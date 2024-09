DIRECT. Jeux paralympiques 2024 : Ribstein et Hanquinquant visent l'or en triathlon, le live

Nouvelle journée des Jeux paralympiques ce lundi 3 septembre avec des médailles d'or encore attendues.

En direct

09:41 - Lucas Mazur et Faustine Noël remportent le premier set Dans le match pour la médaille de bronze, la paire Française vient de remporter la première mache 21-14.

09:33 - Début du deuxième para triathlon C'est peut-être la première médaille de la journée qui peut tomber, avec Jules Ribstein qui vise l'or en classification PTS2.

09:29 - Louis Noël quatrième Pas de médaille pour le premier Français de la journée en para triathlon. Louis Noël termine à la quatrième place, loin du podium.

Athlètes, performances spectaculaires, disciplines... Retrouvez les images des Jeux paralympiques 2024 Voir les images Les images fortes des Jeux paralympiques 2024

09:16 - Jetze Plat champion paralympique Le Néerlandais remporte le premier triathlon de la journée devant l'Autrichien Brungraber et un autre autrichien, Geert Schipper, champion du monde en titre.

09:09 - Jetze Plat toujours en tête Le Néerlandais a débuté les tours de para cyclisme, il y en a trois, avant d'être une nouvelle fois sacré champion paralympique.

08:51 - L'Australienne Lauren Parker en tête Chez les femmes, l'Australienne Lauren Parker fait la course en tête en handbike et devance la Mexicaine Brenda Osnaya Alvarez et la Canadienne Leanne Taylor. La Française Mona Francis est pour le moment huitième.

08:42 - Romele en tête dans le premier para triathlon L'Italien est suivi par le Néerlandais Jetze Plat, qui accuse 20 secondes de retard à quatre tours de la fin de triathlon PTWC.

08:30 - Les épreuves de triathlon lancent la journée Nouvelle grande journée pour les Bleus ? Les épreuves de triathlon lancent les hostilités et plusieurs médailles sont attendues, notamment avec Jules Ribstein qui s'élance en Triathlon PTS2 à partir de 9h30.

01/09/24 - 23:24 - Merci à vous ! Merci à vous d'avoir suivi cette journée historique avec nous. On se retrouve demain pour la suite de ces Jeux Paralympiques. Bonne fin de soirée à tous et à toutes !

01/09/24 - 23:16 - Canada domine l'Espagne Le Canada a dominé outrageusement l'Espagne en basket fauteuil dames, victoire des nord-américaines 81 à 49.

01/09/24 - 23:14 - Les chances de demain Les épreuves de para-triathlon domineront la journée du demain. Alexis Hanquinqant est le grand favori en catégorie PTS4. Jules Ribestein peut gagner la course dans l'épreuve PTS2. Des médailles sont espérées de la part de Baele, Denuzière, Rigaudeau et Curzillat. En para-natation, le relais 4 x 100 mixte 34 points peut finir sur le podium. Lucas Mazur et Charles Noakes clôtureront la journée avec deux finales en para-badminton, l'argent est déjà assuré mais les deux champions, intraitables depuis le début de compétition, ne visent que la première place.

01/09/24 - 23:07 - Résumé de la journée Encore une journée de folie pour ces Jeux Paralympiques, un dimanche bien garni de 9 médailles (3 de chaque métal). Pour une fois, nous avons été gâté au niveau de l'or avec trois unités. Celle d'Emiline Pierre en para-natation (100m nage libre S10) était la plus inattendue, la Française a déjoué tous les pronostics en battant la favorite Canadienne Rivard tout en battant son record de France. Tanguy de la Forest a rêvé de cette breloque pendant longtemps. A ces sixièmes jeux paralympiques, il a enfin goûté au sacre. Sa victoire en finale face au Brésilien Galgani en 10m carabine air à comprimé a été bâtie de mains de maître. A l'instar de tireur de 46 ans, Marie Patouillet est montée sur la plus haute marche paralympique pour sa dernière course de la carrière à 36 ans. En finale de poursuite C5 (para-cyclisme) elle a battu son amie Heïdi Gaugain qui était largement favorite. En plus de Gaugain, deux autres médailles d'argent de saveurs différentes sont venues compléter la moisson des Bleus ce dimanche. La première, celle de Gloria Agblemagnon au poids F20 fut une véritable surprise. La tricolore a battu son record de plus de 40 centimètres pour finir deuxième derrière l'intouchable Fortune. La seconde fut d'un goût très amer, son détenteur Timothée Adolphe était venu l'or et était le grand favori du 400m T11. Fatigué par l'enchaînement des tours, il a été dépassé dans la dernière ligne droite par le Vénézuélien Santos. La réclamation de la staff de la fédération n'a rien changé au dénouement. Le para-aviron a offert ses premières médailles de la discipline à la France. Nathalie Benoit a montré son abnégation et son endurance pour chiper la troisième place en skiff PR1, alors que le quatre barré mixte tricolore a tout donné pour préserver le bronze pour six centièmes. La dernière médaille de la journée fut l'oeuvre de Manon Genest, bronzée sur la longueur T54 et qui a célébré son exploit auprès de sa fille de 21 mois. Le succès des Bleus au Cécifoot face à la Chine et les qualifications autoritaires en finale de para-badminton de Mazur et Noakes sont venus embellir ce dimanche historique dans les Jeux Paralympiques.

01/09/24 - 22:59 - Une journée historique pour la Grande Bretagne Si la France a remporté 3 breloques en or ce dimanche, la Grande Bretagne en a récolté douze. Trois disciplines ont été à l'honneur (para-cyclisme, para-natation et para-athlétisme). On notera un très beau succès en natation des Britanniques en 4 x 100 nage libre S14 mixte (Darbeyn Maskill, Ellard, Newman-Baronius)

01/09/24 - 22:56 - Les derniers mètres d'Emeline Pierre Revivez les derniers mètres de la course d'Emeline Pierre en finale de 100m nage libre S10. Une remontée époustouflante sur la Canadienne Rivard

01/09/24 - 22:46 - La France 5ème au tableau des médailles Avec 9 médailles ce dimanche (trois de chaque metal), la France est passée cinquième au classement des médailles avec 26 breloques au total (6 or, 9 argent et 11 bronze)

01/09/24 - 22:41 - Les espagnoles apathiques Les basketteuses espagnoles sont largement dominées par le Canada en basket féminin 32-55, alors qu'on joue dans le troisième quart temps.

01/09/24 - 22:40 - Les épreuves de para-triathlon confirmés pour demain Bonne nouvelle, les 11 épreuves de para-triathlon ont été confirmées pour demain matin.

01/09/24 - 22:36 - Les Bleues balayées par le Japon Au goalball féminin, les Bleues ont été balayées par le Japon. Défaite 6 à 0 pour les Françaises qui enchaînent malheureusement les défaites dans un tournoi où elles sont venues pour apprendre.

01/09/24 - 22:25 - Genest très heureuse ! "Je suis heureuse, comme quoi on peut revenir à un haut niveau même si on est maman" a avoué Manon Genest, euphorique après sa médaille de bronze à la longueur.

01/09/24 - 22:19 - Caillaud se qualifie en quarts En para-tennis de table, Morgan Caillaud se qualifie en quarts de finale grâce à un succès autoritaire face à l'Egyptienne Hanaa Hammad 3 sets à 0 (11-4, 12-10, 11-9)

01/09/24 - 22:12 - Genest troisième à la longueur Manon Genest a remporté le bronze en longueur avec un saut de 4,59m. Elle complète le podium derrière Wen (Chine) et Roberts (USA)

01/09/24 - 22:10 - La paire chinoise championne olympique Qu et Mai ont survolé la finale du double hommes en para-badminton face à la paire Coréenne Yu Jeong (21-10, 21-12)

01/09/24 - 22:03 - Les Bleus s'imposent au Cécifoot L'équipe de France ne manque pas son entrée dans le tournoi paralympique, elle s'impose face à la Chine 1-0 dans une rencontre très solide défensivement.

01/09/24 - 21:50 - Qu et Mai creusent l'écart Les Chinois Qu et Mai sont largement devant dans le deuxième set dans cette finale de double hommes en para badminton. 13-8 en leur faveur face aux Coréens