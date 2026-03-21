Résultat de l'élection municipale 2026 Paris : Un 2e tour très serré entre Dati et Grégoire

Le 2e tour de l'élection municipale à Paris oppose trois candidats, mais c'est entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati que le scrutin se joue. La bataille est acharnée, les accusations fusent, mais les sondages donnent un avantage clair à l'un des candidats.

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09:11 - Rachida Dati pourrait rafler la majorité absolue au Conseil municipale malgré une triangulaire serrée Dans l'entre-deux-tours parisien, les soutiens de Sophia Chikirou (LFI) tentent de rassurer leur électorat en affirmant qu'un vote pour la candidate insoumise ne ferait pas le jeu de Rachida Dati. Selon eux, une alliance post-électorale avec Emmanuel Grégoire (PS) permettrait de conserver la majorité au Conseil de Paris, même en cas de victoire de la droite. Pourtant, ce calcul se heurte à la réalité de la loi « PLM ». Grâce à la prime majoritaire de 25 %, le candidat arrivant en tête au second tour, même avec un score serré dans une triangulaire, rafle automatiquement 41 sièges sur 163, lui assurant quasiment la majorité absolue. En cas de victoire de Rachida Dati, l'addition des sièges de la gauche resterait donc insuffisante pour inverser la donne. Lire sur leparisien.fr

Les résultats du dernier sondage des municipales à Paris Sondage Elabe pour BFMTV, Le Figaro et La Tribune dimanche, du 20 mars

07:01 - Anne Hidalgo soutient son ancien adjoint Emmanuel Grégoire À Paris, Anne Hidalgo soutient Emmanuel Grégoire, son ancien adjoint, pour les élections municipales de mars 2026. À deux jours du second tour, elle met en garde contre Rachida Dati, son adversaire, sur les risques d'une victoire de la droite. L'ancienne maire, qui n'est pas candidats pour ces élections, espère que les électeurs choisiront son candidat pour poursuivre son œuvre. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 19:01 - Sarah Knafo réagit aux accusations d'Emmanuel Grégoire À Paris, Sarah Knafo a accusé Emmanuel Grégoire de mensonge concernant son retrait des élections municipales de 2026, affirmant que sa décision n'a été influencée par aucune intervention d'Emmanuel Macron. Grégoire maintient que le président a tenté de la pousser à se retirer. Le second tour opposera donc Grégoire, Sophia Chikirou et Rachida Dati. Lire sur bfmtv.com

20/03/26 - 18:03 - Emmanuel Grégoire formule des engagements face au scandale des violences dans le périscolaire À quelques jours du second tour des élections municipales à Paris, Emmanuel Grégoire a abordé le scandale des violences dans les activités périscolaires. Il a reconnu une responsabilité collective dans cette crise, tout en se distanciant de toute responsabilité personnelle. Grégoire promet de réformer en profondeur l'organisation du périscolaire s'il est élu. Lire sur rtl.fr

20/03/26 - 17:30 - La prime majoritaire pourrait desservir la gauche à l'issue des élections À Paris, la prime majoritaire pourrait empêcher le candidat socialiste Emmanuel Grégoire d'obtenir une majorité lors des élections municipales de 2026. Lucie Castets a averti que les voix s'éparpillant entre les candidats de gauche renforceront les droites autour de Rachida Dati. Ce mécanisme électoral, en changement, modifie la répartition des sièges au conseil municipal. Lire sur rtl.fr

20/03/26 - 17:03 - L'affaire des violences sexuelles dans le périscolaire bouscule la campagne À Paris, le sujet des violences sexuelles dans le périscolaire secoue la campagne des élections municipales de 2026. Depuis 2025, des signalements de violences sexuelles visant des animateurs ont été rapportés, entraînant la suspension de plusieurs d'entre eux. Les familles, confrontées à un silence institutionnel, réclament des réponses et des réformes urgentes pour protéger leurs enfants. Lire sur rtl.fr

20/03/26 - 16:04 - Les électeurs insoumis à Paris hésitent pour le second tour À Paris, les électeurs insoumis se montrent divisés à l'approche du second tour des élections municipales, prévu le 22 mars. Tandis que certains soutiennent Sophia Chikirou, d'autres sont attirés par Emmanuel Grégoire. Les tensions montent entre militants, chacun cherchant à mobiliser le vote en leur faveur. Lire sur huffingtonpost.fr

20/03/26 - 15:54 - Un 2e tour très serré entre Dati et Grégoire Les élections municipales de 2026 à Paris pourraient voir un second tour très disputé entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, selon un sondage. Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche, est crédité de 46 % des voix, tandis que Rachida Dati est à 44 %. La campagne prend une tournure intense avec des accusations d'intervention politique. Lire sur leparisien.fr

20/03/26 - 14:22 - Marine Le Pen appelle à faire barrage à Emmanuel Grégoire À Paris, Marine Le Pen appelle à faire barrage à Emmanuel Grégoire, l'accusant d'être responsable de violences à l'école. Elle critique la gauche pour sa gestion des incidents touchant des enfants et invite les électeurs à voter contre lui. Le candidat de la gauche, quant à lui, dénonce cette instrumentalisation politique des drames de l'enfance. Lire sur bfmtv.com

20/03/26 - 12:31 - Près de 750 000 spectateurs devant le débat entre les candidats à la mairie de Paris Les municipales à Paris s'intensifient avec un dernier débat diffusé mercredi 18 mars au soir sur BFMTV. Il a rassemblé près de 750 000 téléspectateurs . Les candidats, Sophia Chikirou, Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, affinent leurs stratégies à l'approche du scrutin. Chaque faction cherche à renforcer son électorat pour les dernières heures de campagne. Lire sur leparisien.fr

20/03/26 - 11:30 - Le détail des reports de voix de Bournazel, Knafo, et même de Chikirou Pour qui les électeurs de Pierre-Yves Bournazel vont-ils voter au 2e tour de l'élection municipale à Paris ? Si la logique voudrait qu'ils se reporte sur Rachida Dati conformément à l'alliance conclue, les voix seraient plus dispersées selon le sondage Elabe-Berger-Levrault pour BFMTV, Le Figaro et La Tribune Dimanche. L’électorat de Pierre-Yves Bournazel voterait à 56 % pour Rachida Dati, 35 % pour Emmanuel Grégoire et 8 % ont l’intention de s’abstenir précise l'étude. Quant à l'électorat de Sarah Knafo, qui s'est retirée a et a appelé à voter contre la gauche, il devrait très largement plébisciter la candidate de la droite pour le second tour : 86 % d'entre eux assurent qu'ils voteront pour Rachida Dati. A noter qu'Emmanuel Grégoire aussi peut profiter d'un report de voix puisque, selon l'étude, 20% des électeurs de Sophia Chikirou auraient l’intention de voter pour lui ce dimanche.