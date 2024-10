Présidentielle américaine, en direct : Harris mise sur Beyoncé, Trump convoite l'électorat masculin

Après Taylor Swift ou Bruce Springsteen, le défilé de stars se poursuit aux côtés de Kamala Harris avec un soutien de Beyoncé attendue lors d'un meeting au Texas ce vendredi. Donald Trump continue de détourner l'électorat masculin, notamment afro-américain et latino, du camp démocrate.

L'essentiel L'élection présidentielle américaine se tiendra le 5 novembre 2024, mais les Américains ont déjà commencé à voter depuis la fin du mois de septembre avec le vote anticipé qui ouvre progressivement dans les différents États.

Le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris sont les principaux candidats de la présidentielle américaine. Ils sont au coude-à-coude dans les résultats des sondages nationaux et par État. Dans les sept swing states qui feront pencher le scrutin d'un côté ou de l'autre, l'écart est aussi très serré avec un avantage qui passe tour à tour de Trump à Harris.

Kamala Harris poursuit son offensive contre Donald Trump épaulée par des soutiens de poids comme Barack Obama. "Nous n’avons pas besoin de quatre ans d’un aspirant roi, d’un aspirant dictateur", lancé l'ancien président des Etats-Unis lors d'un meeting en Géorgie jeudi. La candidate démocrate est aussi soutenu par de nombreuses stars : Bruce Springsteen, Spilke Lee ou Samuel L. Jackson et ce vendredi c'est le soutien de la chanteuse Beyoncé qui est attendue au Texas. Avant cela Eminem, Stevie Wonder ou encore Taylor Swift ont pris parti pour la vice-présidente. Des profils variés qui permettent de parler à plusieurs électorats, l'influence des artistes de le résultat de la présidentielle américaine étant avérée.

Donald Trump se rend aussi au Texas ce vendredi, mais il a fait le choix de miser sur l'électorat masculin, y compris afro-américain et latino habituellement acquis au camp démocrate, en accordant un entretien au premier podcast américain écouté essentiellement par des hommes.

Le candidat républicain a été qualifié de "fasciste" par Kamala Harris, mais aussi par son ancien chef de cabinet à la Maison Blanche, John Kelly, qui a assuré avoir entendu Donald Trump dire qu'Hitler avait fait de bonnes choses". Des accusations démenties par le républicain.

Suivez les dernières informations sur la campagne de l'élection présidentielle américaine dans notre direct.

