DIRECT. Jeux paralympiques 2024 : Antoine Praud en bronze, les frères Portal qualifiés pour la finale de 400m, Leauté vise une deuxième médaille, le live

Ce samedi 31 août, Alexandre Leauté tentera de décrocher une seconde médaille d'or dans ces JO sur l'épreuve du contre la montre C1-3. Des espoirs sont placés sur Portal et Morceau en para-ntation ainsi que sur Foulon, Le Cunff et Le Rousseau en para-cyclisme sur piste.

Chiffres et lettres devant les sports L'essentiel Antoine Praud a crée une énorme surprise en remportant la médaille de bronze sur le 1500m T54 (para-athlétisme). Alexandre Leauté s'est qualifié pour la finale de 1000m contre la montre C1-3 (para-cyclisme). Après la médaille d'or hier en poursuite il vise un autre titre cet après midi mais la tâche s'annonce rude face au Chinois Zhangyi. D'autres tricolores visent le podium en para-cyclisme, à l'instar de Foulon (poursuite C5) de Le Cunff et Le Rousseau (poursuite C4). Alex et Kylian Portal se sont qualifiés pour la finale de 400m nage libre S12 tout comme Léane Morceau sur 100m dos S12.

Lors de la deuxième journée des Jeux des paralympiques, Alexandre Léauté a été sacré sur la poursuite individuelle en para cyclisme. D'autres médailles ont été acquises par les athlètes français avec une pluie d'argent. C'est le cas de Tanguy De la Forest en para tir, d'Hector Denayer en para natation sur le 100 m brasse ou de Djelika Diallo en para taekwondo. La paire Fabien Lamirault et Julien Michaud et Alex Portal ont eux obtenu la médaille de bronze.

11:16 - Antoine Praud en bronze ! Quelle course d'Antoine Praud qui finit troisième de cette finale de 1500m T54 en battant son record de 4 secondes (3'51"). Le Français a fait un dernier tour de folie pour terminer derrière le Biélorusse Iaremchuk et l'Australien Roeger 11:12 - Finale de 1500m T46 Antoine Praud se lance dans sa finale de 1500m T46 dans un stade quasiment comble. Le Français a le 6e meilleur temps des seize engagés. Une médaille est espérée. 11:09 - Bouge et Daviet en finale ! Vainqueurs de la course de repêchage en 8'29''61, Perle Bouge et Benjamin Daviet se sont qualifiés en finale de Deux de Couple PR2 mixte. La finale est prévue demain Athlètes, performances spectaculaires, disciplines... Retrouvez les images des Jeux paralympiques 2024 Voir les images Les images fortes des Jeux paralympiques 2024 11:03 - Debrunner sacrée sur 5000m La Suissesse Catherine Debrunner a pris la première place sur le 5000m T54 en para-athlétisme. Grâce à un chrono de 10'43''62 elle devance l'Américaine Scaroni et l'Australienne Rozario. 10:58 - Leauté redoute Zhangyi Alexandre Leauté a mis le Chinois Li Zhangyi en grand favori de la finale de 1000m contre la montre C1-3 cet après midi "J'ai un adversaire coriace aujourd'hui (Li Zhangyu). J'ai battu le record du monde de ma catégorie mais ça ne suffit pas. Après la médaille d'hier, j'ai enfin bien dormi, j'ai senti la pression retombée" 10:52 - Alexandre Leauté établit le deuxième meilleur temps des séries Alexandre Leauté fait le deuxième meilleur temps des séries de 1000m contre la montre C1-3 en 1'04"72 derrière le Chinois Li Zhang Yu. Le tricolore établit même un nouveau record du monde dans la catégorie C2. A noter que l'épreuve du contre la montre rassemble trois catégories d'hanidcaps (C1, C2, C3) 10:48 - Peyroton-Dartet réalise le cinquième temps En 1 minute 10 secondes, Thomas Peroton Dartet réalise le cinquième temps des séries. Il reste quatre coureurs en lice, la mission s'annonce compliquée pour Thomas pour une place en finale. 10:44 - Les 6 meilleurs temps en finale Seuls 6 coureurs seront qualifiés pour la finale de 1000m contre la montre C1-3. C'est Thomas Peyroton-Dartet qui se lancera le premier parmi les Bleus, il sera face au grand favori Chinois Li Zang Yu. 10:37 - Les Français en lice sur le 1000m contre la montre C1-3 Alexandre Leauté et Thomas Peyroton Dartet se lancent dans la série de 1000m contre la montre C1-3. Un seul objectif: une qualification pour la finale. 10:34 - Ouhdadi el Ataby remporte le 5000m Grâce à un dernier tour très rapide, l'Espagnol Yassine Ouhdadi El Ataby a remporté l'or sur 5000m T13 en s'imposant devant le Russe Kostin (15'50''64) 10:31 - Portal confiant pour ce soir Alex Portal est confiant pour la finale comme il l'a déclaré au mirco de France 2 "On sait tous les deux ce qu'on a à faire ce soir, je pense que je vais bien aimer la course. Ca se rapproche un petit peu de Boki, je vais essayer être focus sur mes techniques, et je sais comment je vais la gérer" 10:28 - Alex et Kylian Portal impressionnants ! Les deux frangins ont survolé la série de 400m nage libre S12. Alex Portal a pris la première place en devançant son frère en 4'12''99 contre 4'14""07. Très belle image de ces Jeux Paralympiques. Nous espérons le même dénouement en finale cet après midi 10:22 - Alex et Kylian Portal dans la même série C'est les séries de 400m nage libre S12 ! Alex et Kylian Portal sont au départ de la première série. 10:17 - Alexis Sanchez assure sa qualification Toute comme Nathalie Bénoit, Alexis Sanchez a assuré sa qualification en finale de Skiff PR1 hommes para-aviron en finissant deuxième de la course de repêchage derrière l'Israëlien Daniel (9'22''47 contre 9'24''71) 10:14 - Alexis Sanchez en tête des repêchages Alexis Sanchez est en tête de la course de repêchage pour se qualifier pour la finale de Skiff PR1 hommes para-aviron devant l'Israëlin Daniel. Le Marseillais devrait assurer sa place en finale sans difficultés 10:07 - Antoine Praud attendu sur le 1500m Début des épreuves de para-athlétisme. Le Français Antoine Praud (1500m T46) est l'un des espoirs de la délégation française pour une médaille aujourd'hui. Le Rennais qui s'entraîne avec les valides tout au long de l'année a un record personnel à 3'55" 10:00 - Marin Espiau sixième Assya Marin Espiau finit sixième de sa série de 200m nage libre S14 en 2'22''14. Elle ne devrait pas se qualifier pour la finale de la discipline. La tricolore devrait néanmoins être plus compétitive sur 100m brasse. "Ce n'est pas mon meilleur temps, mais je suis contente d'être là. Il reste encore 3 courses et le 200m nage libre je ne l'ai pas préparé tant que ça" a avoué Assya 09:55 - Marin Espiau pour une place en finale En catégorie S14, Assya Marin Espiau se lance dans sa série de 200m nage libre. Ce n'est pas la spécialité de la Française, mais elle vise quand même une qualification en finale. 09:51 - Nathalie Bénoit qualifiée pour la finale. Médaillée à Tokyo, Nathalie Bénoît s'est qualifiée pour la finale Skiff PR1 femmes en remportant brillamment sa course de repêchage en 10'24''82 à trente secondes de sa dauphine. La finale est prévue pour demain. 09:48 - Morceau qualifié en finale Léane Morceau est qualifié pour la finale de 100m dos S12 (à 17h23), elle a le 7ème temps des demi-finalistes. 09:46 - Michaud pour une place en finale Jean Louis Michaud joue sa qualification pour la finale de tir (10M carabine à air comprimé), le Français est huitième actuellement. 09:42 - Morceau troisième Léane Morceau finit troisième de sa série de 100m dos en 1'15"04 loin derrière l'Ukrainienne Stetsenko. A trois minutes de son record personnel, elle est loin de son meilleur niveau mais ne devrait pas avoir du mal à assurer sa qualification. On attend la deuxième série pour la confirmation. 09:39 - Léane Morceau en lice pour les séries Début des épreuves de para-natation à Paris Défense Arena. Dans la catégorie S12, Léane Morceau s'apprête à se lancer sur les séries de 100m dos 09:36 - Jakobs et Toupé défaits Malgré un sursaut dans le second set, la paire Françaises Jakobs-Toupé a été battue par la paire Coréenne Choi-Kim (WH double hommes para-badminton, tour préliminaire) en 3 sets (21-18, 13-21, 21-15). Les Bleus se sont déjà inclinés dans ce premier tour face à une autre paire Coréenne Jae-Gun/Soo-Young 09:30 - 14-10 pour les Coréens Choi et Kim maintiennent une solide avance de 4 points face à Jakobs-Toupé dans ce troisième set.

L'objectif pour ces Jeux paralympiques 2024 est assez élevé pour la délégation française qui espère battre tous les records comme pour les Jeux olympiques. "L'objectif tient surtout des médailles d'or, parce que c'est ce qui compte le plus au tableau des nations", rappelle Marie-Amélie Le Fur. "[...] On m'a demandé si ce n'était pas une ambition au rabais par rapport au top 5 olympique. Mais on avait tellement déserté la performance, on revient de loin. On était 14e à Tokyo; viser le top 8, c'est doubler le nombre de médailles d'or, donc une véritable ambition'' a lancé Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique français. Pour rappel, en 2021, la délégation paralympique tricolore avait décroché 54 breloques, dont onze titres olympiques.