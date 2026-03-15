Résultat de Rachida Dati à la municipale 2026 à Paris : la droite affaiblie par l'extrême droite ?

Rachida Dati, candidate de la droite à l'élection municipale de Paris, espère s'imposer en tête des résultats du 1er tour, devant la gauche et malgré la montée de l'extrême droite, ce dimanche 15 mars.

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L'objectif de Rachida Dati à l'élection municipale de Paris est clair : reprendre l'Hôtel de Ville à la gauche qui dirige la capitale depuis 25 ans. La candidate de LR aux scrutins des dimanches 15 et 22 mars 2026 se présente comme la meilleure option pour assurer "l'alternance" à la mairie de Paris. La campagne a pourtant montré des failles dans la stratégie de la maire sortante du VIIe arrondissement de Paris.

Rachida Dati a rencontré un adversaire de taille à gauche : Emmanuel Grégoire qui a réussi à former une alliance du PS, du PCF et des Écologistes dès le premier tour de l'élection municipale. Elle a également dû composer avec la volte-face du camp présidentielle qui lui a préféré le candidat du parti Horizons Pierre-Yves Bournazel. Et a été affaiblie par la montée de la candidate Reconquête, Sarah Knafo, au fil de la campagne. Ces deux candidatures n'étaient initialement pas prévues et risquent de coûter cher à Rachida Dati en entraînant une division des voix des électeurs du centre, de la droite et de l'extrême droite.

Si la candidate de la droite à la municipale 2026 à Paris ne s'est avouée vaincue pendant la campagne, elle a dû essuyer les attaques de ses adversaires qui ont appuyé sur ses points faibles. A commencer par ses déboires judiciaires à même de remettre en question une éventuelle victoire de Rachida Dati à Paris : la candidate est citée à comparaître lors d'un procès en correctionnelle pour corruption et trafic d'influence en septembre 2026 et encourt une peine d'inéligibilité.

Les résultats de Rachida Dati dans les sondages sur la municipale à Paris

Considérée comme la favorite de l'élection municipale avant le début de la campagne, Rachida Dati a été devancée par Emmanuel Grégoire dans les résultats des sondages publiés jusqu'à la fin de la campagne le vendredi 13 mars. La candidate LR n'a jamais été donnée plus haut qu'en deuxième position derrière l'union de la gauche pour le 1er tour du scrutin. Les sondages ont également réduit les chances de victoires de Rachida Dati au 2nd tour à mesure que la campagne avançait, ils l'ont cependant jugée en mesure de rivaliser avec le favori de l'union de la gauche et de l'emporter dans une certaine configuration.

Le résultat de Rachida Dati à l'élection municipale 2026 pâtirait d'une quinquangulaire ou d'une quadrangulaire qui couronnerait Emmanuel Grégoire selon les sondages publiés avant la période de réserve. La candidate aurait plus de chances dans une triangulaire et éventuellement un duel.

Dati en quête d'une alliance, mais opposée à "l'union des droites"

Dans une campagne plus difficile que prévue et avec des sondages moins favorables qu'escomptés, Rachida Dati cherche à réunir la droite et le centre derrière sa candidature. Donc à pousser Pierre-Yves Bournazel et l'ensemble de camp présidentiel au retrait pour se rallier à elle, comme le plan prévu à l'origine. L'élue parisienne défend cette alliance, mais pour y parvenir elle préfère faire pression sur son rival et le camp macroniste plutôt que de les brosser dans le sens du poil. Une stratégie aux résultats discutables auprès de Pierre-Yves Bournazel qui a refusé de se retirer du 2e tour en cas de qualification et a promis de ne rejoindre "ni Emmanuel Grégoire, ni Rachida Dati". La manœuvre semble toutefois fonctionner auprès d'Edouard Philippe qui a promis de tout faire en faveur de l'union au 2nd tour.

Si Rachida Dati cherche une alliance, elle refuse catégoriquement de s'associer à l'extrême droite, malgré les nombreux appels à former "l'union des droites" lancés par Sarah Knafo, la candidate de Reconquête. La maire du VIIe arrondissement a un temps craint d'être ralliée de force par la prétendante d'extrême droite, mais celle-ci croit désormais en ses chances de se qualifier au second tour et refuse de se retirer au profit de Rachida Dati, à moins de conclure une fusion des listes. Une alliance entre Dati et Knafo semble donc compromise, mais cela ne fait pas pour autant les affaires de la droite qui mise en partie sur l'électorat de l'extrême droite pour s'imposer devant Emmanuel Grégoire.