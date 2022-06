"DIRECT. Législatives 2022 : Le Pen dans les Hauts-de-France, Mélenchon en meeting à Paris... Actus et résultat des sondages"

ELECTIONS LEGISLATIVES. Dans le Pas-de-Calais puis dans l'Oise, Marine Le Pen vient soutenir les candidats du RN aux législatives. Jean-Luc Mélenchon tient un meeting à Paris ce soir, en présence des candidats Nupes de la capitale. Les infos en direct.

Sommaire Dates des élections législatives 2022

Fonctionnement des législatives

Candidats aux législatives 2022

Résultat des sondages sur les législatives 2022

Résultat des élections législatives L'essentiel J-11 avant le 1er tour des élections législatives. Les dimanches 12 et 19 juin, les Français doivent élire le prochain député de leur circonscription et former ainsi la nouvelle Assemblée nationale.

Ce mercredi 1er juin 2022, Jean-Luc Mélenchon tiendra un meeting de soutien aux candidats de la NUPES, à Paris, dans le 11e arrondissement, à partir de 19 heures.

De son côté, Marine Le Pen est dans le nord de la France, en soutien aux candidats du RN. Dans le Pas-de-Calais ce matin, elle est attendue dans l'Oise cet après-midi. Pendant ce temps, son lieutenant Jordan Bardella est en Corrèze.

Si le 1er tour n'a pas encore débuté en métropole et dans les outre-mer, il s'achève ce mercredi pour les Français établis à l'étranger votant par internet. En revanche, pour celles et ceux souhaitant déposer un bulletin dans l'une des urnes installées dans les ambassades, il sera possible de le faire à partir du 4 juin.

Selon le dernier sondage IFOP pour LCI paru mardi soir, la coalition Renaissance, de la majorité présidentielle (LREM, MoDem, Horizons, Agir), est créditée de 27% d'intentions de vote au 1er tour, devant la Nupes (25%) et le RN (21%). Au 2e tour, le sondage estime que le parti présidentiel remporterait entre 275 et 310 sièges. Macron n'est donc pas garanti d'obtenir une majorité absolue, c'est-à-dire 289 sièges minimum.

Suivez sur cette page les dernières actualités de campagne, les sondages, et les informations sur le fonctionnement du scrutin. Dernier sondage sur le premier tour des législatives 2022

EN DIRECT

Recevoir nos alertes live !