En direct

11:19 - Plus de 30 millions d'Américains ont déjà voté A une dizaine de jours de l'élection présidentielle américaine, plus de 30 millions d'électeurs ont déjà participé au scrutin grâce au vote anticipé d'après les données de 47 Etats (sur 50) et du district de Columbia recensées par CNN, Edison Research et Catalist. C'est dans l'Etat de Californie qui est aussi le plus peuplé du pays que le plus de personnes ont déjà exprimé leur voix pour le scrutin du 5 novembre : 3.2 millions de bulletins ont été déposés. Le seuil des 2 millions a également été dépassé en Floride, au Texas, en Géorgie et en Caroline du Nord. 09:06 - Donald Trump élogieux sur Hitler ? Le candidat dément Donald Trump aurait salué certains actes perpétrés par le dictateur allemand Adolf Hitler et estime que le fondateur du nazisme "avait fait de bonnes choses" selon les déclarations de son ancien chef de cabinet à la Maison Blanche, John Kelly, auprès du journal The Atlantic. Des propos fermement démentis par le candidat républicain à la présidentielle américaine jeudi : "Non, je n’ai jamais dit ça. Je ne dirais jamais ça. C’est un torchon qui invente des histoires. Il l’avait déjà fait par le passé. Juste avant l’élection. C’est un magazine qui coule", a déclaré Donald Trump. 08:25 - Trump est un "aspirant dictateur" dénonce Obama "Nous n’avons pas besoin de quatre ans d’un aspirant roi, d’un aspirant dictateur", a lancé Barack Obama sur la scène du meeting de Kamala Harris, à Atlanta, en Géorgie, jeudi soir affirmant que le candidat républicain essayait toujours de "vendre quelque chose" et qu’il ne se souciait que de "son ego, de son argent, de son statut". Un discours destiné à mettre en valeur Kamala Harris, que l'ancien président américain élu en 2008 et 2012 juge "prête pour le poste" : "Si vous élisez Kamala Harris… elle se concentrera sur vous". 08:16 - Donald Trump parle aux hommes, Kamala Harris mise sur les femmes Les deux candidats à l'élection présidentielle se rendent au Texas ce vendredi 25 octobre, mais ils vont opter pour des stratégies bien différentes. Donald Trump répond à une invitation du podcast de Joe Rogan, l'animateur du podcast le plus populaire des Etats-Unis mais suivi essentiellement par des hommes. Le candidat républicain poursuit dans sa logique de convaincre l'électorat masculin dans ce scrutin qui l'oppose à une femme. Kamala Harris va, elle, tenir un discours à l'adresse des femmes en évoquant le droit à l'avortement, les conséquences de l'interdiction et les mauvaises prise en charge médicales des femmes en général. 08:09 - Une myriade de stars.. et Beyoncé attendue aux meetings de Kamala Harris Kamala Harris continue d'être épaulée par Barack Obama lors de ses derniers meetings et le binôme s'est réapproprié le slogan "Yes we can" pour mobiliser l'électorat à moins de 10 jours de l'élection présidentielle. Mais la vice-présidente compte aussi sur le soutien d'un ribambelle de stars : Bruce Springsteen, Spike Lee ou encore Samuel L. Jackson étaient présents au meeting de jeudi en Géorgie, un des swing state très convoité. Et ce défilée de stars devrait finir en apothéose ce vendredi avec la présence de Beyoncé attendue lors d'un meeting au Texas, autre swing state de poids. Le soutien de la star américaine est suffisamment rare pour être souligné. 24/10/24 - 23:51 - Beyoncé aux côtés de Kamala Harris vendredi La candidate démocrate va pouvoir compter sur le précieux soutien de la chanteuse Beyoncé ce vendredi. Depuis Houston, sa ville de naissance, l'icône, dont la chanson Freedom s'est imposée comme l'hymne de la campagne de Kamala Harris, montera sur scène pour la soutenir à quelques jours de la fin de la campagne. Hier, nous évoquions déjà la venue de Bruce Springsteen à un autre rassemblement de Kamala Harris, qui compte sur la notoriété de ces différentes personnalités pour convaincre les derniers indécis alors que le match face à Donald Trump s'annonce plus que serré.

L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024 et joue principalement entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, malgré la présence de quelques autres petits candidats dans la course à la Maison Blanche. L'élection s'annonce particulièrement serrée cette année à en croire les différents sondages nationaux ou ceux réalisés dans chaque Etat. Aux Etats-Unis, ce sont les résultats du scrutin Etat par Etat qui sont décisifs pour l'issue de l'élection.

Chacun des 50 Etats du pays représente un certain nombre de grands électeurs, plus l'Etat est peuplé et plus le nombre de grands électeurs est important. Ce sont en définitive ces grands électeurs qui votent pour le futur président des Etats-Unis. Mais les grands électeurs ne sont pas distribués aux camps républicain et démocrate proportionnellement aux résultats du scrutin, ils vont tous à un seul et même parti : celui qui a obtenu le score le plus important. Pour espérer remporte l'élection présidentielle, les candidats doivent dont remporter le scrutin dans un maximum d'Etats pour obtenir le plus de grands électeurs possibles. Il faut remporter 270 grands électeurs pour être assuré d'une victoire.

L'issue de l'élection est déjà connue dans la plupart des Etats américains qui ont des habitudes électorales très ancrées : les territoires des côtes est et ouest sont d'ordinaire très progressistes comme la Californie ou New-York et votent pour le camp démocrates, ceux du Midwest sont plutôt conservateurs et soutiennent majoritairement le parti républicain. Mais il y a une poignée d'Etats, appelés swing states, qui d'une élection sur l'autre peuvent basculer d'un camp à un autre. Ce sont ces Etats qui décident de l'issue de l'élection : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin.