DIRECT. Jeux paralympiques 2024 : Para-triathlon reporté, Adolphe vise l'or, une médaille par équipe en cyclisme espérée, le live

En raison de la qualité de l'eau de Seine, les 11 épreuves de para-triathlon n'auront pas lieu ce dimanche. En para-athlétisme, Timothée Adoplhe peut espérer une médaille d'or sur 400m. D'autres espoirs sont portés sur les 4 bateaux français en finales d'aviron et sur le trio tricolore en 750m vitesse par équipe en para-cyclisme. Noakes et Mazur tenteront d'accéder en finale de para-tennis de table.

Chiffres et lettres devant les sports L'essentiel Les 11 épreuves de para-triathlon ont été remportées mais plusieurs médailles sont attendues pour ce dimanche. Timothée Adoplhe vise l'or sur 400m T11. Quatre bateaux français sont en finales d'aviron avec des grands espoirs sur Nathalié Bénoit et la paire Cadot-Marchand. Le Cunff, Le Rousseau et Léauté composeront le trio tricolore sur le 750m vitesse par équipe en para-cyclisme. En para-natation, Emeline Pierre est attendue sur le 100m dos S10. Noakes et Mazur viseront une place en finale en para-tennis de table.

Samedi, David Foulon a remporté l'or sur poursuite C5. Le Rousseau a pris le bronze en battant Le Cunff dans le match pour la troisième place en poursuite C4. Alex et Kylian Portal signent une médaille chacun avec l’argent pour le premier et le bronze pour le second en 400 m nage libre. Il n'y a pas eu de miracle en para-tennis de table, les deux paires françaises Vautier - Merrien et Herrault - Berthier se sont inclinées en demi-finales, elles apportent à la France deux médailles de bronze. Agréable surprise pour Arnaud Praud qui a arraché le bronze sur le 1500m.