14:56 - "Un Chavez gaulois" : Bruno Le Maire étrille Mélenchon et son programme pour les législatives Dans une interview du Figaro, le ministre de l'Economie se montre à la fois optimiste concernant les législatives pour le camp Macron, et alarmiste concernant la Nouvelle union populaire écologique et sociale : "Je n’ai aucune crainte sur la lucidité des Français. Ils savent qu’ils n’ont pas à choisir entre des nuances politiques, mais entre deux destins différents pour la France: l’indépendance que nous proposons et l’humiliation à laquelle M. Mélenchon voudrait nous soumettre." Bruno Le Maire ne mâche pas ses mots concernant Jean-Luc Mélenchon : "Son parti est en réalité celui de la soumission. Soumission à une idéologie collectiviste. Soumission à un parti autoritaire qui ressemble à un clan. Jean-Luc Mélenchon est un Chavez gaulois: 'Je parle, vous écoutez'. Les socialistes et les Verts en sont les premières victimes. Soumission au régime autoritaire de Vladimir Poutine, qu’il essaie en vain de faire oublier. Soumission à une vision communautariste et à l’islam politique. Voilà la réalité de son programme. Voilà pourquoi nous devons le combattre avec la plus totale détermination." 14:45 - Le vote en ligne aux élections législatives est clos pour les Français de l'étranger Les Français résidant à l'étranger inscrits sur les listes consulaires avaient la possibilité de voter par internet depuis vendredi 27 mai pour le 1e tour des élections législatives. Le vote de ce 1e tour est désormais clot, depuis ce midi (heure française). Les Français de l'étrangers peuvent encore voter par correspondance, ou se rendre aux urnes dans leur ambassade le 5 juin. Une nouvelle session de vote en ligne sera ouverte pour le 2e tour des législatives, du 10 au 15 juin. Le 1e tour a été entaché par un bug informatique qui empêchait les utilisateurs d'adresses mail Yahoo de voter, mais ce problème a été réglé lundi soir. 14:28 - Jean-Luc Mélenchon sera à Villeurbanne samedi pour soutenir son gendre, candidat aux législatives A Villeurbanne, dans la 6e circonscription du Rhône, c'est Gabriel Amard qui a été investi par la Nupes pour ces législatives 2022. Un choix de la France insoumise qui a fait grincer des dents les élus locaux de gauche : Gabriel Amard, en effet, a fait toute sa carrière en région parisienne et est, aux yeux des locaux, un parachuté. Samedi 4 juin, Jean-Luc Mélenchon viendra à Villeurbanne soutenir ce candidat qu'il connait bien, puisqu'il n'est autre que le compagnon de sa fille, Maryline Mélenchon. Le chef insoumis prendra la parole à 16h au gymnase Raphaël De Barros de Villeurbanne. Lire l'article Le députomètre : votre député a-t-il voté les réformes d'Emmanuel Macron ? 14:20 - Jordan Bardella est en Corrèze pour soutenir le candidat RN aux législatives Valery Elophe Le patron par intérim du RN n'est pas lui-même candidat aux élections législatives 2022, mais il ne fait pas moins campagne aux côtés des candidats de son parti. Aujourd'hui, Jordan Bardella s'est rendu à Brive-la-Gaillarde. Sur Twitter, il commente : "Avec 44% des voix au second tour pour Marine Le Pen, la Corrèze peut créer la surprise en se donnant des députés patriotes qui seront, à Paris, la voix de la France rurale. À Brive-la-Gaillarde, je suis venu soutenir Valery Elophe, qui portera nos couleurs les 12 et 19 juin !" 13:50 - Gérald Darmanin "a toute la confiance du président de la République", assure Olivia Grégoire Les incidents survenus au Stade de France valent de nombreuses critiques à l'encontre du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mauvais timing pour ce dernier, à moins de deux semaines du 1e tour des législatives, auxquelles il est candidat dans le Nord. Mais en sortant du conseil des ministres, Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, l'affirme : "Le président de la République n'a même pas eu besoin de rappeler qu'il soutenait totalement son ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin était à nos côtés comme chaque mercredi. Gérald Darmanin est un ministre de l'Intérieur qui a toute la confiance du président de la République." Le ministre de l'intérieur et la ministre des sports sont entendus ce soir par le Sénat sur les événements de samedi dernier. 13:25 - Pour Olivia Grégoire, la réforme des retraites est "indispensable" La nouvelle porte-parole du gouvernement est également candidate aux élections législatives dans la 12e circonscription de Paris, où elle a déjà été élue en 2017. A la sortie du conseil des ministres, aujourd'hui, Olivia Grégoire a réaffirmé la nécessité de procéder à une réforme des retraites : "Nous la ferons parce qu’il nous faut financer de grandes priorités [...], notamment la question de l’autonomie, de la dépendance", a-t-elle déclaré. La réforme, très controversée, ne devrait cependant pas être lancée avant le 2e tour des législatives, qui aura lieu le 19 juin. 11:57 - Marine Le Pen fait campagne pour les législatives à Audruicq (Pas-de-Calais) Marine Le Pen est arrivée à Audruicq ce matin, dans la 7e circonscription du Pas-de-Calais, pour y soutenir le candidat du RN aux élections législatives. "C'est Marc de Fleurian, vous l'avez déjà vu plein de fois sur le marché, c'est un garçon remarquable !" Lance-t-elle à l'adresse des habitants en distribuant ses tracts. Elle-même est candidate dans une circonscription voisine, la 11e du Pas-de-Calais. Plus tard dans la journée, Marine Le Pen est attendue dans le département de l'Oise. Dans la région des Hauts-de-France, la candidate du RN est arrivée en tête lors du 2e tour de la présidentielle, récoltant plus de 52% des voix. 11:30 - Pour Bruno Le Maire, Jean-Luc Mélenchon "est une personnalité autoritaire" qui mènerait "à la ruine du pays" Sur France Inter, le ministre de l'Economie tacle Jean-Luc Mélenchon et le programme de la Nupes pour les élections législatives. "Je ne veux pas de régime autoritaire, or M. Mélenchon est une personnalité autoritaire", affirme-t-il. "Je ne veux pas la collectivisation des moyens de production, parce que ça a conduit à la ruine de tous les pays qui ont employé ces moyens-là. Je ne veux pas qu'on promette des illusions aux Français, comme la retraite à 60 ans, qui coûte 100 milliards d'euros, qui entrainera inéluctablement une augmentation des impôts et des taxes des Français et qui nous mènera directement à la ruine du pays." 11:10 - Une des accusatrices de Damien Abad explique pourquoi elle ne porte pas plainte Le ministre des Solidarités est toujours candidat aux élections législatives dans l'Ain, malgré deux signalements pour viol à son encontre. Mardi soir, dans l'émission "A l'air libre" de Médiapart, ses deux accusatrices ont réitéré leurs récits. L'une d'elle, Chloé, qui témoigne anonymement, y explique pourquoi elle ne veut pas porter plainte : "Porter plainte pour quoi? Pour qu'à la fin, Damien Abad et tout le monde puisse dire: 'Oui, mais c'est classé sans suite donc il ne s'est rien passé'?" Pointe-t-elle. "Je ne veux pas me lancer dans un parcours de la combattante extrêmement onéreux, extrêmement humiliant", ajoute-t-elle, "raconter cette histoire, raconter ces détails glauques, personne n'a envie de le faire". Suite au signalement de l'observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique au parquet de Paris, celui-ci a indiqué qu'il n'ouvrait pas d'enquête préliminaire, ne pouvant identifier la victime. 10:55 - Bruno Retailleau vise un groupe LR "d'une cinquantaine de députés" à l'issue des élections législatives Le président du groupe LR au Sénat est lucide sur l'état de son parti, mais pas pessimiste : "On a eu une raclée à la présidentielle, mais je pense que la France a besoin que nous incarnions une autre voix entre les oppositions radicales de Mélenchon et de Le Pen à Macron", déclare-t-il sur Europe 1. "Notre famille politique existe toujours, nous n'avons pas été convaincants. Il faudra tout changer et nous changerons tout", admet Bruno Retailleau. Pour les législatives 2022, il vise l'objectif d'un groupe "d'une cinquantaine de députés", qu'il juge possible. 10:40 - Pour François Hollande, le programme de la Nupes pour les élections législatives n'est "pas crédible" Pour l'ancien président de la République, interrogé sur BFMTV, "le programme de la NUPES est le problème principal, parce que pour que les Français adhèrent à une solution alternative à celle qui est aujourd'hui appliquée, celle d'Emmanuel Macron, il faut absolument qu'il y ait un programme qui puisse être appliqué et applicable. [...] Aucune de ces propositions n'est condamnable en elle-même, mais c'est leur accumulation qui ne serait pas crédible. Et au niveau européen, ça induirait nécessairement une crise, d'où l'idée de la désobéissance. Pour que la gauche soit à nouveau source d'espérance, il faut qu'elle soit à la fois audacieuse, sur la question sociale, environnementale, mais il faut aussi qu'elle soit crédible." 