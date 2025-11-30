Black Friday Amazon 2025 : les promos jouent les prolongations ce week-end, sélections jusqu'à -75%
BLACK FRIDAY AMAZON 2025. Le Black Friday Amazon arrive dans sa dernière ligne droite ce dimanche 30 novembre 2025. Certaines promos du géant de la vente en ligne se poursuivent jusqu'à lundi...
Le Black Friday Amazon 2025 a accumulé les promos vendredi. Depuis plus d'une semaine en réalité, le géant de la vente en ligne a accumulé des centaines d'offres et va continuer à casser les prix pendant tout le week-end. Les rabais affichés par Amazon sont encore très nombreux et très forts ce dimanche, à -50%, -60%, -70%, voire -75%. Et pour les trouver c'est facile : il suffit d'utiliser les filtres du site ou de l'appli Amazon et de choisir le pourcentage de réduction souhaité en haut de la page.
Lors du Black Friday Amazon, il faut bien distinguer les plus gros deal en terme d'affichage des vrais bons plans, qui sont un peu plus difficiles à dénicher. Des promos peut-être moins belles sur le papier, mais qui concernent les produits de marque et qui comptent. Depuis le début de ce Black Friday Amazon, nous scrutons un maximum d'offres mises en ligne sur Amazon. Et on a d'ores et déjà listé de nombreuses offres qui valent vraiment le détour.
Continuez à suivre ci-dessous les deals les plus intéressants repérés chez le cybermarchand le plus populaire de la planète. Plus bas, d'autres listes par catégories de produits doivent vous aider à trouver la promo dont vous rêviez. Attention : entre le moment où nous postons les offres et celui où vous les découvrez, les prix peuvent évoluer très vite et le stock fondre brutalement !
Pendant le Black Friday Amazon, nous tentons aussi de dénicher les meilleures offres en continu. Consultez régulièrement nos listes ci-dessous pour suivre les prix les plus intéressants repérés chez le géant de la vente en ligne.
08:36 - Le Black Friday Amazon s'attaque aussi au Google Pixel 9 Pro
Il n'y a pas que le Pixel 10 dans le Black Friday Amazon. La version XL du Google Pixel 9 Pro est aussi en forte baisse. Pour son Black Friday, le célèbre site e-commerce propose le puissant smartphone à moins de 770 euros.
08:24 - Le Google Pixel 10 Pro est passé sous les 1000 euros chez Amazon
Le Google Pixel 10 Pro (256 Go), l'un des meilleurs smartphones Android du moment, avec Gemini, triple appareil photo arrière, un écran Super Actua 6,3 pouces et plus de 24 heures d'autonomie affiche 999 euros pendant le Black Friday Amazon, avec 13% d'économies en comparaison des 1 149 euros barrés. Une petite réduction comme on les aime.
08:17 - Même les chargeurs sont bradés lors du Black Friday Amazon !
On en rit parfois dans la rédaction : le Black Friday Amazon est si tentaculaire qu'il brade à peut près tout et n'importe quoi, du tournevis à la paire de chaussettes. Dans le rayon smartphones, Amazon propose même des chargeurs avec remise. Actuellement, c'est un chargeur Xiaomi compatible avec la recharge rapide 90 W qui y passe ! Munissez-vous d'un câble compatible et votre téléphone fera le plein très rapidement.
08:16 - Il y a de tout chez Amazon, même un smartphone à 120 euros
Pendant le Black Friday, Amazon brade tout ce qui se trouve de près ou de loin sur son passage. Le smartphone Tiger 8 de chez OSCAL est lui aussi en promotion sur le site américain. Affiché à 239 euros, ce téléphone voit son prix être divisé par deux au moment de passer commande. De quoi vous équiper avec un petit smartphone qui dispose d'une belle capacité de stockage, d'une jolie autonomie et de trois capteurs photos.
08:02 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon sur les smartphones
Sur les smartphones, nerf de la guerre du Black Friday, les offres d'Amazon sont aussi particulièrement alléchantes avec les Nothing Phone (3a) Pro, Google Pixel 10, Google Pixel 9a Xiaomi Redmi Note, Samsung Galaxy, mais aussi dans le même univers l'incontournable iPhone d'Apple... Faites votre choix !