09:31 - Jules Menard vise le dernier carré Quart de finaliste dans l'épreuve de boccia BC3 hommes face au Coréen Jeong, Jules Menard est le grand espoir français qui peut nous offrir la première médaille paralympique de l'histoire dans ce sport 09:24 - Kozyna se qualifie pour la finale L'Ukrainienne Oksana Kozyna s'est qualifiée en finale de SL3 femmes (para-badminton) en battant la Turque Halime Yildiz (21-14, 15-21, 26-24) 09:18 - Un forfait qui fait tâche Le forfait de David Foulon en vitesse par équipes (para-cyclisme sur piste) n'a pas été du tout apprécié par son partenaire Alexandre Léauté. Pour le champion paralympique poursuite C2, c'est plutôt le fait que Foulon a décidé trop tôt il y'a trois semaines de ne pas se présenter pour cette épreuve afin de privilégier le contre la montre sur route qui passe mal "Il y a trois semaines, quelqu'un a décidé e nous abandonner. Il faut respecter même s'l sait ce qu'on pense". L'intéréssé lui a répondu avec plus de diplomatie "C'était dur comme choix, je ne voulais pas pénaliser l'équipe. Psychologiquement, je sais que c'est compliqué d'enchaîner" Athlètes, performances spectaculaires, disciplines... Retrouvez les images des Jeux paralympiques 2024 Voir les images Les images fortes des Jeux paralympiques 2024 09:11 - Jeong prend une option Chez les hommes, en quarts de finale WH1 simple, le Coréen Jeong mène devant le Japonais Murayama (28-26, 4-3) 09:04 - Kozyna remporte le second set L'Ukrainienne Kozyna remporte le seconde set face à Yildiz (21-15). Place à la troisième manche dans ce quart de finale SL3 simple femmes (para-badminton) 08:56 - Adolphe sans rival? Timothée Adolphe a laissé une très grande impression en demi-finales de 400m T11 (aidé par son guide Lami). Sa finale est prévue pour 21h05 avec peut-être au bout la première médaille d'Or de para-athlétisme dans ces Jeux. Revivez sa belle fin de course en demies gagnée en 50'87'' 08:48 - Kozyna revient sur Yildiz En quart de finale SL3 femmes, Kozyna revient dans le deuxième set sur la Turque Yildiz (14-21, 15-8). 08:41 - Début des rencontres en para-badminton Vingt rencontres sont prévues en cette session matinale de para-badminton. A noter que deux Français viseront en début de soirée une place en finale. Charles Noakes en simples SH6 (20h00) et Lucas Mazur en simples S4 (18h20) 08:34 - Pas de para-triathlon aujourd'hui ! C'est la grosse information de ce matin, les 11 épreuves de para-triathlon ont été reportées. La qualité de l'eau de Seine n'a pas été jugée satisfaisante pour le déroulement des courses. 08:31 - Bonjour tout le monde ! Bonjour à tous et à toutes ! Nous allons suivre ensemble cette 4ème journée des Jeux Paralympiques. Plusieurs médailles sont attendues du côté de clan tricolore. 31/08/24 - 23:52 - Merci à tous de nous avoir suivis ! Merci d’avoir suivi cette journée des Jeux paralympiques à nos côtés. Bonne fin de soirée et à demain ! 31/08/24 - 23:40 - Le programme de demain Demain, place au triathlon à 8h15 selon les conditions météorologiques. Au tir à l’arc, des places en finale sont en jeu pour Damien Letulle et Maxim Guérin. En athlétisme, Timothée Adolphe s’avance comme favori au titre sur 400 m T11 à 20h05. En aviron, cinq français seront en lice dès 11h10. 31/08/24 - 23:34 - Le bilan du jour Le clan français a récolté 8 médailles aujourd’hui avec notamment le titre de Dorian Foulon, le doublé argent-bronze en natation avec les frères Portal , la deuxième médaille d’Alexandre Léauté. Antoine Praud a réalisé la surprise sur le 1500 m en récoltant une médaille de bronze. Même métal en tennis de table avec le double femmes et hommes. La France pointe ce soir à la huitième place au tableau des médailles. 31/08/24 - 23:24 - La France s’incline face à l’Allemagne Les Bleus tombent face à l’Allemagne (70-64) après un dernier quart-temps très compliqué. Il va désormais falloir aller chercher une victoire face aux Britanniques pour éviter les Américains en quarts de finale. 31/08/24 - 23:03 - Une fin de match étouffante Cette fin de match entre la France et l’Allemagne est très serrée. Alors qu’il ne reste plus que 5 minutes à jouer, les Bleus sont juste derrière, à 2 petits points. 31/08/24 - 22:52 - La France d’une courte tête devant Au moment d’entamer le dernier quart-temps, les Bleus sont devant d’un petit point. Pour rappel, le perdant de cet rencontre affrontera l’ogre américain en quart de finale. Une victoire est donc vitale pour les Tricolores. 31/08/24 - 22:35 - Pas de finale pour Mazur et Noel La paire française tombe face aux Indonésiens en deux sets (21-15, 21-15) et ne verra pas la finale olympique qui verra deux paires indonésiennes s’affronter. Petite finale pour le bronze lundi. 31/08/24 - 22:28 - La finale s’éloigne pour le double mixte Les Français sont menés 15-7 dans cette seconde manche. Il va falloir réussir à inverser la tendance pour espérer rallier la finale olympique. 31/08/24 - 22:17 - La paire française concède le premier set Lucas Mazur et Faustine Noel viennent de concéder la première manche 21-15 face aux Indonésiens dans cette demi-finale de badminton. 31/08/24 - 22:15 - L’Allemagne devant à la pause Les Allemands virent en tête à la pause (36-34). Le suspense reste entier dans cette partie. 31/08/24 - 22:10 - Place à la demi-finale de double mixte En badminton, Lucas Mazur et Faustine Noel sont en lice pour décrocher une place pour la finale. Ils affrontent la paire indonésienne Setiawan/Sadiyah (n°2). 31/08/24 - 22:03 - Loquette s’impose en trois sets Déjà éliminé de la course aux quarts de finale après deux défaites d’entrée, Meril Loquette s’impose lors de son dernier match de poule face au Polonais Mroz (15-21, 21-19, 21-14). 31/08/24 - 21:58 - L’Allemagne passe devant A 7 minutes de la fin de ce second quart temps, l’Allemagne pointe avec deux points d’avance désormais, 25-23. 31/08/24 - 21:54 - La France en tête après le premier quart temps Les Bleus sont devant de deux points 19-17 à l’issue du premier quart temps face aux Allemands. 31/08/24 - 21:48 - France - Allemagne, c’est serré Après un très bon début de match, les Bleus n’ont pus que deux points d’avance à un peu plus de trois minutes de la fin du premier quart temps.

L'objectif pour ces Jeux paralympiques 2024 est assez élevé pour la délégation française qui espère battre tous les records comme pour les Jeux olympiques. "L'objectif tient surtout des médailles d'or, parce que c'est ce qui compte le plus au tableau des nations", rappelle Marie-Amélie Le Fur. "[...] On m'a demandé si ce n'était pas une ambition au rabais par rapport au top 5 olympique. Mais on avait tellement déserté la performance, on revient de loin. On était 14e à Tokyo; viser le top 8, c'est doubler le nombre de médailles d'or, donc une véritable ambition'' a lancé Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique français. Pour rappel, en 2021, la délégation paralympique tricolore avait décroché 54 breloques, dont onze titres olympiques.