10:22 - Patrick Kanner salue l'alliance des gauches autour de la France insoumise aux élections législatives Le président du groupe des socialistes au Sénat confirme sur Sud Radio qu'il soutient tous les candidats de la Nupes aux élections législatives : "La seule personne qui n'est pas Nupes que je vais aller soutenir, c'est Lamia el Aaraje, dans le 20e arrondissement de Paris", précise-t-il. Interrogé sur la Nupes, Patrick Kanner parle d'un "accord extrêmement positif, très gagnant-gagnant pour la France insoumise, qui a réussi à transformer avec M. Mélenchon un vote 'one shot' le 10 avril dernier en centre de gravité de la gauche." Il ajoute : "Cette alliance nous permettra, à nous, socialistes, je l'espère, d'avoir un groupe important", même s'il avoue avoir "pas mal de désaccords avec des positions qui sont celles de LFI." 10:10 - Marine Le Pen tacle les mensonges du gouvernement sur l'inflation et expose son programme Sur France 2, la candidate du RN aux élections législatives dans le Pas-de-Calais fustige l'attentisme du gouvernement concernant l'inflation. "En janvier, M. Le Maire nous expliquait que l’économie française tournait à plein régime. Durant le débat entre les deux tours, M. Macron a dit qu’il n’y avait pas d’inflation. Ils mentent jusqu’à qu’ils ne puissent plus faire autrement que de dire la vérité", critique Marine Le Pen. Elle expose ses propres solutions pour lutter contre l'inflation : baisser la TVA sur l'énergie et sur les produits de première nécessité, mais également réduire les dépenses liées à "la contribution spectaculaire à l’Union européenne" et à "l’immigration, qui coûte une fortune à la France". La candidate déplore également l'embargo européen sur le pétrole et le gaz russe, qui va, selon elle, contribuer à faire augmenter les prix. 10:00 - GiIles le Gendre répond à Rachida Dati et annonce qu'il va porter plainte pour "dénonciations calomnieuses" Dans un communiqué, le député de Paris, candidat à sa réélection aux législatives 2022, réagit au signalement déposé par Rachida Dati contre lui. "A quelques jours d’une élection dans une circonscription dont je suis le député sortant, elle, l’une des maires, soutien de l’un de mes concurrents, il est facile d’imaginer les motivations de cette témoin de moralité auto-proclamée", pointe Gilles le Gendre. "Aucune accusation n’a été consignée contre moi. Aucune protection fonctionnelle n’a été requise. Aucune plainte n’a été déposée", rappelle le député LREM. Il annonce qu'il va porter plainte pour "dénonciations calomnieuses". 09:39 - Rachida Dati dépose un signalement pour "harcèlement sexuel et moral" contre le député Gilles le Gendre Selon les informations du Parisien, La maire LR du VIIe arrondissement de Paris, Rachida Dati, a adressé un signalement à la procureure de la République de Paris lundi, concernant des faits présumés de "harcèlement sexuel et moral", à l'encontre du député Gilles le Gendre, ancien président du groupe LREM à l'Assemblée et candidat à sa réélection aux législatives 2022. Selon la maire, le député "a été mis en cause publiquement à plusieurs reprises depuis 2020 dans des affaires de harcèlement moral et sexuel". Rachida Dati appuie son signalement sur plusieurs éléments, notamment un article de Médiapart du 25 mai, mais aussi un post Facebook du 29 mai du député des Français de l’étranger Joachim Son-Forget, ancien LREM, parlant du "chef des députés LREM soupçonné lui-même d’abus sexuels qui m'ont été rapportés directement par les victimes présumées, collaborateurs et militants du groupe et du parti". Pour Rachida Dati, "cet état de fait interroge sur la non-dénonciation de délit de la part du groupe dont Gilles Le Gendre était le président et dont il avait connaissance - voire de crimes si les limites du harcèlement avaient été franchies". Ce matin, dans un communiqué, Gilles le Gendre indique qu'il va porter plainte pour "dénonciation calomnieuse". LIRE PLUS

