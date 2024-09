DIRECT. Jeux paralympiques 2024 : soirée historique pour le cécifoot, déception pour la para-natation ! Le live

Avec 74 médailles (19 or, 27 argent et 28 bronze), la France se retrouve huitième au classement des médailles, remplissant l'objectif du Top 8.

22:05 - Le résumé

Une 28e et dernière médaille en cyclisme. Le trio Florian Jouanny, Joseph Fritsch et Mathieu Bosredon ont remporté le titre paralympique. Plus tôt dans la journée, Thomas Peyroton-Dartet (en argent) et Alexandre Léauté (en bronze) avaient ajouté deux autres breloques lors de la course sur route (C1-3). Pour ses premiers Jeux paralympiques et à 21 ans, Lucas Didier a remporté l’argent, vaincu par le Belge et désormais triple champion paralympique, Laurens Devos. Déception en judo : venu pour l'Or, Hélios Latchoumanaya a décroché l’argent dans la catégorie des - 90 kg (J2). Deux médailles de bronze ont été glanées par Cyril Jonard (-90 kg, J1) et Jason Grandry (+90 kg, J1). Nacer Zorgani a été battu lors de la petite finale, chez les +90 kg (J2).

Grande désillusion pour Nantenin Keïta ! Pour la toute dernière course de sa carrière, la porte-drapeau de la délégation française a terminé 6ᵉ de la finale du 400 m (T13). Renaud Clerc a fini 7ᵉ en finale du 1 500 m (T38), comme Badr Touzi au lancer de poids (F63). De son côté, Sofia Pace a fini 8ᵉ et dernière de la finale du 400 m (T38). Marie Ngoussou Ngouyi et Angélina Lanza n’ont pas passé les séries du 200 m (T47).

Kylian Portal va se souvenir pendant longtemps de cette finale. À 17 ans, le nageur français a terminé au pied du podium de la finale du 100 m papillon (S12) pour quatre centièmes. Il a été réconforté par son grand frère Alex. En fin de soirée, le relais mixte tricolore a terminé 5ᵉ de la finale du 4x100 m nage libre 34 points. En séries du 50 m dos, catégorie S4 et du 200 m 4 nages, catégorie SM5, Dimitri Granjux et Solène Sache n'ont pas passé les séries.

Si proches d'une remontée héroïque ! En escrime fauteuil, Brianna Vidé, Clémence Delavoipière et Cécile Demaude se sont inclinées lors de la petite finale face à la Thaïlande. De leur côté, Damien Tokatlian, Ludovic Lemoine et Yohan Peter, ont été éliminés dès les quarts de finale par la Grande-Bretagne.