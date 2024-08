DIRECT. Jeux paralympiques 2024 : Léauté en or, De la Forest en argent... Les médailles s'enchaînent ! Le live

Seconde journée des Jeux paralympiques ce vendredi 30 août avec déjà une médaille d'or.

Chiffres et lettres devant les sports L'essentiel Pour cette deuxième journée des Jeux paralympiques, Alexandre Léauté, très attendu, a été sacré champion paralympique de la poursuite individuelle en écrasant la concurrence. En para tir, Tanguy De la Forest, quintuple champion du monde, a remporté la médaille d'argent. En para tennis de table, la paire Fabien Lamirault et Julien Michaud ont décroché le bronze.

Dans la soirée, on suivra en 100m brasse le Français Hector Denayer qui peut également apporter une médaille.

En double mixte, Flora Vautier et Florian Merrien se sont qualifiés pour les demi-finales et s'assurent d'une incroyable médaille samedi.

19:04 - Les Bleus devant à la mi-temps Le basket fauteuil tricolore est rentrée dans les vestiaires en menant de deux points au score (41-39). 18:58 - Guilhem Laget sur le Chatrier C'est le dernier match de la soirée sur le court central de Roland-Garros. Guilhem Laget affronte pour son premier match le Britannique Ben Bartram. 18:51 - Faycal Meguenni s'incline Opposé à Mario Sayes, le bocciste Faycal Meguenni a perdu son match 5-2. Athlètes, performances spectaculaires, disciplines... Retrouvez les images des Jeux paralympiques 2024 Voir les images Les images fortes des Jeux paralympiques 2024 18:46 - Lamirault et Michaud se contentent du bronze Fabien Lamirault et Julien Michaud se sont accrochés mais les Français ont été moins forts que le double coréen Yeongjin Jang et Sung Joo Park dans cette demi-finale de para tennis de table. Les tricolores obtiennent tout de même une médaille de bronze, la sixième pour le clan Français dans ces Jeux paralympiques et la première pour le tennis de table. 18:37 - Aurélie Aubert bien partie La championne de boccia Aurélie Aubert est en train de mener au score dans son match individuel BC1. Elle gagne 2 à 0 face à son opposante espagnole Amagoia Arrieta. 18:34 - La paire Lamirault - Michaud reperdent du terrain La troisième manche est en faveur de Yeongjin Jang et Sung Joo Park (11-6) en para tennis de table. 18:33 - Et ça passe pour Gaëtan Menguy ! Sans trembler, Gaëtan Menguy s'impose très largement lors de son premier tour. Il surpasse le Malaisien Abu Samah Borhan 6-1, 6-2. 18:25 - C'est pas gagné pour les Français Le duo tricolore Fabien Lamirault et Julien Michaud a dû mal contre la paire coréenne Yeongjin Jang et Sung Joo Park. Il y a un set partout. Les Français sont remontés au score dans la seconde manche qu'ils ont remporté 11-9. 18:20 - Pas de quart de finale pour Déroulède et Chasteau Angelica Bernal et Zuleinny Rodriguez Trujillo ont sauvé deux balles de matchs pour finalement s'imposer 11-9 au super tie-break. Les Françaises Ksenia Chasteau et Pauline Déroulède s'inclinent finalement 6-2, 4-6, 11-9. 18:15 - Les Bleus démarrent leur compétition L'équipe de France de basket fauteuil défie le Canada dans le groupe A. 18:13 - Faycal Meguenni en lice En individuel BC2, Faycal Meguenni affronte Mario Sayes lors des tours préliminaires de boccia. 18:09 - Un super tie-break serré Les deux équipes sont au coude à coude sur le court Philippe Chatrier de Roland-Garros. Il y a de la tension des deux côtés sur le court. 18:03 - Fabien Lamirault et Julien Michaud vise une place en finale Déjà assurés d'avoir une médaille, Fabien Lamirault et Julien Michaud vont tenter de rejoindre la finale du double hommes MD4. Ils sont à deux victoires de décrocher l'or. La rencontre va débuter d'ici quelques secondes. 18:01 - Les filles arrachent le super tie-break Les Colombiennes Angelica Bernal et Zuleinny Rodriguez Trujillo cèdent la deuxième manche face aux Françaises Ksenia Chasteau et Pauline Déroulède dans ce double féminin de tennis fauteuil. Les tricolores disputeront donc un super tie-break. La première équipe arrivée à 10 points l'emportera. 17:55 - Hector Denayer attendu vers 19h15 La natation a débuté et dans un peu plus d'une heure, le nageur para Hector Denayer disputera la finale du 100 m brasse hommes SB9. 17:49 - Maud Lefort a remporté la première manche En para badminton, Maud Lefort a gagné le premier set 21-9 aux dépens de son adversaire chinoise Qiu Xia Yang. 17:45 - La paire française s'incline En para tennis de table, les Brésiliens Luiz Filipe et Manara Claudio Massad sont venus à bout de la doublette française Mateo Boheas, Thomas Bouvais en quart de finale en quatre manches : 5-11, 11,6 11-7, 11-8. 17:36 - Les Bleus menés 2 sets à 1 Les paras pongistes tricolores engagés dans la quatrième manche. 17:20 - Pas de médaille pour Sophie Caverzan Dans un combat très fermé, la Française s'incline deux points à un et ne sera pas médaillée. 17:18 - Thomas Bouvais et Matéo Boheas rejoints Les Français lâchent la deuxième manche 11-6. 17:11 - Sophie Caverzan en repêchages La Française débute son combat de repêchages contre la Népalaise Goverdhan pour tenter d'aller chercher un match pour la médaille de bronze. 17:08 - Une nouvelle médaille assurée en para tennis de table ? Thomas Bouvais et Matéo Boheas affrontent la paire brésilienne Luis Filipe Manara et Claudio Massad pour une place en demi-finale de double masculin classification MD18. Ils viennent de remporter le premier set 11-5. 17:06 - Ksenia Chasteau et Pauline Déroulède en difficulté La paire française de tennis fauteuil perd la première manche 6-2 sur le court Philippe Chatrier. 16:56 - Victoire obligatoire pour Maud Lefort La Française doit absolument l'emporter pour son deuxième match de para badminton pour espérer sortir des poules. 16:48 - La médaille d'argent pour Tanguy de La Forest Le Français termine deuxième du tir à la carabine à 10m debout et remporte sa première médaille aux Jeux paralympiques.

L'objectif pour ces Jeux paralympiques 2024 est assez élevé pour la délégation française qui espère battre tous les records comme pour les Jeux olympiques. "L'objectif tient surtout des médailles d'or, parce que c'est ce qui compte le plus au tableau des nations", rappelle Marie-Amélie Le Fur. "[...] On m'a demandé si ce n'était pas une ambition au rabais par rapport au top 5 olympique. Mais on avait tellement déserté la performance, on revient de loin. On était 14e à Tokyo; viser le top 8, c'est doubler le nombre de médailles d'or, donc une véritable ambition'' a lancé Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique français. Pour rappel, en 2021, la délégation paralympique tricolore avait décroché 54 breloques, dont onze titres olympiques.