En savoir plus

Le premier tour des élections législatives est organisé dans toutes les circonscriptions de France métropolitaine le dimanche 12 juin 2022 ; le second tour a lieu le dimanche 19 juin 2022. A l'étranger et en Polynésie française, le premier scrutin se tient une avance avant le vote organisé en métropole. Dans certains départements et collectivités d'outre-mer, les électeurs votent aux législatives le samedi précédant l'élection en métropole. Ces deux scrutins interviennent seulement deux mois après l'élection présidentielle, du fait la campagne en plus d'être courte et imprégnée des dynamiques de l'élection présidentielle. Les investitures des candidats interviennent généralement début mai après les séquences de tractations mais les candidatures officielles doivent être déposées en préfecture entre le 16 et la 20 mai, à 18 heures au plus tard. Quant à la campagne officielle, elle dure deux semaines et commence le lundi 30 mai cette année. A compter de cette date, les communes doivent mettre à disposition des candidats des espaces d'affichage et les médias donnent la parole aux partis politiques engagés dans la course des législatives.

Quel est le fonctionnement des élections législatives ?

Les hommes et femmes désignés députés lors des élections législatives sont les représentants de la Souveraineté nationale pendant 5 ans, sauf en cas de dissolution interrompant la législature. L'élection s'effectue au suffrage universel direct, par un scrutin dit majoritaire uninominal à deux tours dans chaque circonscription. Dans chaque circonscription, un candidat est élu et obtient donc un siège de député dès le premier tour, s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre d'électeurs inscrits.

Pour se qualifier pour le deuxième tour, un candidat doit avoir recueilli au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Mais si un seul candidat remplit cette condition, alors le candidat arrivé en deuxième position peut se maintenir au second tour. Si aucun candidat n'a obtenu les 12,5% de voix d'inscrits, les deux candidats arrivés en tête sont qualifiés pour le second tour. Au deuxième tour, le candidat arrivé en tête, avec une majorité absolue ou relative, est élu. En cas d'égalité parfaite de suffrages, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

Qui sont les candidats aux élections législatives ?

6293 candidatures ont été déposées en préfecture avant la date limite, le 20 mai. Selon le code électoral, pour se porter candidats aux législatives, il faut respecter un certain nombre de conditions : être majeur au jour de l'élection ; jouir de ses droits civiques ; ne pas être dans un cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi. Un candidat n'a pas l'obligation, en revanche, de figurer sur la liste électorale d'une des communes de la circonscription législative qu'il vise. Il est interdit de se présenter dans plusieurs circonscriptions. Il est impossible pour un maire ou une personne exerçant des fonctions exécutives locales de se porter candidat à une élection législative, depuis la loi organique du 14 février 2014 sur le non-cumul des mandats.

Quels sont les résultats des sondages sur les législatives 2022 ?

Il faut bien comprendre que les élections législatives sont d'une nature très singulière : il s'agit en réalité de 577 scrutins différents, une par circonscription, avec des candidats se présentant uniquement dans un unique territoire. Les instituts de sondage ne se prêtent pas à l'exercice de réaliser une enquête d'opinion dans chaque circonscription. En revanche, les sondeurs effectuent toujours pour les législatives des études d'intentions de vote par formation politique à l'échelle nationale, pour le premier et le deuxième tour. Des analyses plus fines suivent avec des projections en nombre de sièges, avec de larges fourchettes.

Un sondage de Cluster17, publié ce vendredi 27 mai, place la Nupes en tête des intentions de vote au 1e tour des législatives, avec 30%. Derrière, la majorité présidentielle est créditée de 26%. Le Rassemblement national écope de 19%, les Républicains et leurs alliés de 10,5%, le parti Reconquête d'Eric Zemmour de 6%. Cependant, le sondage Opinion Way du 25 mai prévoit toujours une majorité absolue à l'Assemblée pour le camp Macron, à l'issue des deux tours : Ensemble ! remporte entre 295 et 335 sièges. La Nupes en remporte entre 155 et 185, LR et l'UDI entre 50 et 70 et le Rassemblement national entre 14 et 34.

Quel est le résultat des dernières élections législatives ?

Les résultats des précédentes législatives avaient permis à Emmanuel Macron de gouverner avec une majorité absolue, puisque 350 sièges sur 577 avaient été attribués, en 2017, aux partis La République en Marche et au MoDem. Le parti Les Républicains devenait alors le premier parti d'opposition, avec 112 élus. Le Parti socialiste enregistrait une très sévère défaite, avec l'élection de seulement 30 parlementaires au Palais Bourbon. La France Insoumise était parvenu à se constituer un groupe parlementaire, avec 17 élus, le Rassemblement national avait fait entrer 8 élus à l'Assemblée nationale. En cinq ans, ces chiffres ont évolué au fil des démissions, changements de groupes et législatives partielles. Voici dans le graphique ci-dessus la composition de l'Assemblée nationale actualisée avant le résultat des législatives 2022.