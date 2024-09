DIRECT. Jeux paralympiques 2024 : Léauté en or, Gaugain en argent et Jouanny en bronze ! Le live

Ce mercredi 4 septembre doit amener une pluie de médailles à la délégation française.

Chiffres et lettres devant les sports L'essentiel Les Jeux paralympiques se poursuivent en ce mercredi 4 septembre. Le para cyclisme sur route fait son retour, avec les épreuves de contre-la-montre et les médailles sont arrivées tôt ce matin avec Heïdi Gaugain en argent et Alexandre Léauté en or avant le bronze de Jouanny. On attend également Kevin Le Cunff, Dorian Foulon et Mathieu Bosredon qui visent l'or. Dimitri Pavadé veut aussi briller en saut en longueur. Le programme est également chargé en para tennis, avec notamment Stéphane Houdet, en para natation, avec Kylian Portal, ou encore en para tennis de table avec la demi-finale de Fabien Lamirault.

Hier, Laurent Chardard, au 50 m papillon (S6), Ugo Didier, au 100 m dos (S9), et Alex Portal, au 200 m 4 nages (SM13), ont enflammé le bassin avec une médaille de bronze et deux en argent. Matéo Bohéas a glané le bronze en para tennis de table (MS10).

Suivez toutes les infos et les résultats des Jeux paralympiques 2024.

10:44 - Pas de médaille pour Maxime Thomas Le Français a été battu trois sets à un en quart de finale du para tennis de table. 10:41 - Les Françaises huitièmes du tournoi de goalball L'équipe de France féminine a sûrement réalisé son meilleur match pour sa première véritable compétition internationale, mais s'incline 4-3 dans le match de classement pour la 7e et 8e place contre la Corée du Sud. 10:36 - Pas de médaille pour Anaïs Vincent Pour ses premiers Jeux paralympiques, la Française est cinquième du contre-la-montre en classification H3. Athlètes, performances spectaculaires, disciplines... 10:31 - Pas de demi-finale pour Gauthier Trésor Makunda Le Français termine troisième de sa série au 100m T11 et ne devrait pas passer au tour suivant. 10:15 - Timothée Adolphe passe sans soucis Une bonne mise en action pour le Français en série du 100m T11, qui s'impose sans forcer dans sa série. 10:09 - Médaille de bronze pour Florian Jouanny Florian Jouanny termine à la troisième place sur contre-la-montre sur route H2 à seulement 46 centièmes de la deuxième place ! C'est la troisième médaille du jour pour le para cyclisme. C'est la troisième médaille du jour pour le para cyclisme. 10:05 - Pas de finale pour Assya Maurin Espiau Sur le 200m quatre nages SM14, la Française termine 11e des séries et ne verra pas la finale. 09:52 - Florian Jouanny deuxième au premier intermédiaire Le Français est dans le jeu après 5,6 kilomètres, avec seulement 11 secondes de retard sur l'Espagnol Sergio Garrote Munoz. 09:45 - Florian Jouanny en course Le Français s'est élancé il y a quelques minutes en classification H2 sur le contre-la-montre. C'est la catégorie de handbike. 09:43 - Léane Morceau cinquième Pas de finale sur le 100m nage libre S12 pour la Française, qui prend le dixième temps des séries. 09:41 - Brianna Vidé également qualifiée Après Clémence Delavoipière, sa compatriote passe également en huitièmes de finale au fleuret assis catégorie A en s'imposant 15-11 contre la Thaïlandais Aphinya Thongdaeng. 09:36 - Kylian Portal qualifié Sixième temps des séries et troisième de son groupe, Kylian Portal se qualifie pour la finale du 100m nage libre S12. Il faudra nager plus vite ce soir s'il veut aller chercher une médaille. 09:32 - Le goalball a débuté L'équipe de France féminine de goalball joue actuellement son match de classement en goalball contre la Corée du Sud. Elles sont menées 2-1. 09:16 - Delavoipierre qualifiée La Française s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du fleuret féminin en catégorie A en battant la Brésilienne Oliveira. 09:13 - Le record de Tokyo est battu ! Avec la médaille d'or d'Alexandre Léauté, le record de Tokyo est déjà battu pour la délégation française avec 12 titres au total et ce n'est pas terminé ! 09:04 - Patouillet heureuse de faire les épreuves en Seine Saint Denis "Pour moi, c'est très fort de faire ces épreuves en Seine-Saint-Denis ! Bien sûr, ça aurait été beau de le faire dans les beaux quartiers parisiens mais on va dire qu'en fonction des quartiers, on n'avait pas les mêmes privilèges. Peut-être que ça va faire découvrir le sport para à certaines personnes et que leurs enfants ou leurs proches pourront se mettre au sport, sans que leur handicap ne soit un frein. Je trouve ça génial d'aller montrer le sport para à toutes les populations" a expliqué la Française après le chrono. 08:59 - Léauté champion paralympique ! Il l'a fait ! Le Français est sacré champion paralympique en contre la montre C2 ! Il devance le Belge Vromant de deux secondes pour obtenir son deuxième titre. 08:49 - Léauté 3e au temps intermédiaire Alexandre Léauté est pour le moment à la troisième place provisoire de ce contre la montre. 08:37 - Alexandre Léauté est parti Alexandre Léauté vise l'or sur le contre-la-montre C2. Il est parti il y a quelques minutes. 08:31 - Marie Patouillet cinquième C'était un peu juste pour la championne paralympique de la poursuite sur piste qui termine à 1'27 de Sarah Storey. 08:27 - Médaille d'argent pour Heïdi Gaugain ! La Française est battue pour seulement quatre secondes par la légende Sarah Storey ! C'est cruel pour la jeune cycliste de 19 ans mais elle se console avec la médaille d'argent. 08:20 - Heïdi Gaugain en tête au premier temps intermédiaire Sept secondes d'avance pour la Française face à Sarah Storey, qui a pourtant l'habitude de partir très fort. 08:06 - C'est parti pour les contre-la-montre sur route Pluie de médailles potentielles ce matin avec les contre-la-montre sur route, et déjà des Françaises sur la route puisque Marie Patouillet et Heïdi Gaugain, déjà médaillées sur la piste, viennent de s'élancer en classification C5. 03/09/24 - 22:55 - On fait le bilan de cette journée ! Il n'a manqué que l'or pour vivre une journée parfaite ! Les médailles sont venues du bassin grâce à Laurent Chardard (bronze), Ugo Didier (argent), et Alex Portal (argent). Matéo Bohéas a glané le bronze en para tennis de table. La délégation française compte ainsi 38 médailles (5e meilleur bilan des pays engagés). 03/09/24 - 22:53 - La France est éliminée en basket fauteuil Il n'y a pas eu d'exploit dans ce quart de finale des Jeux paralympiques. La France n'a pas fait le poids face aux États-Unis (82-47).

Découvrez un focus sur tous les sports des Jeux paralympiques avec les règles, la classification et le programme des épreuves

L'objectif pour ces Jeux paralympiques 2024 est assez élevé pour la délégation française qui espère battre tous les records comme pour les Jeux olympiques. "L'objectif tient surtout des médailles d'or, parce que c'est ce qui compte le plus au tableau des nations", rappelle Marie-Amélie Le Fur. "[...] On m'a demandé si ce n'était pas une ambition au rabais par rapport au top 5 olympique. Mais on avait tellement déserté la performance, on revient de loin. On était 14e à Tokyo; viser le top 8, c'est doubler le nombre de médailles d'or, donc une véritable ambition'' a lancé Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique français. Pour rappel, en 2021, la délégation paralympique tricolore avait décroché 54 breloques, dont onze titres olympiques.