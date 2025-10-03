Black Friday tablettes et iPad : des promos intéressantes chez Apple, Samsung et Xiaomi ?
Le Black Friday revient en 2025 et avec lui les promotions dans tout un tas de rayons. Les tablettes tactiles et les iPads n'échapperont pas aux réductions.
C'est un rendez-vous attendu de la fin d'année : le Black Friday. L'opération commerciale qui fait baisser les prix est prévue pour le vendredi 28 novembre 2025, mais comme chaque année les marques et les enseignes devraient afficher des promotions sur plusieurs jours. Mieux vaut donc commencer le repérage sur les produits qui vous font de l'œil, notamment sur les tablettes tactiles qui font partie des produits les plus vendus durant le Black Friday.
Nombreuses sont les tablettes à être en promotion à l'approche du vendredi noir et il y en a pour tous les goûts : Apple et Samsung pour les leaders du marché, mais aussi Xiaomi et Lenovo qui se sont fait remarquer pour leurs produits de très bonne facture et souvent moins chers sur la marque à la pomme et le constructeur coréen. Les prix réduits du Black Friday peuvent concerner les derniers produits des fabricants, mais les promotions les plus avantageuses portent surtout sur les modèles un peu plus vieux, parfois d'à peine un ou deux ans, avec des capacités comparables ou légèrement inférieures mais sans que cela gène l'utilisation de la tablette. Des bonnes affaires sont souvent à dénicher de ce côté ! En attendant les premières promotions, retour sur les tablettes les plus recherchées du marché.
Les tablettes signées Apple
Apple, qui a été parmi les premiers constructeurs à vendre des tablettes, propose plusieurs produits, dont trois modèles stars : l'iPad Pro qui est LA tablette de la marque à la pomme ; l'iPad Air ou encore l'iPad Mini. L'année dernière des promotions intéressantes avaient été effectuées sur ces trois produits, mais elles avaient été de courte durée.
Les tablettes de Samsung
Du côté du constructeur sud-coréen, les Galaxy Tab S sont les tablettes les plus haut de gammes avec trois finitions proposées : la classique, la S+ et l'Ultra. Cette année ce sont les Galaxy Tab S11 qui sont les derniers produits sortis, mais les Galaxy Tab S10 ne doivent pas être négligées. Des promotions devraient aussi concerner les Galaxy Tab A, les tablettes du milieu de gamme destinées au grand public avec des caractéristiques moins élevées, mais amplement suffisantes selon les usages et à un prix plus abordables.
La tablettes Xiaomi , OnePlus et Lenovo
Si les regards se tournent naturellement vers les marques leaders, les meilleurs produits se trouvent parfois chez les concurrents. Le constructeurs Xiaomi a ainsi su se faire une place sur le marché de la tablette avec son Xiaomi Pad 7 Pro qui se propose comme une alternative aux tablettes les plus performantes du marché, mais avec un prix deux fois moins élevé. La marque brille aussi avec le REDMI Pad et le REDMI Pad Pro.
Il ne faut pas non plus hésiter à regarder au delà et à s'intéresser aux produits comme la tablette OnePlus Pad 3 ou à la Lenovo Yoga Tab et autres autres modèles de ces constructeurs qui font régulièrement partie des sélections des meilleurs modèles des spécialistes.