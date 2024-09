DIRECT. Jeux paralympiques 2024 : Chardard, Portal, Didier... Nouvelle journée dorée pour les Bleus ? Le live

02/09/24 - 23:14 - Le programme de demain !

En ce mardi 3 septembre, il y aura des Français en finale : Arnaud Assoumani sera présent au saut en longueur (T47), tout comme Valentin Bertrand (T37). Au lancer de poids (T37), Luka Meissonnier vise aussi une médaille. Sur 400 m, respectivement en T20 et T37, Charles-Antoine Kouakou et Laura Ustaritz sont également en finale. Dans le bassin, Ugo Didier (100 m dos S9) et Alex Portal (200 m 4 nages SM13) enflammeront le public. On aura aussi du para tennis de table, de la boccia, de l’escrime fauteuil, du goalball ou encore du volleyball assis et du cécifoot… Un programme chargé !