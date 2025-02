Astérix et Obélix le combat des chefs : la série animée d'Alain Chabat a enfin sa date de sortie sur Netflix

La nouvelle série d'animation d'Alain Chabat, qui adaptera l'album "Le combat des chefs", a enfin sa date de sortie sur Netflix.

Plus de 20 ans après la première sortie du cultissime Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Alain Chabat revient ravir ses fans avec un nouvel épisode de l'irréductible village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Cette fois, le réalisateur a choisi le format série animée pour adapter l'album cultissime Le combat des chefs.

Et alors que la bande-annonce avait relancé l'intérêt des fans qui espèrent retrouver l'humour inqualifiable des Nuls, Netflix a enfin officialisé la date de sortie : c'est le 30 avril que les épisodes seront mis en ligne sur la plateforme de streaming. Le rendez-vous et pris, et en attendant, on peut continuer à se régaler avec la bande-annonce ci-dessous.

Quelle est l'intrigue d'Astérix et Obélix : le combat des chefs ?

Pour venir à bout du village irréductible, les romains ont un plan : envoyer un des chefs gaulois soumis à Rome pour affronter Abraracourcix. Malheureusement, le chef de la tribu ne va pas pouvoir compter sur sa fameuse potion magique. Panoramix, le druide, a reçu un menhir sur la tête. Il est désormais amnésique et ne se souvient plus de la formule de la potion magique...

Quelles voix françaises dans Astérix et Obélix : le combat des chefs ?

Alain Chabat : Astérix

Gilles Lellouche : Obélix

Anaïs Demoustier : Metadata

Laurent Laffite : Jules César

Thierry Lhermitte : Panoramix

Géraldine Nakache : Bonemine

Jean-Pascal Zadi : Potus

Grégoire Ludig : Abraracourcix

Alexandre Astier : Ordralfabétix

David Marsais : Bibus

Jérôme Commandeur : Maman César

Fred Testot : Fastandfurious

Jeanne Balibar : Apotika

Grégory Gadebois : Aplusbégalix

Où voir Astérix et Obélix : le combat des chefs en streaming ?

La série animée Astérix version Alain Chabat sera disponible en streaming sur la célèbre plateforme de téléchargement Netflix à la fin 2024. En attendant, les fans du village d'irréductibles Gaulois peuvent y retrouver le dessin animé Les 12 travaux d'Astérix, réalisé en 1976. Vous pouvez vous abonner à la plateforme Netflix et profiter de l'intégralité du catalogue dès 10,99 sans publicités.