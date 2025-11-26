Black Friday Nintendo Switch : voici où trouver les meilleures promos sur la Switch 2 et les jeux
A quelques jours du Black Friday, des offres très intéressantes sont déjà disponibles sur la Switch et les jeux.
Le Black Friday c'est déjà ce vendredi 28 novembre ! Cette année, les Nintendo Switch font partie des promotions les plus attendues. La sortie de la Nintendo Switch 2 début juin a en effet provoqué un énorme engouement chez les amateurs de jeux vidéos. Mais son prix n'est pas accessible à tous : elle est affichée sur le site Nintendo à 469,99€ seule, et à 509,99€ avec le jeu Mario Kart World ou avec Pokémon Legends Z-A. Forcément, de nombreux fans ont choisi d'attendre le Black Friday, espérant des offres intéressantes sur la console et les jeux.
Justement, des offres intéressantes sont déjà disponibles ! La meilleure promo est chez Leclerc, Amazon, ou Cdisount puisqu'elle y est affichée à seulement 419€ ! La Switch 2 en pack avec Mario Kart World ou Pokémon Legends Z-A est aussi en promotion à 459,99€ chez Amazon, Leclerc, Cdiscount ou Rakuten.
11:00 - La Switch OLED à moins de 300 €
La Nintendo Switch OLED en version blanche est proposée à seulement 299,99€ sur Amazon.
25/11/25 - 20:00 - Pokémon Z-A à seulement 44 €
Le jeu Légendes Pokémon : Z-A, sorti en octobre 2025, est déjà disponible à prix cassé ! Il est proposé sur Amazon, Leclerc ou Cdiscount à 44 € au lieu de 59,99 € sur le Nintendo Store.
24/11/25 - 17:00 - Le jeu NBA 2K26 à - 67 % !
Le jeu NBA 2K26 sur Nintendo Switch est à prix cassé chez Auchan. Il est proposé à 14,99 € au lieu de 44,99 €, soit une réduction de 67 %.
24/11/25 - 14:00 - Les manettes Switch 2 en promo !
Pour ceux qui ont déjà la Switch 2 (ou qui ont prévu de l'acheter en promo pendant le Black Friday), il n'y a pas que la console et les jeux : il faut aussi penser aux manettes ! C'est toujours utile d'en avoir une paire supplémentaire pour jouer à plus de 2 personnes (par exemple pour faire une compétition à Mario Kart World). Cela tombe bien, la paire de Joy-con 2 est proposée chez Auchan à 69,99 €, au lieu de 88 €.
23/11/25 - 17:00 - La Switch en pack avec le dernier jeu Pokémon à moins de 300€ !
Si vous voulez (vous) acheter la Switch 1, c'est le moment : vous pouvez l'obtenir en pack à moins de 300€ chez Cdiscount ! Normalement à 359,99€, le pack Nintendo Switch + Légendes Pokémon Z-A est proposé sur le site à 319,99 euros grâce à une remise immédiate de 40 euros. En plus de la remise immédiate, il est possible d'avoir une deuxième réduction de 20 euros si vous saisissez le coupon JV20D259, ce qui fait un total de 299,99€.