07:57 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon pour les MacBook et PC
Le Black Friday Amazon étant lancé depuis plusieurs jours désormais, une autre liste s'impose aussi, pour les MacBook et PC cette fois. De nombreuses offres peuvent être trouvées sur les ordinateurs Apple comme sur les Asus, MSI, Lenovo, Acer et autres Microsoft Surface. On voit des rabais de plusieurs centaines d'euros : 400 euros sur un MacBook Air 13" et même 800 euros sur un Samsung Galaxy Book4.
- Apple MacBook Air 13" avec puce M2 à 798 euros au lieu de 1199 euros
- Apple MacBook Air 13" avec puce M4 à 899 euros au lieu de 1099 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Apple MacBook Air 15" avec puce M4 à 1189 euros au lieu de 1399 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Apple MacBook Pro 14" avec puce M5 à 1699 euros au lieu de 1799 euros
- Asus Vivobook 15" (Ryzen 7, 16 Go RAM, 1 To SSD) à 489 euros au lieu de 699,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- MSI Sword 16" (Core i7, 16 Go RAM, RTX 4070, SSD 1 To) à 999 euros au lieu de 1699 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 16" (Core i5, RAM 16 Go, SSD 512 Go) à 469,99 euros au lieu de 799,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Microsoft Surface Laptop 13" (Snapdragon X Plus, 16 Go RAM, SSD 256 Go) à 899 euros au lieu de 1099 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Book4 360 15" (Core Ultra 7, 16 Go RAM, SSD 512 Go) à 998 euros au lieu de 1799 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Acer Aspire 16" (Core Ultra 5, 16 Go RAM, SSD 512 Go à 569 euros au lieu de 799 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
07:50 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon pour les écouteurs sans fil
On profite de la prolongation du Black Friday Amazon 2025 pour vous redonner aussi notre liste des meilleures promos sur les écouteurs sans fil. Les AirPods sont toujours au meilleur prix et désormais, il ne faut plus se demander s'ils seront moins chers demain : le Black Friday, c'est fini et ça ne va plus durer très lontemps !
- Apple AirPods 4 à 109 euros au lieu de 149 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Buds 3 Pro avec chargeur secteur à 149 euros au lieu de 249,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Nothing Ear (a) à 59 euros au lieu de 99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Marshall Minor IV à 82,99 euros au lieu de 129 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Buds FE à 59,99 euros au lieu de 109 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Beats Solo Buds à 47 euros au lieu de 89,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Marshall Motif II ANC à 125 euros au lieu de 199 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- CMF by Nothing Buds 2 à 29,95 euros au lieu de 49,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Sony WF-1000XM5 à 199 euros au lieu de 249 euros
- Beats Powerbeats Pro 2 à 199 euros au lieu de 299,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
07:41 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon sur les Air Fryers
On avait l'habitude de faire des listes de bons plans pour les équipements de la cuisine lors du Black Friday Amazon. Mais la passion pour les Air Fryers est passée par là et depuis un an ou deux, il n'est plus possible de passer cette journée du vendredi noir sans faire une liste dédiée aux friteuses à air chaud. Voici les 10 meilleurs deals Amazon Black Friday selon nous aujourd'hui.
- NINJA Foodi FlexDrawer Air Fryer à 149,99 euros au lieu de 269,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- NINJA Double Stack XL Air Fryer à 169,98 euros au lieu de 269,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- NINJA CRISPi Air Fryer Design Compact à 119,98 euros au lieu de 179,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Ninja Air Fryer MAX PRO à 85,98 euros au lieu de 149,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Ninja Air Fryer PRO à 69 euros au lieu de 129,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Moulinex Easy fry Essential inox (8,3L) à 99,98 euros au lieu de 169,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Moulinex Easy Fry Mega (7,5L) à 65,99 euros au lieu de 99,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Philips Airfryer Série 5000 avec double panier à 211,99 euros au lieu de 259,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Philips Airfryer série 2000 4,2L à 59,99 euros au lieu de 89,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- COSORI Air Fryer Turbo Tower 10,8L à 139,99 euros au lieu de 239,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
07:35 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon pour la maison
Amazon c'est aussi un tas de produits du quotidien et d'équipements pour la cuisine et la maison. On a refait le tour des offres ce week-end et il y a encore de très bons prix pour tous ces équipements qui vont de l'appareil de cuisson à des technologies pour votre salon ou votre bureau.
