second tour des élections municipales, après le retrait de Philippe Dessertine. Visant les abstentionnistes, il propose de sauver un service postal menacé et se concentre sur les quartiers défavorisés qui n'ont pas voté. Avec un taux de participation de seulement 44,1 % à la Benauge, il cherche à mobiliser les voix de gauche. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 11:46 - Le RN peut influencer le conseil de la métropole Les élections municipales de 2026 à Bordeaux auront un impact majeur sur la répartition des sièges au conseil métropolitain, où la droite et le RN pourraient influencer la composition. Actuellement, 16 des 28 communes ont élu leurs conseils, mais le poids démographique de Bordeaux, comptant 34 élus, rend la dynamique complexe. Les scores des candidats, comme Pierre Hurmic et Thomas Cazenave, seront déterminants pour l'attribution des sièges restants. Lire sur sudouest.fr

19/03/26 - 10:03 - La culture soutient Pierre Hurmic à Bordeaux À Bordeaux, des figures du monde culturel soutiennent Pierre Hurmic en vue des élections municipales de 2026. Elles soulignent l'importance de maintenir les budgets culturels malgré les restrictions budgétaires et plaident pour un changement durable dans les méthodes de gouvernance. Cet appel met en avant la nécessité de prioriser les urgences actuelles face à des projets à long terme. Lire sur sudouest.fr

19/03/26 - 09:09 - Un report de voix favorable à Hurmic ? L'électorat de Dessertine, clé du 2e tour Le second tour de l'élection municipale 2026 à Bordeaux mettra aux prises deux candidats : le maire sortant écologiste Pierre Hurmic et le macroniste Thomas Cazenave. Seulement, le retrait de l'économiste Philippe Dessertine a jeté un froid dans la campagne et fait de ce second tour un duel très incertain. Alors, à quoi s'attendre ? "Ce sera compliqué et serré jusqu’au bout car il y a beaucoup d’inconnues", dit Ludovic Renard, politologue à Sciences Po Bordeaux, dans les colonnes de 20Minutes. "Plus de 42% de l’électorat du premier tour n’aura plus d’offre politique correspondant à son vote de dimanche dernier", estime de son côté Jean Petaux, politique et chercheur associé au Think thank spirales Institut. "Une partie de l’électorat de Dessertine pourrait se 'venger' de Cazenave et, quand ces électeurs ne s’abstiendront pas, se reporter sur Hurmic", assure-t-il. Le maire sortant va également bénéficier de réserves de voix à gauche, notamment celles qui se sont portées sur la candidature de Nordine Raymond (LFI) au premier tour.

19/03/26 - 09:01 - A qui Dessertine donera son souien ? À Bordeaux, le retrait de Philippe Dessertine crée des tensions en vue des élections municipales de 2026. Les électeurs se questionnent sur la répartition des 20 200 voix qu'il a recueillies, entre Thomas Cazenave et Pierre Hurmic, le maire en place. Les opinions divergent sur les choix politiques, entre soutien à Hurmic et rejet de la politique actuelle. Lire sur sudouest.fr

19/03/26 - 08:46 - Les candidats peinent à se départager à Bordeaux À Bordeaux, les élections municipales de 2026 mettent en avant quatre thèmes majeurs : sécurité, logement, mobilité et cadre de vie. Pierre Hurmic et Thomas Cazenave présentent des propositions distinctes, notamment le renforcement des effectifs de police et la construction de logements sociaux. Les deux candidats s'affrontent sur leurs visions du développement urbain et de la gestion de la sécurité. Lire sur sudouest.fr