- Robot aspirateur Roborock Saros 10 à 899 euros au lieu de 1499 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Robot aspirateur dreame L40 Ultra AE à 464 euros au lieu de 699 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Aspirateur laveur Tineco Floor One S7 Stretch Ultra à 309 euros au lieu de 549 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Aspirateur laveur dreame H12 Pro FlexReach à 208,99 euros au lieu de 399 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Aspirateur balai sans fil Dyson V11 Advanced à 379 euros au lieu de 599 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Machine à café De’Longhi Magnifica S
- Shampouineuse Bissell SpotClean Pet Pro à 149,99 euros au lieu de 259,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Batterie de cuisine 20 pièces Tefal Ingenio inox à 109,99 euros au lieu de 229,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Machine à glaces Ninja SLUSHi
- Moulinex Cookeo Touch Wifi à 249,99 euros au lieu de 479,99 euros
07:28 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon sur les montres connectées
Voici notre sélection de montres connectées qui a tourné à plein régime vendredi lors du Black Friday Amazon. On a de l'Apple Watch Ultra avec quelques dizaines d'euros d'économies, mais aussi et surtout des HUAWEI Watch et des Google Pixel Watch qui, elles, dépassent les centaines d'euros de rabais.
- Apple Watch Ultra 2 à 738,90 euros au lieu de 789 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Apple Watch SE 2 (44mm) à 219 euros au lieu de 249 euros
- Garmin vívoactive 5 à 169,19 euros au lieu de 299 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Watch 7 (44mm) avec chargeur à 219,95 euros au lieu de 309,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- HUAWEI Watch GT6 Pro + Freebuds 6i à 379,89 euros au lieu de 448,40 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- HUAWEI Watch GT 5 (46mm) à 144,99 euros au lieu de 249,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Google Pixel Watch 3 à 226,99 euros au lieu de 399 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- XIAOMI Watch S4 à 139,87 euros au lieu de 169,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Watch 8 avec chargeur à 329,99 euros au lieu de 378,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- CMF Watch 3 Pro à 69 euros au lieu de 99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
07:11 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon sur les tablettes
On a vu tellement d'iPad et de tablettes en tous genres passer ce vendredi sur Amazon, qu'on peut aisément vous refaire un top-10 dédié des offres du Black Friday chez le géant de la vente en ligne en pleine nuit. Parmi les musts du moment, un Apple iPad Air 11" avec puce M3 affiche 130 euros de réduction.
- Apple iPad Air 11" avec puce M3 à 539,10 euros au lieu de 669 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Apple iPad 11" avec puce A16 à 348,14 euros au lieu de 389 euros
- Samsung Galaxy Tab A9 à 119,90 euros au lieu de 189,90 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Tab A9+ à 249,90 euros au lieu de 349,90 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 à 229 euros au lieu de 429 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Lenovo Idea Tab Pro à 341 euros au lieu de 549,90 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Lenovo Idea Tab à 159 euros au lieu de 219,90 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Xiaomi Pad 7 à 301 euros au lieu de 391 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Xiaomi Redmi Pad 2 Pro (8/256 Go) à 285,95 euros au lieu de 351 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Xiaomi Redmi Pad 2 4G à 181 euros au lieu de 251 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
07:03 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon pour les iPhone
L'iPhone est un des produits les plus recherchés lors du Black Friday et Amazon fait partie des revendeurs Apple susceptibles de le placer en réduction. De l'iPhone 17 Pro Max à l'iPhone 13, voici les prix repérés lors de ces prolongations du Black Friday 2025.
- Apple iPhone 17 Pro Max (256 Go) à 1478 euros
- Apple iPhone 17 Pro (256 Go) à 1328 euros
- Apple iPhone Air (256 Go) à 1228 euros
- Apple iPhone 17 (256 Go) à 969 euros
- Apple iPhone 16 Plus (128 Go) à 969 euros
- Apple iPhone 16 (128 Go) à 799 euros au lieu de 869 euros
- Apple iPhone 16e (128 Go) à 599 euros au lieu 719 euros
- Apple iPhone 15 (256 Go) à 849 euros
- Apple iPhone 14 Plus (128 Go) à 657 euros (sur Amazon Espagne, valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Apple iPhone 13 (256 Go) à 695 euros (sur Amazon Italie, valable jusqu'au 1er décembre 2025)
Quelles sont les dates du Black Friday 2025 ?
La date officielle du Black Friday 2025 a été fixée au vendredi 28 novembre 2025. Mais Amazon voit généralement les choses en grand avec une Black Friday Week qui étend l'opération sur une semaine entière et débute une semaine plus tôt. Dès la mi-novembre, Amazon a communiqué la date de lancement, fixée au jeudi 20 novembre. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 1er décembre, jour du traditionnel "Cyber Monday".
Quels sont les produits suivre pendant le Black Friday Amazon 2025 ?
Sur la liste des articles promis à des prix réduits, on retrouve les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres.
Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, poussettes, ou même couches pour bébés !
On surveillera aussi particulièrement cette année sur Amazon les prix sur les iPhone 16 et iPhone 15, notamment dans leur version Pro maintenant que l'iPhone 17 est sur le marché, ceux des dernières générations d'Apple Watch également, la PS5 qui devrait attirer l'attention après la sortie d'une PS5 Pro l'année dernière (sans compter les manettes et les accessoires), les batteries Ecoflow, les incontournables liseuses Kindle, les écouteurs sans fil.
Côté maison, comptez sur des promos sur les AirFryer, les aspirateurs balais sans fil, les arbre à chat, micro ondes, caméras de surveillance sans fil (dont les Blink d'Amazon évidemment), jusqu'aux meubles TV, bureau, table basse, ou même gourdes. Sans oublier un des musts du Black Friday Amazon chaque année, le sac à dos Eastpak noir (celui qu'on a tous porté à nos 16 ans et que les ados chérissent encore).
Amazon Haul, nouveau service au coeur du Black Friday ?
Pour ce Black Friday 2025 spécifiquement, il faudra garder un oeil sur Amazon Haul, nouvel espace lancé à la rentrée par le géant américain pour un large ensemble de produits du quotidien étiquetés à moins de 20 euros. Une majorité de ces offres proposées sont même à moins de 10 euros et les promotions y sont légion, Amazon semblant soucieux de répondre à ses concurrents chinois de plus en plus agressifs comme Shein, Temu ou Aliexpress.
Amazon Haul est peut être le nouveau service qui va tout changer pour ce Black Friday 2025. Il devrait aligner des prix extrêmement bas dans les rayons mode, vêtements, baskets, maroquinerie, petits équipement de cuisine ou de maison, de ménage ou de bricolage, montres, bracelets, bijoux et sacs à main bon marché, ceintures, portes cartes et autres accessoires, et même des parapluies, des jouets et jeux pour les petits et grands !
Pour réduire les prix à ce point, Amazon indique que la livraison peut prendre "jusqu'à deux semaines, selon votre localisation". Comprendre que les produits sont envoyés directement par les fabricants, souvent depuis la Chine selon la méthode du dropshipping. Les commandes inférieures à 20 euros donnent lieu à des frais d'expédition de 3,50 euros.
Amazon promet d'assurer une sélection des vendeurs en amont et permet les retours sous 14 jours suivant la réception, conformément au droit légal de rétractation, mais les articles Haul ne sont pas éligibles à la politique de retours standard sous 30 jours d'Amazon. L'échange n'est pas non plus proposé, pas plus que les avantages de livraison Prime.
Comment trouver les meilleures promos Amazon ?
Pour tirer le meilleur parti des promos d'Amazon lors du Black Friday, plusieurs astuces sont à considérer. Premièrement, l'inscription à l'essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime pourrait s'avérer judicieuse, offrant la livraison en 1 jour ouvré et l'accès prioritaire aux ventes flash. De plus, il est recommandé de se connecter régulièrement à la page du Black Friday sur le site et à celle des ventes flash, toujours très riche en promos. Il suffira ensuite d'utiliser les outils de filtrage et de recherche du site pour naviguer efficacement parmi les offres. Utiliser l'application Amazon pour un shopping optimisé est sans doute un plus.
Pourquoi on s'intéresse au Black Friday d'Amazon en France ?
Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50%, le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes à l'américaine d'être importée en France. Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût pendant les dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.